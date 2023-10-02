寵物飼料營養成分別只看包裝，學會計算「乾物比」才能準確比較差異

文：倍力寵物、療日子

現在大家養貓狗不再像過往幾乎只餵乾飼料，而是混合罐頭、肉泥等濕食，但若是養貓新手可能不知道，查詢飼料營養時要特別注意「乾物比」的計算，尤其是濕食類飼料，不然可能會踩到誤區。以下倍力寵物為大家解釋什麼是乾物比，以及怎麼應用，讓大家在比較飼料營養更專業。

什麼是乾物比？

什麼是乾物比？乾物比是Dry Matter Basis（有時會簡稱DM），顧名思義就是脫去水份後乾物的重量比。一般外包裝提供的營養分析是含有水分後分析出來的數值，相對的會比較不精準，尤其是水分含量極高（>60％）的濕食，如罐頭、餐包等等，更需要透過乾物比計算求取更精準的營養數值。

比較貓狗飼料營養時，為什麼要計算乾物比？

因為乾物比對於「有飲食限制的」毛孩非常重要，當毛孩在特殊時期或是有任何疾病需要限制營養攝取時，乾物比就可以幫助毛孩家長更準確地評估食物是否適合小寶貝。

怎麼計算乾物比？

乾物比的計算公式：

圖片來源：倍力寵物

實際應用：假設某罐頭的蛋白質為10％、水分為75％，要怎麼算出蛋白質的乾物比呢？

（1）帶入所有數值到公式裡

10％ ÷（100％ – 75％） → 10％ ÷ 25％ = 乾物比

（2）忽略百分比進行除法

10 ÷ 25 = 0.4

（3）再將結果 x100 就可以得出實際乾物比囉

0.4 x 100％ = 40％

結果得出這個罐頭除去水份有40％的蛋白質，是不是比外罐標示的多很多？

乾食與濕食的乾物比一比

另外除了蛋白質之外，脂肪、膳食纖維、碳水化合物也都可以計算喔，下面以乾食與濕食的乾物比來比較，一起來看看有什麼差別。

【乾食範例】

從上方看出，乾飼料包裝上的標示與乾物比誤差較小

【濕食範例】

從上述表格可以看到，濕食經過換算後乾物比與包裝標示落差很大。把所含水份扣掉，才能呈現更準確地呈現各種營養素的實際含量。毛孩的家長們如果是以提供濕食為主，更要留意乾物比的計算，尤其是毛孩們需要限制飲食的時期。

療日子小叮嚀

購買寵物飼料時，貓狗的營養需求並不太一樣，比如貓飼料要特別注意牛磺酸，長期缺乏牛磺酸的貓咪容易發生眼睛和心臟的疾病；以及看貓狗年齡階段、是否在生育／哺乳，就會需要較多蛋白質或鈣質。

另外要注意是否為「主食罐」。養貓初心者可能不知道主食罐跟副食罐，主食罐是精算貓咪所需營養的飼料，而副食罐的定位比較像零食，並未調配適當的營養。如果給貓狗長期吃副食罐，可能會缺乏營養而造成疾病，例如缺乏維生素D導致貓咪產生行動失調、骨質疏鬆等情形。最後就是注意飼料包裝有沒有明確標示原料來源，確保毛孩們的食安。

本文經療日子授權轉載，原文刊載於此

原標：什麼是乾物比？小心踏進「飼料營養比較誤區」3分鐘學會乾物比怎麼算

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九