【小說】《Deepfake 深度偽造》選摘：照片裡我和守谷同學對面擺著一張雙人床，我卻沒有印象
我們想讓你知道的是
有「鐵腕老師」之稱的湯川，是學校的熱血教師，每日為了學生奔波忙碌，過去曾英勇解決棘手的學生事件而備受尊崇，更是教育節目的座上賓，一時風頭無兩。原本平靜的生活，卻因週刊一篇不實報導：「鐵腕教師與女學生開房間」，搞得天翻地覆！
文：福田和代
「你是湯川老師吧！能讓我們採訪一下嗎？」
隔天早上，扛著電視台攝影機的電視台工作人員，已經在學校正門等著。
戴著口罩的女記者硬把麥克風推向我，儘管攝影師的手臂掛著電視台的臂章，但上班前遇到這種狀況，還是令人不開心。
「你們有什麼事嗎？」
「我們在等你呢，你看過今天發行的《週刊手帖》報導嗎？」
我經常在電車的拉環廣告看到這本週刊，印象中，大多報導外遇和男女關係新聞，是一本很受中年男性喜歡的熱門週刊雜誌。
「就是這則報導。」
記者把翻開的週刊雜誌推到我面前，看到上面寫著大大的「鐵腕教師」幾個字，讓我吃了一驚。這是在指我。攝影機正拍著。
「報導說你和這位少女有不正當的關係，是事實嗎？對於這張照片場景，你有印象嗎？」
「不正當關係？你到底說什麼？」
我提出疑問的同時，眼睛也看向報導中間的照片。照片拍到我的側臉。坐在我前方、穿著制服的少女，雖然用馬賽克遮住了眼睛，但一看就知道是誰，她是守谷穗乃果。
這個春天因父親工作的關係，剛轉學到其他學校的少女。
「請看一下，報導聲稱你跟這名春季學期前教過的國中三年級少女有性關係，這是真的嗎？」
「我怎麼可能做這麼敗壞風俗的事，況且對方只是小孩而已！」
我因為太氣了，所以說話有點破音。週刊雜誌的照片，看起來像是在飯店房間拍的。我和守谷同學面對面坐在椅子上，對面擺著一張雙人床。這不是摩鐵，而是比較高級的商務旅館。然而，我當然不記得。
「你認得出這位少女是誰嗎？」
「請讓我過一下。」
我知道那是以前教過的學生，但可不能隨便說出來，不知道會給學生帶來多大的麻煩。我推開記者走過去。
「請不要躲！你逃是因為有什麼不可告人的事嗎？」
上學的學生們斜眼看著我們在喧嚷，快速走入校園。我看見兩位教師同事往這邊衝來。
「這裡是學校！沒有得到允許，請勿擅自攝影。」
副校長土師跑過來，邊喘邊斥喝。機靈的體育老師辻山，趁機將被電視台人員包圍的我解救出來。
「趕快進大樓。」
「謝謝你幫我脫困。」
他搭著我的肩，一起跑進校園。
「你們在吵什麼？」
一進到學校大樓的入口處，辻山就往後看，確認沒有人跟上。
「我也是一頭霧水。」
「嗯，那些人不是你上的節目的工作人員嗎？」
「他們突然把《週刊手帖》的報導遞給我看。」
就在我搞不清楚狀況並開始解釋的時候，土師副校長擦著汗回來了。
「沒得到允許就在學校正門進行採訪，真是一群惹麻煩的人。」
「副校長，謝謝你替我解圍。」
「湯川老師，究竟發生什麼事了？學生跑到職員辦公室來說你被電視台的人困住了，我們嚇了一跳才趕快跑去看看。」
我們邊說邊走向二樓的職員辦公室。一進到辦公室，原本在裡面的幾位老師，談話聲戛然而止，看向我們。其中兩位老師若無其事地將攤開在桌上的報紙疊了起來。
幾年前由於傳染病大流行，學校為了防止疫情擴大而停課，改用線上課程，現在仍有部分課程是採線上教學。原本在操作線上課程機器的老師，也很不自在地看著我。
「電視台的人還在外面喔，他們有說是《週刊手帖》嗎？」副校長從窗戶看了看校門，嘟噥著。
「好像是刊登了跟我有關的報導和照片。」
副校長眉頭深鎖的同時，剛才把報紙疊起來的某位老師靠了過來。
「應該是指這篇報導吧？」
他讓我們看的，是刊登在報紙下方的《週刊手帖》廣告。一如既往的數個煽情標題裡，「斷臂的『鐵腕教師』」以及我的側臉照吸引了我的目光。
就在大家表情凝重的同時，年輕的國語老師木村走了進來。
「大家早！我在附近的超商買到了今天早上的《週刊手帖》。」
他高舉雜誌爽朗地說完後，發現我也在這裡，表情瞬間變尷尬。應該是有人看到報導的廣告後叫他去買的吧？你看起來很開心嘛，真想說些挖苦他的話。
「可以讓我看一下嗎？」 木村慌張地把雜誌遞給我。
首篇是藝人持有大麻遭逮捕的新聞。還有歌手、政治人物外遇、具減肥功效的食物等報導，接下來才是造成我困擾的報導，則排在在中間左右。
其實我也不是第一次登上週刊雜誌。剛開始的報導都是正面的，但等到我越來越常上電視節目後，推特上面就不斷討論「名人稅」，話題持續了一陣子。因此，看到自己的側臉照出現在週刊雜誌，我其實沒有太訝異。
不過，這次有一股不安的感覺。
「我認得這個女生，她不就是守谷穗乃果嗎？」
副校長皺起眉頭。能記住每個學生的名字，真不是蓋的。
「沒錯，但這個春天轉學了。」
「就是那個小女孩對吧，網球社的。」
體型瘦高，如果班上女生按身高由矮至高來排，她會排在最後面。
雖然她參加的是網球社，但渾身散發著高冷氣質，英姿煥發的模樣，就像是劍道社的。
「這張照片⋯⋯不對，等等 」
我才正要說我對這張照片沒印象，副校長趕緊打斷我的話。
「我們到校長室說吧。」
他大概是顧慮到這是個人隱私，不好在其他老師們都在的場合下談吧。然而，我故意提高音量，看向旁邊的每一位老師。
「這篇報導根本就是胡扯，我對照片裡的地方完全沒印象。」如果不說清楚，他們可能會相信週刊雜誌的內容。
聽到我的話，有些老師點點頭，有些面無表情，反應不一。我過去把這些老師當夥伴，看到他們反應出奇冷淡，心都涼了一半。
Tags：
【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com