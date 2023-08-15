美國16名兒少告贏州政府，法院判蒙大拿州石化產業「未考量氣候變遷」違憲
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2020年時，16位年齡介於2歲至19歲的兒童與青少年，控告蒙大拿州政府在發放石化產業開發許可時，疏於環境與氣候審核，侵犯了他們享有「乾淨且健康」環境的州憲法權利，並且助長了氣候變遷的趨勢。
綜合《紐約時報》、《全國公共廣播電台》、《美聯社》、《CNN》與《衛報》的報導，美國蒙大拿州聯邦地區法院（Montana District Court）近日判定，蒙大拿州的石化產業開發許可發放方式，因為沒有將氣候變遷等環境議題納入許可發放與否的審核項目，違反了州憲法中，對「乾淨且健康」環境的保障。
而本案為美國的環境訴訟案開了先例，確立了州政府有保護公民免受氣候變化影響的責任。
石化產業重鎮
作為美國重要煤礦與天然氣產區的蒙大拿州，一共擁有5000個天然氣田、4000個石油田、4座煉油廠，以及6個煤礦場。審理本案的法官西莉（Kathy Seeley）表示，不論是從總排放量，又或是人均排放量來看，蒙大拿州都是世界上主要的溫室氣體排放者，且是造成氣候變遷的重要因素。
儘管如此，在《蒙大拿州環境政策法案》（Montona Environmental Policy Act）的規定中，明文禁止州政府在發放石化產業開發許可證時，將氣候變遷、溫室氣體排放量等因素納入考量。
16名兒少為氣候變遷發聲
2020年時，16位年齡介於2歲至19歲的兒童與青少年，在「我們的兒童」（Our Children’s Trust）律師事務所的協助下，控告蒙大拿州政府在發放開發許可時，疏於環境與氣候審核，侵犯了他們享有「乾淨且健康」環境的州憲法權利，並且助長了氣候變遷的趨勢。
作為原告的16名兒少，在今（2023）年6月出庭作證，向法官說明氣候變遷所造成的極端氣候，如何影響河流、森林野火，及原住民的食物來源與居住環境。並且提到氣候變遷對青少年心理健康造成的影響，以及對於未來環境的擔憂。
現年22歲的首席原告霍爾德（Rikki Held）在訴訟中表示，自己知道氣候變遷是1個全球性的問題，但蒙大拿州需要承擔起應負的責任。
審理本案的法官西莉宣布「霍爾德訴蒙大拿州政府」案，由以霍爾德為首的16名兒少勝訴。而《蒙大拿州環境政策法案》，因為缺乏氣候因素考量，違反州憲法對環境保護的規定。蒙大拿州政府需要修改相關立法，未來在審理石化產業的開發許可時，須納入氣候變遷等環境因素作為考量。
蒙大拿州政府立場
作為被告的蒙大拿州檢察總長克諾德森（Austin Knudsen），透過辦公室發言人弗勞爾（Emily Flower）表示，「這項判決是荒謬的，不能將氣候變遷歸咎於蒙大拿州」。並稱審理本案的法官西莉，是基於其個人的意識形態做出案件判決。
州政府在訴訟過程中表示，即便蒙大拿州完全停止任何會產生溫室氣體的開發活動，「也不會對世界造成任何影響」，因為「所有國家都對二氧化碳的排放作出了貢獻」。
對判決結果不滿的檢察總長表示，蒙大拿州政府將會向上級法院提出上訴。
《全國公共廣播電台》指出，雖然判決結果確定州政府敗訴，但蒙大拿州未來將如何執行開發許可的審核，還是需要由州議會通過立法決議。在由共和黨主政，且以石化產業為經濟命脈的蒙大拿州，要進行相關的立法改革，恐怕可能性不高。
新聞來源
- ‘Game-changer’: judge rules in favor of young activists in US climate trial（The Guardian）
- Montana judge hands young plaintiffs significant victory in landmark climate trial（CNN）
- Young environmental activists prevail in first-of-its-kind climate change trial in Montana（AP）
- Judge sides with young activists in first-of-its-kind climate change trial in Montana（NPR）
- Judge Rules in Favor of Montana Youths in a Landmark Climate Case（New York Times）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：翁世航
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