中國對台課聚碳酸酯反傾銷稅，學者憂ECFA早收清單保護傘無效，陳建仁：無助於兩岸貿易正常往來
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中國商務部認定，原產於台灣的進口聚碳酸酯對中國存在傾銷問題，自今日起對台灣聚碳酸酯業者課徵16.9~22.4%的反傾銷稅。顏慧欣表示，聚碳酸酯是ECFA早收清單小項之一，等於先前受益產品卻在現在被說有問題。接下來，恐得注意中國會不會再拿ECFA早收清單項目，對台構成經濟脅迫壓力。
8月14日，中國商務部發布公告，初步認定中國自台灣進口之聚碳酸酯存在傾銷，並從今（15）日起，對原產於台灣的進口聚碳酸酯課徵16.9~22.4%的保證金（反傾銷稅）。
去（2022）年11月，中國商務部收到中國企業的申請，決定對自台灣進口之聚碳酸酯進行反傾銷調查。經過數月的調查，中國商務部認定被調查產品存在傾銷，中國聚碳酸酯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。
中國根據其《反傾銷條例》第28條和第29條的規定，以保證金形式實施反傾銷，台灣各公司被裁定的保證金比率為：
- 台灣化學纖維股份有限公司：16.9%
- 台灣出光石油化學股份有限公司：16.9%
- 奇美實業股份有限公司：17.0%
- 奇菱科技股份有限公司：17.0%
- 其他台灣公司：22.4%
中國商務部於2022年11月30日公告起對自台灣進口之聚碳酸酯展開反傾銷調查，預計於今（2023）年11月30日前完成最終判決，特殊情況下最遲可延長至2024年5月31日。
據經濟部統計，2022年台灣對中國出口之聚碳酸酯金額約為8億美元，占我國聚碳酸酯總出口比重的78.3%。而今年1月至7月，台灣對中國出口之聚碳酸酯約為3億美元，占比73.6%。
聚碳酸酯具有抗撞擊、易加工、透光性高、耐熱及耐寒等特性，並常用於電子電器、板材/薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器材等領域。
反傾銷措施影響台化、奇美訂單
根據《中央社》報導，受反傾銷措施影響的台化表示，台化銷往中國的PC產品多屬高值化產品，雖然中國祭出反傾銷措施，對訂單會有影響，但為因應相關事件，台化已著手轉開發其他市場，以降低相關措施帶來的影響。
奇美則表示，中國對產於台灣的PC產品祭出反傾銷措施，對接單確實會帶來影響；但奇美會就保證金部分與客戶進行討論，並持續和中國商務部溝通，期盼中方能實地查核產業實體運作，並調整相關措施。
ECFA早收清單保護傘無效？學者擔心中國對台經濟脅迫
根據《中央社》報導，中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣14日在採訪中表示，WTO賦予會員國反傾銷調查權利，按照程序先有初步認定，認定構成損害、傾銷要件後，可要求保證金（反傾銷稅），之後再有約半年調查才有最後確定稅率。
顏慧欣認為，按照調查期程來看，目前都在相關規範裡；儘管拋出初步認定結果的時間點有些敏感，恰逢副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國這個時間點。
她說，通常在課徵反傾銷稅案子上，只要提出臨時反傾銷措施，寒蟬效應就會形成。為了免去額外關稅成本，被調查廠商會傾向暫停出口，中國中下游廠商也會抱持觀望態度，有了風險氛圍，進而影響商業交易。
「這個品項是ECFA早收清單項目，恐必須注意其他項目會不會也被拿來成為對台經濟脅迫壓力」。顏慧欣說，聚碳酸酯是ECFA早收清單小項之一，等於先前受益產品卻在現在被說有問題，先前還有一例為石斑魚。接下來，恐得注意中國會不會再拿ECFA早收清單項目，對台構成經濟脅迫壓力。
另一方面，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠分析，聚碳酸酯為ECFA早收清單小項之一，關稅減讓紅利現已不再，早收清單保護傘無效了。後續可觀察中國會否透過逐漸取消實質紅利方式架空ECFA。
張弘遠認為中國此次對台灣實施反傾銷，和中國經濟衰退的大背景有關係。張弘遠剖析，中國石化產業上游多為國有企業控管，中下游廠商可和外國廠商進口物料；去年11月底立案聚碳酸酯反傾銷調查，時間正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行時，理應市場需求量降低，卻有廠商提交反傾銷調查申請，推估由於全球通膨環境，他國不需要這些物料，於是廠商「倒貨」中國。
他說，中國目前內需不振、外需欠佳，在經濟吹逆風情況下，中下游廠商數量恐也有減少，倘若再開放進口聚碳酸酯，將會影響產業。推估官方期望透過這些措施把市場紅利留給境內石化供應鏈廠商，讓境內廠商只能和本土廠商進貨。
張弘遠認為，中國商務部認定產於台灣的進口聚碳酸酯傾銷成立，這是較為經濟面向考慮，台塑集團、奇美等台灣公司在聚碳酸酯是領導廠商，對這些廠商開鍘也會對日本、韓國等廠商達到殺雞儆猴效果。
經濟部：業者已提前佈局分散風險，將影響降至最低
針對中國對台灣聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅一事，經濟部國際貿易局今日發布新聞稿表示，自去年中國展開調查時，即邀集石化業者舉行座談，而石化業者也已積極應訴。經濟部將補助業者聘僱律師，並委託工業總會輔導業者填答反傾銷調查問卷。
經濟部評估，反傾銷措施短期內會對產業帶來影響，但業者已提前布局及分散市場，例如到中國設廠，或拓展市場至歐美、東南亞、土耳其、北非。此外，經濟部積極協助業者朝高值化及差異化產品發展，將可使影響降至最低。
有關媒體報導學者認為ECFA早收清單中，由於石化產業與工具機產業受惠甚多，接下來可能有風險。經濟部指出，中國曾於2018年10月對台灣立式加工中心機進行反傾銷調查，並於2020年4月因未對中國產業造成任何實質損害，而終止反傾銷之調查。之後，經濟部將持續追踨中國相關措施的發展，以掌握對我工具機產業之可能影響。
經濟部表示，將致力於推動產業低碳化、智慧化，協助中小企業提升競爭力，以利爭取中國市場以外之訂單來分散市場風險。
陳建仁：中國此舉無助於兩岸貿易正常往來
根據《中央社》報導，針對中國此舉是否為反擊副總統賴清德近日訪美一事，陳建仁今日接受媒體聯訪表示，中國的做法實際上無助於兩岸之間貿易正常往來，且對台灣業者相當不公平。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航