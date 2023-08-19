「築地場外市場」名店口味、人氣商品介紹！500日圓品嚐黑鮪、真鯛生魚片

文：川本大吾

遊客數量超過疫情之前，築地名產熱賣

談到遊客人數，築地場外市場綜合問訊處「Plat築地」的工作人員有喜有憂，「到2022年秋天為止，有時候一天只來幾個人，最近每天都有3、400人，我們都要忙不過來了！」

疫情告一段落之後，以訪日外國遊客為主，客流逐漸恢復。Plat築地的工作人員介紹說：「疫情流行時想來卻來不了，現在遊客人數反彈，再加上SNS的深入影響，熱議的門店前聚集的遊客比疫情前更多。」

問訊處前的煎蛋捲店「山長」連日來一直排長隊。山長店是1949年開業的老店，10幾年前發明了將煎蛋穿成串的「串玉」。因為遊客吃起來很方便，所以作為築地名產廣為人知。

從發售以來一直是一串100日圓的價格，但由於受到禽流感的影響，雞蛋的價格飆升，店家表示「賣得越好越賠錢」，今年開始已經上漲到150日圓。他們雖然做好了人氣下跌的心理準備，但「由於遊客激增，這種擔心已經飛到九霄雲外了」。店前排起的隊伍一天比一天長，據說現在每天都能賣掉2000串。

甜度適中的「串玉」，可以當作享受海鮮之後的甜點，非常有人氣｜Photo Credit: nippon.com

搬遷豐洲和疫情的雙重打擊

被稱作「場內」的原築地市場由於設施老舊，做出搬遷至豐洲的決定之後，築地場外市場一邊對外宣稱「場外市場不會搬遷」，一邊繼續營業。

原築地市場的前身、日本橋魚河岸在關東大地震（1923年）中受到毀滅性的打擊，後來在築地的海軍用地開始臨時營業。1935年（昭和10年）增加了蔬果部後，在東京都中央批發市場築地本場正式營業。

東北側曾是築地本願寺的墓地，這裡也因為地震的影響而搬遷，因此在其舊址上，水產商、烹調用具店以及為市場相關人員提供的飲食店鱗次櫛比。也就是說，築地場外市場是一條自然形成的商店街。

與需要入場許可證的場內市場不同，因為是商店街，任何人都可以自由地來此購物。這裡不僅集中了全日本新鮮的魚貝類，還能買到專家使用的烹調用具和乾貨，所以也深受普通遊客的愛戴。特別是在年末，為了準備過新年的物品，這裡更是擁擠不堪。

從上世紀80年代開始，隨著「壽司熱」的興起，築地的名字在世界範圍內傳播開來，國外遊客也蜂擁而至。

場內市場在2018年10月搬遷至豐洲。當然人們會擔心「這裡是否會失去活力」，但商店街確實開展宣傳活動，而且為了讓中央區繼續保持繁榮，還開設了商業設施「築地魚河岸」，有豐洲市場的中間商等大約60家店鋪入住。

想買高級魚或時令魚貝類的普通顧客自不必說，專業廚師也經常來此購物，因為這裡「比豐洲還近，很方便」。另外，很多外國遊客在銀座觀光和觀看歌舞伎座表演等行程中也安排了到訪此處，他們也為這裡保持繁榮做出了貢獻。

但是，由於疫情的影響，遊客銳減。這裡的店鋪被迫縮短營業時間，有的只有週末營業，近500家店鋪的營業額無一不大幅下降。據NPO法人築地美食街建設協議會介紹，也有不少店鋪被迫停業。

場外市場到訪者不斷增加，飯糰店前也排起長龍

築地場外市場重現生機是在去（2022）年秋天入境政策放寬之後。日圓貶值也起到推波助瀾的作用，以翹首等待赴日機會的回頭客為主，人們根據在SNS上獲得的資訊，一個接一個地尋訪喜歡的店鋪。市場在年末掛出了「客滿致謝」的牌子，原築地市場搬遷前的繁華景象重現。場外市場相關人員都放下心來。

往年原築地市場和豐洲市場的新年首次拍賣結束後不久，場外市場的擁擠人流暫時會出現緩解的跡象，但今年則呈現出完全相反的趨勢。遊客反而逐漸持續增加，進入4月之後，比場內市場搬遷之前更加擁擠了。

像山長這樣的老人氣店也呈現出空前的盛況。門跡街上以牛雜丼為招牌的「狐狸屋」，以及拉麵名店「若葉」等，以前幾乎都是市場相關人員和周邊的公司上班族前來就餐，但現在外國遊客明顯增多了。這恐怕也是SNS口口相傳帶來的推廣效果吧。

波除街的飯糰店「丸豐」也是從早上開始就擠滿了附近公司的上班族，遊客也開始排隊，等上半小時是司空見慣的事。塞滿餡料的大號飯糰有40多種，最受歡迎的是肉質肥美的「鮭魚腩飯糰」。

作為超商裡的必備飯糰，鮭魚腩飯糰在訪日遊客中收穫了很多擁躉者，據說飯糰一天能賣1000個，鐵火卷（鮪魚卷）之類的海帶壽司卷也能賣出300個。

丸豐最有人氣的鮭魚腩飯團，經常是上午就銷售一空｜Photo Credit: nippon.com

一枚500日圓硬幣即可買到高級魚貝類刺身

在吸引遊客方面，少量生魚片和海鮮雙拼丼的提供起到了不小的作用。場外市場裡的中間商等加盟店原本是以專家為售賣對象的，但由於疫情的影響，餐廳的訂單銳減，於是他們比以往更專注於為普通消費者提供服務。最近日本遊的人氣也很高漲，受此影響，越來越多的店鋪開始為遊客提供輕鬆品嚐食品的服務。

齊藤水產店每天都會陳列黑鮪、赤鮭、紅金眼鯛、海膽、毛蟹等高級魚貝類，他們經營面向壽司店和餐廳的「上等鮮魚」，絕對是以專業餐廳為對象的店。最近，這家店裡一股腦地擺上了好多種面向普通顧客的魚貝類生魚片小碟，在店前就可以蘸點醬油和芥末品嚐，來訪的遊客絡繹不絕。

齊藤水產的社長說：「好容易來到日本，希望讓大家一點點地品嚐日本產的美味海鮮。」也有一碟500日圓的特惠品，可以品嚐到黑鮪、真鯛、間八（高體鰤）生魚片，外國遊客一邊與同伴分享，一邊盡情品嚐著多種海鮮。

在築地魚河岸，小份海鮮丼也非常受歡迎。一家名為「AEYA」的海鮮店在豐洲經營自己挑選的魚類，除了銷售500日圓一碟、盛滿高級魚貝的壽司和生魚片之外，週末還會提供高級海鮮雙拼丼。