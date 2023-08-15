彩虹經濟：企業表態支持性／別小眾，怎樣避免Pinkwashing？
我們想讓你知道的是
一年一度的彩虹狂歡過後，企業怎樣做才是真正與性 / 別小眾站在同一陣線（show solidarity），而不只是借性／別小眾好感度謀利，甚至洗擦形象的「粉紅漂洗」（pinkwashing）？國際品牌又怎樣和本地社群扣連，真正幫助世界各地的平權發展？
撰文：Cindy｜文字編輯：Mo｜網站編輯：Natalie｜製圖：Mo
「粉紅漂洗」（pinkwashing）一詞最先出現在美國商界利用粉紅絲帶宣傳和促銷，說是為了提升公眾對乳癌的關注，並會將部份收益用作支持乳癌研究和病人組織；諷刺的是，一些用粉紅絲帶作招徠的企業，所賣的產品卻含有可致乳癌的化學物質（KFC甚至用來促銷炸雞！），可謂講一套做一套，將公益理念商品化謀利。「粉紅漂洗」用在性／別小眾議題，則是批判企業用對性／別小眾流於表面的支持謀利，但無採取實際行動支持社群，甚至企業內部仍充斥各種對性／別小眾（或其他弱勢群體，如移工和少數族裔）的制度歧視、偏見和剝削，甚或藉性／別小眾議題轉移其他社會責任。
趁着同志驕傲月（pride month）又過去，大家不妨一同反思：一年一度的彩虹狂歡過後，企業怎樣做才是真正與性 / 別小眾站在同一陣線（show solidarity），而不只是借性／別小眾好感度謀利，甚至洗擦形象的「粉紅漂洗」？國際品牌又怎樣和本地社群扣連，真正幫助世界各地的平權發展？Ｇ點特別整理了3個能幫助大家分析的準則，亦希望對有心在香港宣揚共融理念的國際品牌有啓發作用。
1. 該商家持續支持性／別小眾社群，抑或指定月份才出來蹭熱度？
將社交媒體logo轉做彩虹色、推出宣揚大愛的廣告和彩虹商品……這些提高性／別小眾能見度的手法，固然有其意義，但隨着性／別議題在很多社會不再是禁忌（甚至對企業形象有加分作用），單純「表態」以外，其實企業和商家有空間做得更多更多。
例如每年同志驕傲月，時尚服飾品牌爭相推出「彩虹限定版」商品已屬常態，Adidas、Nike、Converse、Calvin Klein、Hollister、A&F……數得出的國際大品牌幾乎都加入戰場，那同志驕傲月以外，這些品牌平日對性／別小眾社群有多支持？Adidas和Levi’s算是為業界做了個值得參考的示範 —— 2013年，英國跳水王子Tom Daley在奧運奪金後公開出櫃（英國同年才通過同婚合法），Adidas翌年即與他簽約，讓他代言旗下品牌Adidas Neo；2016年時，更在所有代言人合約中加入多元條款，「白紙黑字」保障代言人不會因出櫃而遭到Adidas解約，作為資方保障了性／別小眾合作夥伴的權利。
以牛仔褲起家的Levi’s更將性／別小眾平權貫徹到公司內部和對外政策上。首先它是第一間財富美國500強企業早在1992年美國未通過同婚時，便將員工配偶的醫療福利拓展至未婚伴侶（unmarried domestic partners），近年亦將跨性別的醫療需要納入員工健保中。過去十年，Levi’s 亦非常活躍於性／別小眾平權的立法進展和政策倡議中，以跨國企業來說相當敢言進步。早在2015年，Levi’s 已是唯一三間公開支持反性／別小眾歧視《平等法案》的美國企業之一；它亦曾在2018年聯署反對特朗普政府收緊性別定義，並在門市橱窗加上「Open to All」貼紙，以示歡迎所有不同性傾向、性別認同、殘疾和種族的顧客。由此可見，國際品牌有財力、社會影響力和輿論聲量，可以更積極地參與性／別小眾平權進程，在員工保障、提供多元服務、議題表態各方面，落實它們在同志驕傲月承諾的反歧視理念。
大家不要以為只有國際品牌才有本錢推動這些彩虹企劃！其實很多商家都默默做了很多規模較小、但別出心裁的企劃去支持性／別小眾社群。例如本地珠寶品牌周生生曾找歌手盧凱彤作代言人，傳達「結婚 是一件認真的事」的婚姻平權訊息；一直關注性／別小眾權益的Lush過去亦曾推出 #JustSayYes 特別版彩虹香氛皂，推動同性婚姻，更重要的是把收益捐給13個本地的平權組織；保險公司越來越關注「彩虹家庭」的投保需要，將保障範圍擴展至同性伴侶、養子女等，為性／別小眾提供更多元彈性的選擇等。這些大小努力都不限於同志驕傲月，但關注平權的消費者自然心中有數。
2. 該商家有多大程度能回饋本地的性／別小眾、回應社群需要？？
雖然很多品牌都會在同志驕傲月與性／別小眾平權組織合作，並承諾將部份營收捐給它們，但這些捐款往往只佔企業在同志驕傲月的營收約10至20％，有些企業甚至沒有清楚交待多少收益會惠及性／別小眾組織。做得比較好的品牌如Levi’s、ASOS、Michael Kors和Ralph Lauren等，雖然承諾將彩虹營收100％用來支持相關組織，但能與這些大品牌合作的組織通常是以歐美為基地、有一定規模的大組織，如已有很多品牌選擇合作的 The Trevor Project、GLAAD和 It Gets Better Project等。
如果國際品牌會在世界各地的分店販售彩虹商品，是否可以支持多點紮根本地社群、規模較小的性／別小眾組織？COS這一點就非常抵讚，過去兩年COS都選擇將香港同志驕傲系列的收益扣除成本後，全數捐給兩個本地的性／別小眾組織 —— 關注香港年長同志的「晚同牽」和服務跨性別社群的「性別空間」。本地組織在當地推動平權工作往往有其獨特身位，卻往往礙於資源和本地法規，難以像國際性大組織爭取到那麼多資源。捐助本地組織不但能更直接令當地社群受惠，亦能讓品牌形象更貼地。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。