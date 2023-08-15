中國對台課聚碳酸酯反傾銷稅，學者憂ECFA早收清單保護傘無效，陳建仁：無助於兩岸貿易正常往來

8月14日，中國商務部發布公告，初步認定中國自台灣進口之聚碳酸酯存在傾銷，並從今（15）日起，對原產於台灣的進口聚碳酸酯課徵16.9~22.4%的保證金（反傾銷稅）。

去（2022）年11月，中國商務部收到中國企業的申請，決定對自台灣進口之聚碳酸酯進行反傾銷調查。經過數月的調查，中國商務部認定被調查產品存在傾銷，中國聚碳酸酯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

中國根據其《反傾銷條例》第28條和第29條的規定，以保證金形式實施反傾銷，台灣各公司被裁定的保證金比率為：

台灣化學纖維股份有限公司：16.9%

台灣出光石油化學股份有限公司：16.9%

奇美實業股份有限公司：17.0%

奇菱科技股份有限公司：17.0%

其他台灣公司：22.4%

中國商務部於2022年11月30日公告起對自台灣進口之聚碳酸酯展開反傾銷調查，預計於今（2023）年11月30日前完成最終判決，特殊情況下最遲可延長至2024年5月31日。

據經濟部統計，2022年台灣對中國出口之聚碳酸酯金額約為8億美元，占我國聚碳酸酯總出口比重的78.3%。而今年1月至7月，台灣對中國出口之聚碳酸酯約為3億美元，占比73.6%。

聚碳酸酯具有抗撞擊、易加工、透光性高、耐熱及耐寒等特性，並常用於電子電器、板材/薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器材等領域。

反傾銷措施影響台化、奇美訂單

根據《中央社》報導，受反傾銷措施影響的台化表示，台化銷往中國的PC產品多屬高值化產品，雖然中國祭出反傾銷措施，對訂單會有影響，但為因應相關事件，台化已著手轉開發其他市場，以降低相關措施帶來的影響。

奇美則表示，中國對產於台灣的PC產品祭出反傾銷措施，對接單確實會帶來影響；但奇美會就保證金部分與客戶進行討論，並持續和中國商務部溝通，期盼中方能實地查核產業實體運作，並調整相關措施。

ECFA早收清單保護傘無效？學者擔心中國對台經濟脅迫

根據《中央社》報導，中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣14日在採訪中表示，WTO賦予會員國反傾銷調查權利，按照程序先有初步認定，認定構成損害、傾銷要件後，可要求保證金（反傾銷稅），之後再有約半年調查才有最後確定稅率。

顏慧欣認為，按照調查期程來看，目前都在相關規範裡；儘管拋出初步認定結果的時間點有些敏感，恰逢副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國這個時間點。

她說，通常在課徵反傾銷稅案子上，只要提出臨時反傾銷措施，寒蟬效應就會形成。為了免去額外關稅成本，被調查廠商會傾向暫停出口，中國中下游廠商也會抱持觀望態度，有了風險氛圍，進而影響商業交易。

「這個品項是ECFA早收清單項目，恐必須注意其他項目會不會也被拿來成為對台經濟脅迫壓力」。顏慧欣說，聚碳酸酯是ECFA早收清單小項之一，等於先前受益產品卻在現在被說有問題，先前還有一例為石斑魚。接下來，恐得注意中國會不會再拿ECFA早收清單項目，對台構成經濟脅迫壓力。

另一方面，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠分析，聚碳酸酯為ECFA早收清單小項之一，關稅減讓紅利現已不再，早收清單保護傘無效了。後續可觀察中國會否透過逐漸取消實質紅利方式架空ECFA。

張弘遠認為中國此次對台灣實施反傾銷，和中國經濟衰退的大背景有關係。張弘遠剖析，中國石化產業上游多為國有企業控管，中下游廠商可和外國廠商進口物料；去年11月底立案聚碳酸酯反傾銷調查，時間正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行時，理應市場需求量降低，卻有廠商提交反傾銷調查申請，推估由於全球通膨環境，他國不需要這些物料，於是廠商「倒貨」中國。

他說，中國目前內需不振、外需欠佳，在經濟吹逆風情況下，中下游廠商數量恐也有減少，倘若再開放進口聚碳酸酯，將會影響產業。推估官方期望透過這些措施把市場紅利留給境內石化供應鏈廠商，讓境內廠商只能和本土廠商進貨。

張弘遠認為，中國商務部認定產於台灣的進口聚碳酸酯傾銷成立，這是較為經濟面向考慮，台塑集團、奇美等台灣公司在聚碳酸酯是領導廠商，對這些廠商開鍘也會對日本、韓國等廠商達到殺雞儆猴效果。

經濟部：業者已提前佈局分散風險，將影響降至最低

針對中國對台灣聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅一事，經濟部國際貿易局今日發布新聞稿表示，自去年中國展開調查時，即邀集石化業者舉行座談，而石化業者也已積極應訴。經濟部將補助業者聘僱律師，並委託工業總會輔導業者填答反傾銷調查問卷。

經濟部評估，反傾銷措施短期內會對產業帶來影響，但業者已提前布局及分散市場，例如到中國設廠，或拓展市場至歐美、東南亞、土耳其、北非。此外，經濟部積極協助業者朝高值化及差異化產品發展，將可使影響降至最低。

有關媒體報導學者認為ECFA早收清單中，由於石化產業與工具機產業受惠甚多，接下來可能有風險。經濟部指出，中國曾於2018年10月對台灣立式加工中心機進行反傾銷調查，並於2020年4月因未對中國產業造成任何實質損害，而終止反傾銷之調查。之後，經濟部將持續追踨中國相關措施的發展，以掌握對我工具機產業之可能影響。

經濟部表示，將致力於推動產業低碳化、智慧化，協助中小企業提升競爭力，以利爭取中國市場以外之訂單來分散市場風險。

陳建仁：中國此舉無助於兩岸貿易正常往來

根據《中央社》報導，針對中國此舉是否為反擊副總統賴清德近日訪美一事，陳建仁今日接受媒體聯訪表示，中國的做法實際上無助於兩岸之間貿易正常往來，且對台灣業者相當不公平。