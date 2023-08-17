北捷車廂的「失衡」擁擠是個人私德問題，還是設計不良所導致？

文：安立格

經常搭捷運的人，應該都有過氣急敗壞的經驗，就是在顛峰時間車廂擁擠不堪的情況下，不太能擠得進車廂。更糟糕的是，下車時，又不太能擠得出來；能幸運的在車門關上前即時平安下車。

很多聰明人就認為，為什麼不下車的人不往裡頭站？有的就責怪，站在車門附近的人怎麼不讓路。更有智慧的，包含營運單位，會做些宣導，請乘客把後揹式背包放前面或腳底下。最普遍的看法可能是，「啊！就是人多嘛！擁擠和擁塞也是沒辦法的」。

可是，有趣的是；很多時候就只是列車四個出入口空間擠滿了人，而座椅區段的空間根本就不擁擠。即便如此，在出口區站立的旅客就是不往裡頭站。原因是，「我方便下車嘛」！

人同此心，心同此理，給自己或給大家方便嘛！營運當局不就貼心地在四個車廂出入口的空間，大約是3米乘3米見方的正中央，安裝了一支固定式不銹鋼管，方便站立的乘客手握。這樣的設計足以保障至少四位乘客緊抓，確保旅途平安。

後來好像覺得可供使用的人數不夠多，就讓鋼管朝頂部長出幾個分支，看起來像棵鐵樹，這樣可以圍著它，求安全的旅客就可以倍數增加了。

這還不夠，他們索性在這出口空間的頂棚四周，再鎖上一個環繞型鋼管，外加數個吊環。如此這般的體貼設計，四個出口空間最起碼可以安置前面所說的，四人基數的十倍以上的乘客，厲害吧！

這樣的便民設計怎麼會是擁塞的原因呢？很多人偏向於相信，是乘客的公德心不夠使然。無論如何，先來審視一下，這到底是不是個問題？如果是，何不找出個解決辦法，正如同在此之前，為了給乘客方便，不就一次一次的花錢，進行優化出口區的輔助設施嗎？

筆者做了一個假設，認為這個現象確實是個問題。那樣安排的缺點是，車廂內空間，尤其是座椅區段可供站立的空間，沒能得到充份使用。

再者，站立的乘客，大部份成團地擠在車門的進出口空間，嚴重妨礙顛峰時間旅客的上下車人流。再說，萬一有緊急事故發生時，車門進出口區域擁擠的人群，正好堵住了靠內側乘客的逃生路線。

解決的辦法其實很簡單，考慮拆掉那出口空間正中央的不銹鋼管樹，改以兩支同口徑；單純直立型的鋼管，置於出口空間和座椅區段接壤處的相對應中線位置。別忘了，那頂棚的環繞鋼管和拉環還在。

這樣一來，人流就會被自然的引導到所有可站立；又有可抓握設施的車廂空間，而留下了四個可能縮小為大約兩米見方的無人地帶。

真正擁擠時，乘客還是可以在設想的無人站立區；不用手握固定桿而確保安全乘車，因為座椅區段空間，已經有滿滿的人牆保護著。最重要的，逃生路線必經之處隨時淨空，那和樓梯間不放雜物是一樣的道理。

以上只是一個建議，那當然不是什麼真知灼見。因為，鄰近的新加坡捷運MRT車廂車門，附近空間的安排就是這樣的。營運當局何不就近考察借鏡一下！

Photo Credit: 中央社

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：我看到北捷車廂擁塞的原因

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：朱家儀