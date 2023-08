彩虹經濟：企業表態支持性／別小眾，怎樣避免Pinkwashing？

撰文:Cindy|文字編輯:Mo|網站編輯:Natalie|製圖:Mo

「粉紅漂洗」(pinkwashing)一詞最先出現在美國商界利用粉紅絲帶宣傳和促銷,說是為了提升公眾對乳癌的關注,並會將部份收益用作支持乳癌研究和病人組織;諷刺的是,一些用粉紅絲帶作招徠的企業,所賣的產品卻含有可致乳癌的化學物質(KFC甚至用來促銷炸雞!),可謂講一套做一套,將公益理念商品化謀利。「粉紅漂洗」用在性/別小眾議題,則是批判企業用對性/別小眾流於表面的支持謀利,但無採取實際行動支持社群,甚至企業內部仍充斥各種對性/別小眾(或其他弱勢群體,如移工和少數族裔)的制度歧視、偏見和剝削,甚或藉性/別小眾議題轉移其他社會責任。

圖片來源:TMagen/Wikicommons 粉紅漂洗亦用來形容一些國家輸出同志友善形象,轉移人權議題。圖為行動者抗議以色列政府粉紅漂洗、正當化對巴勒斯坦族群壓迫。

趁着同志驕傲月(pride month)又過去,大家不妨一同反思:一年一度的彩虹狂歡過後,企業怎樣做才是真正與性 / 別小眾站在同一陣線(show solidarity),而不只是借性/別小眾好感度謀利,甚至洗擦形象的「粉紅漂洗」?國際品牌又怎樣和本地社群扣連,真正幫助世界各地的平權發展?G點特別整理了3個能幫助大家分析的準則,亦希望對有心在香港宣揚共融理念的國際品牌有啓發作用。

1. 該商家持續支持性/別小眾社群,抑或指定月份才出來蹭熱度?

將社交媒體logo轉做彩虹色、推出宣揚大愛的廣告和彩虹商品……這些提高性/別小眾能見度的手法,固然有其意義,但隨着性/別議題在很多社會不再是禁忌(甚至對企業形象有加分作用),單純「表態」以外,其實企業和商家有空間做得更多更多。

例如每年同志驕傲月,時尚服飾品牌爭相推出「彩虹限定版」商品已屬常態,Adidas、Nike、Converse、Calvin Klein、Hollister、A&F……數得出的國際大品牌幾乎都加入戰場,那同志驕傲月以外,這些品牌平日對性/別小眾社群有多支持?Adidas和Levi’s算是為業界做了個值得參考的示範 —— 2013年,英國跳水王子Tom Daley在奧運奪金後公開出櫃(英國同年才通過同婚合法),Adidas翌年即與他簽約,讓他代言旗下品牌Adidas Neo;2016年時,更在所有代言人合約中加入多元條款,「白紙黑字」保障代言人不會因出櫃而遭到Adidas解約,作為資方保障了性/別小眾合作夥伴的權利。

圖片來源:Adidas官網 Adidas今年再度和Tom Daley合作,推廣同志驕傲系列,但其實早在他十年前出櫃時,Adidas已經表態支持他和其他性/別小眾運動員。

以牛仔褲起家的Levi’s更將性/別小眾平權貫徹到公司內部和對外政策上。首先它是第一間財富美國500強企業早在1992年美國未通過同婚時,便將員工配偶的醫療福利拓展至未婚伴侶(unmarried domestic partners),近年亦將跨性別的醫療需要納入員工健保中。過去十年,Levi’s 亦非常活躍於性/別小眾平權的立法進展和政策倡議中,以跨國企業來說相當敢言進步。早在2015年,Levi’s 已是唯一三間公開支持反性/別小眾歧視《平等法案》的美國企業之一;它亦曾在2018年聯署反對特朗普政府收緊性別定義,並在門市橱窗加上「Open to All」貼紙,以示歡迎所有不同性傾向、性別認同、殘疾和種族的顧客。由此可見,國際品牌有財力、社會影響力和輿論聲量,可以更積極地參與性/別小眾平權進程,在員工保障、提供多元服務、議題表態各方面,落實它們在同志驕傲月承諾的反歧視理念。

圖片來源:Levi Strauss & Co官網 Levi’s是第一家美國500強企業,早於1992年已為未婚伴侶提供平等福利,亦積極參與美國的性/別平權立法。

大家不要以為只有國際品牌才有本錢推動這些彩虹企劃!其實很多商家都默默做了很多規模較小、但別出心裁的企劃去支持性/別小眾社群。例如本地珠寶品牌周生生曾找歌手盧凱彤作代言人,傳達「結婚 是一件認真的事」的婚姻平權訊息;一直關注性/別小眾權益的Lush過去亦曾推出 #JustSayYes 特別版彩虹香氛皂,推動同性婚姻,更重要的是把收益捐給13個本地的平權組織;保險公司越來越關注「彩虹家庭」的投保需要,將保障範圍擴展至同性伴侶、養子女等,為性/別小眾提供更多元彈性的選擇等。這些大小努力都不限於同志驕傲月,但關注平權的消費者自然心中有數。

2. 該商家有多大程度能回饋本地的性/別小眾、回應社群需要??

雖然很多品牌都會在同志驕傲月與性/別小眾平權組織合作,並承諾將部份營收捐給它們,但這些捐款往往只佔企業在同志驕傲月的營收約10至20%,有些企業甚至沒有清楚交待多少收益會惠及性/別小眾組織。做得比較好的品牌如Levi’s、ASOS、Michael Kors和Ralph Lauren等,雖然承諾將彩虹營收100%用來支持相關組織,但能與這些大品牌合作的組織通常是以歐美為基地、有一定規模的大組織,如已有很多品牌選擇合作的 The Trevor Project、GLAAD和 It Gets Better Project等。

如果國際品牌會在世界各地的分店販售彩虹商品,是否可以支持多點紮根本地社群、規模較小的性/別小眾組織?COS這一點就非常抵讚,過去兩年COS都選擇將香港同志驕傲系列的收益扣除成本後,全數捐給兩個本地的性/別小眾組織 —— 關注香港年長同志的「晚同牽」和服務跨性別社群的「性別空間」。本地組織在當地推動平權工作往往有其獨特身位,卻往往礙於資源和本地法規,難以像國際性大組織爭取到那麼多資源。捐助本地組織不但能更直接令當地社群受惠,亦能讓品牌形象更貼地。