【小說】《Deepfake 深度偽造》選摘：照片裡我和守谷同學對面擺著一張雙人床，我卻沒有印象

文：福田和代

「你是湯川老師吧！能讓我們採訪一下嗎？」

隔天早上，扛著電視台攝影機的電視台工作人員，已經在學校正門等著。

戴著口罩的女記者硬把麥克風推向我，儘管攝影師的手臂掛著電視台的臂章，但上班前遇到這種狀況，還是令人不開心。

「你們有什麼事嗎？」

「我們在等你呢，你看過今天發行的《週刊手帖》報導嗎？」

我經常在電車的拉環廣告看到這本週刊，印象中，大多報導外遇和男女關係新聞，是一本很受中年男性喜歡的熱門週刊雜誌。

「就是這則報導。」

記者把翻開的週刊雜誌推到我面前，看到上面寫著大大的「鐵腕教師」幾個字，讓我吃了一驚。這是在指我。攝影機正拍著。

「報導說你和這位少女有不正當的關係，是事實嗎？對於這張照片場景，你有印象嗎？」

「不正當關係？你到底說什麼？」

我提出疑問的同時，眼睛也看向報導中間的照片。照片拍到我的側臉。坐在我前方、穿著制服的少女，雖然用馬賽克遮住了眼睛，但一看就知道是誰，她是守谷穗乃果。

這個春天因父親工作的關係，剛轉學到其他學校的少女。

「請看一下，報導聲稱你跟這名春季學期前教過的國中三年級少女有性關係，這是真的嗎？」

「我怎麼可能做這麼敗壞風俗的事，況且對方只是小孩而已！」

我因為太氣了，所以說話有點破音。週刊雜誌的照片，看起來像是在飯店房間拍的。我和守谷同學面對面坐在椅子上，對面擺著一張雙人床。這不是摩鐵，而是比較高級的商務旅館。然而，我當然不記得。

「你認得出這位少女是誰嗎？」

「請讓我過一下。」

我知道那是以前教過的學生，但可不能隨便說出來，不知道會給學生帶來多大的麻煩。我推開記者走過去。

「請不要躲！你逃是因為有什麼不可告人的事嗎？」

上學的學生們斜眼看著我們在喧嚷，快速走入校園。我看見兩位教師同事往這邊衝來。

「這裡是學校！沒有得到允許，請勿擅自攝影。」

副校長土師跑過來，邊喘邊斥喝。機靈的體育老師辻山，趁機將被電視台人員包圍的我解救出來。

「趕快進大樓。」

「謝謝你幫我脫困。」

他搭著我的肩，一起跑進校園。

「你們在吵什麼？」

一進到學校大樓的入口處，辻山就往後看，確認沒有人跟上。

「我也是一頭霧水。」

「嗯，那些人不是你上的節目的工作人員嗎？」

「他們突然把《週刊手帖》的報導遞給我看。」

就在我搞不清楚狀況並開始解釋的時候，土師副校長擦著汗回來了。

「沒得到允許就在學校正門進行採訪，真是一群惹麻煩的人。」

「副校長，謝謝你替我解圍。」

「湯川老師，究竟發生什麼事了？學生跑到職員辦公室來說你被電視台的人困住了，我們嚇了一跳才趕快跑去看看。」

我們邊說邊走向二樓的職員辦公室。一進到辦公室，原本在裡面的幾位老師，談話聲戛然而止，看向我們。其中兩位老師若無其事地將攤開在桌上的報紙疊了起來。

幾年前由於傳染病大流行，學校為了防止疫情擴大而停課，改用線上課程，現在仍有部分課程是採線上教學。原本在操作線上課程機器的老師，也很不自在地看著我。

「電視台的人還在外面喔，他們有說是《週刊手帖》嗎？」副校長從窗戶看了看校門，嘟噥著。

「好像是刊登了跟我有關的報導和照片。」

副校長眉頭深鎖的同時，剛才把報紙疊起來的某位老師靠了過來。

「應該是指這篇報導吧？」

他讓我們看的，是刊登在報紙下方的《週刊手帖》廣告。一如既往的數個煽情標題裡，「斷臂的『鐵腕教師』」以及我的側臉照吸引了我的目光。

就在大家表情凝重的同時，年輕的國語老師木村走了進來。

「大家早！我在附近的超商買到了今天早上的《週刊手帖》。」

他高舉雜誌爽朗地說完後，發現我也在這裡，表情瞬間變尷尬。應該是有人看到報導的廣告後叫他去買的吧？你看起來很開心嘛，真想說些挖苦他的話。

「可以讓我看一下嗎？」 木村慌張地把雜誌遞給我。

首篇是藝人持有大麻遭逮捕的新聞。還有歌手、政治人物外遇、具減肥功效的食物等報導，接下來才是造成我困擾的報導，則排在在中間左右。

其實我也不是第一次登上週刊雜誌。剛開始的報導都是正面的，但等到我越來越常上電視節目後，推特上面就不斷討論「名人稅」，話題持續了一陣子。因此，看到自己的側臉照出現在週刊雜誌，我其實沒有太訝異。

不過，這次有一股不安的感覺。

「我認得這個女生，她不就是守谷穗乃果嗎？」

副校長皺起眉頭。能記住每個學生的名字，真不是蓋的。

「沒錯，但這個春天轉學了。」

「就是那個小女孩對吧，網球社的。」

體型瘦高，如果班上女生按身高由矮至高來排，她會排在最後面。

雖然她參加的是網球社，但渾身散發著高冷氣質，英姿煥發的模樣，就像是劍道社的。

「這張照片⋯⋯不對，等等 」

我才正要說我對這張照片沒印象，副校長趕緊打斷我的話。

「我們到校長室說吧。」

他大概是顧慮到這是個人隱私，不好在其他老師們都在的場合下談吧。然而，我故意提高音量，看向旁邊的每一位老師。

「這篇報導根本就是胡扯，我對照片裡的地方完全沒印象。」如果不說清楚，他們可能會相信週刊雜誌的內容。

聽到我的話，有些老師點點頭，有些面無表情，反應不一。我過去把這些老師當夥伴，看到他們反應出奇冷淡，心都涼了一半。