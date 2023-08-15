彩虹經濟：企業表態支持性／別小眾，怎樣避免Pinkwashing？

撰文：Cindy｜文字編輯：Mo｜網站編輯：Natalie｜製圖：Mo

「粉紅漂洗」（pinkwashing）一詞最先出現在美國商界利用粉紅絲帶宣傳和促銷，說是為了提升公眾對乳癌的關注，並會將部份收益用作支持乳癌研究和病人組織；諷刺的是，一些用粉紅絲帶作招徠的企業，所賣的產品卻含有可致乳癌的化學物質（KFC甚至用來促銷炸雞！），可謂講一套做一套，將公益理念商品化謀利。「粉紅漂洗」用在性／別小眾議題，則是批判企業用對性／別小眾流於表面的支持謀利，但無採取實際行動支持社群，甚至企業內部仍充斥各種對性／別小眾（或其他弱勢群體，如移工和少數族裔）的制度歧視、偏見和剝削，甚或藉性／別小眾議題轉移其他社會責任。

圖片來源：TMagen／Wikicommons 粉紅漂洗亦用來形容一些國家輸出同志友善形象，轉移人權議題。圖為行動者抗議以色列政府粉紅漂洗、正當化對巴勒斯坦族群壓迫。

趁着同志驕傲月（pride month）又過去，大家不妨一同反思：一年一度的彩虹狂歡過後，企業怎樣做才是真正與性 / 別小眾站在同一陣線（show solidarity），而不只是借性／別小眾好感度謀利，甚至洗擦形象的「粉紅漂洗」？國際品牌又怎樣和本地社群扣連，真正幫助世界各地的平權發展？Ｇ點特別整理了3個能幫助大家分析的準則，亦希望對有心在香港宣揚共融理念的國際品牌有啓發作用。

1. 該商家持續支持性／別小眾社群，抑或指定月份才出來蹭熱度？

將社交媒體logo轉做彩虹色、推出宣揚大愛的廣告和彩虹商品……這些提高性／別小眾能見度的手法，固然有其意義，但隨着性／別議題在很多社會不再是禁忌（甚至對企業形象有加分作用），單純「表態」以外，其實企業和商家有空間做得更多更多。

例如每年同志驕傲月，時尚服飾品牌爭相推出「彩虹限定版」商品已屬常態，Adidas、Nike、Converse、Calvin Klein、Hollister、A&F……數得出的國際大品牌幾乎都加入戰場，那同志驕傲月以外，這些品牌平日對性／別小眾社群有多支持？Adidas和Levi’s算是為業界做了個值得參考的示範 —— 2013年，英國跳水王子Tom Daley在奧運奪金後公開出櫃（英國同年才通過同婚合法），Adidas翌年即與他簽約，讓他代言旗下品牌Adidas Neo；2016年時，更在所有代言人合約中加入多元條款，「白紙黑字」保障代言人不會因出櫃而遭到Adidas解約，作為資方保障了性／別小眾合作夥伴的權利。

圖片來源：Adidas官網 Adidas今年再度和Tom Daley合作，推廣同志驕傲系列，但其實早在他十年前出櫃時，Adidas已經表態支持他和其他性／別小眾運動員。

以牛仔褲起家的Levi’s更將性／別小眾平權貫徹到公司內部和對外政策上。首先它是第一間財富美國500強企業早在1992年美國未通過同婚時，便將員工配偶的醫療福利拓展至未婚伴侶（unmarried domestic partners），近年亦將跨性別的醫療需要納入員工健保中。過去十年，Levi’s 亦非常活躍於性／別小眾平權的立法進展和政策倡議中，以跨國企業來說相當敢言進步。早在2015年，Levi’s 已是唯一三間公開支持反性／別小眾歧視《平等法案》的美國企業之一；它亦曾在2018年聯署反對特朗普政府收緊性別定義，並在門市橱窗加上「Open to All」貼紙，以示歡迎所有不同性傾向、性別認同、殘疾和種族的顧客。由此可見，國際品牌有財力、社會影響力和輿論聲量，可以更積極地參與性／別小眾平權進程，在員工保障、提供多元服務、議題表態各方面，落實它們在同志驕傲月承諾的反歧視理念。

圖片來源：Levi Strauss & Co官網 Levi’s是第一家美國500強企業，早於1992年已為未婚伴侶提供平等福利，亦積極參與美國的性／別平權立法。

大家不要以為只有國際品牌才有本錢推動這些彩虹企劃！其實很多商家都默默做了很多規模較小、但別出心裁的企劃去支持性／別小眾社群。例如本地珠寶品牌周生生曾找歌手盧凱彤作代言人，傳達「結婚 是一件認真的事」的婚姻平權訊息；一直關注性／別小眾權益的Lush過去亦曾推出 #JustSayYes 特別版彩虹香氛皂，推動同性婚姻，更重要的是把收益捐給13個本地的平權組織；保險公司越來越關注「彩虹家庭」的投保需要，將保障範圍擴展至同性伴侶、養子女等，為性／別小眾提供更多元彈性的選擇等。這些大小努力都不限於同志驕傲月，但關注平權的消費者自然心中有數。

2. 該商家有多大程度能回饋本地的性／別小眾、回應社群需要？？

雖然很多品牌都會在同志驕傲月與性／別小眾平權組織合作，並承諾將部份營收捐給它們，但這些捐款往往只佔企業在同志驕傲月的營收約10至20％，有些企業甚至沒有清楚交待多少收益會惠及性／別小眾組織。做得比較好的品牌如Levi’s、ASOS、Michael Kors和Ralph Lauren等，雖然承諾將彩虹營收100％用來支持相關組織，但能與這些大品牌合作的組織通常是以歐美為基地、有一定規模的大組織，如已有很多品牌選擇合作的 The Trevor Project、GLAAD和 It Gets Better Project等。

如果國際品牌會在世界各地的分店販售彩虹商品，是否可以支持多點紮根本地社群、規模較小的性／別小眾組織？COS這一點就非常抵讚，過去兩年COS都選擇將香港同志驕傲系列的收益扣除成本後，全數捐給兩個本地的性／別小眾組織 —— 關注香港年長同志的「晚同牽」和服務跨性別社群的「性別空間」。本地組織在當地推動平權工作往往有其獨特身位，卻往往礙於資源和本地法規，難以像國際性大組織爭取到那麼多資源。捐助本地組織不但能更直接令當地社群受惠，亦能讓品牌形象更貼地。