Cymetrics揭露7成臺灣五星飯店電郵設置不全 消費者易遭詐騙威脅

台北2023年8月15日 /美通社/ -- 專業資安檢測品牌Cymetrics發布臺灣飯店業資安曝險調查報告，針對臺灣國內15間知名五星級飯店業者的外在資安曝險情形，進行評級與分析。疫後觀光產業快速復甦，促使飯店業者應而開始數位轉型，整合更多AI科技解決方案，來節省現有人員勞動力。隨著暑期來臨，大眾開始報復性旅遊，面對大量的消費者個資與金流資訊，飯店旅宿成為潛在攻擊的入口，尤其在繁複的上下游資訊鏈整合、APP應用中，供應鏈安全及攻擊面管理(Attack Surface Management，ASM)的議題更顯重要。因此Cymetrics利用其曝險評估即服務 (Exposure Assessment as a Service，EAS)，評級並分析臺灣國內15間知名五星級飯店的外在資安曝險情形，以協助業者了解自身的資安狀況，改善其可能存在之外在曝險，其中高達7成業者並未妥善管理電子郵件的安全，相關設置不完全，將導致業者及消費者遭受社交工程威脅，亟需業者加強資安控管，使消費者能安心選擇。

專注於資安檢測的Cymetrics團隊，透過自身研發的非侵入式曝險評估及服務(EAS)，針對臺灣前15大知名五星級飯店業者網域做檢測，包括網路服務、網站、電子郵件、帳號密碼與雲端安全面向，此次報告於發布前皆提供所提及的15家飯店業者參看，其中有業者積極回應，如煙波國際觀光集團，並迅速執行內部盤點，以確認帳密部分並未造成影響，因此總評級大幅提升。

其重點結果包含：

網路服務：在網路服務中，我們發現飯店業者中普遍評級分數落在A+ ~ B+，代表業者在網路服務管理上面有些落差，5成業者將網域名稱下的對外公開網路服務管理妥善，並僅開放必要之服務，但仍有3成業者的 FTP被偵測到為公開的服務，將讓攻擊者有機會藉由 FTP 竊取資料和上傳惡意檔案。

網站：臺灣飯店業者資安評級平均落在 A~ C-，也就是有外部曝險面上的弱點，可能因此成為攻擊者攻擊鏈的一環。多數業者的問題來自網站相關套件與應用的錯誤設定，或未更新至安全的版本等常見的弱點，將可能導致攻擊者已知舊版本弱點的攻擊腳本，或是透過簡易的跨站攻擊繞過網站的安全性驗證甚至取得客戶資料。

電子郵件：臺灣飯店業者之間的落差較大，資安評級分別落在 A+~C，有7成的業者並未妥善管理電子郵件的安全，其中多數未進行DMARC與SPF的正確設定，將可能導致攻擊者透過業者的相同郵件網域，發送惡意郵件給民眾與員工，他們因而可能遭受社交工程，導致資料外洩的情形發生。

帳號密碼：臺灣飯店業者資安評級較為兩極，主要集中於 A+ 及 C，其中8成業者已發生帳號密碼外洩，包含員工個人的帳號以及系統，或是對外服務所使用的公用帳號，同時曾發生帳號密碼外洩的業者中，都出現外洩多組的帳號密碼，將讓攻擊者可以精準鎖定目標，執行釣魚或直接滲透各項系統。

雲端安全：臺灣飯店業者評級分數皆為 A+ 以上，代表飯店業者皆透過公有雲的服務來建構自己的線上服務體系，因此妥善且安全的運用雲端資源是必要的投入。

完整Cymetrics臺灣15大知名五星級飯店業者資安曝險調查報告，請至Cymetrics官網下載: https://cymetrics.io/zh-tw/latest/report/cymetrics-2023-taiwan-top15-5-star-hotel-exposure-assessment-report。

本文章內容由「美通社」提供