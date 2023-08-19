我在德國威瑪：燦爛的藝術之都，有著與台灣相似的歷史傷痕
我們想讓你知道的是
台灣目前的民主政治也非常脆弱，正如美國史學家韋茲所言：「威瑪的歷史向我們昭示，社會如缺乏共識，就無法建立一套（價值）觀念以及產生權威的團隊，那將是危險的。」讀到他精確分析民主體制的挫敗成因，與今日台灣意識形態的分裂那麼相近，實在讓人為台灣擔憂。
家族旅遊
時隔三年又再重聚的家庭旅遊，今（2023）年我們約在威瑪小城作為我們的家族旅遊聚會。家族旅遊已辦十多年，每年我們都會在春、夏選一個星期家族度假，爺爺、奶奶、兒女及孫輩三代同堂在一個地點一起旅遊。
德國先生家族共有13人，大家散居德國南、北、中各地，一年見不到幾次面。自從11年前開始有了第一次的瑞士家族旅遊之後，德國婆婆就希望大家每年都可以一起旅遊。德國公公過去是個科學家，在公家單位服務，承接他父親的西門子股票，也學會買股票投資。他把要給兒女的錢都等量分好，作為補助兒女買房外，每年一個星期的家族旅遊費用都由公公的股利來買單。
燦爛文學與政治重地
威瑪是一個在德國東部只有6萬5000居民的德國小鎮。會選在這個小鎮，主要是因為它文化與政治上的知名度，因為世界知名的德國文豪暨科學家歌德（Johann Wolfgang von Goethe，1749－1832）及詩人席勒（Egon Schiele，1759－1805）還有哲學家尼采（Friedrich Nietzsche，1844-1900）與音樂家巴哈（Johann Sebastian Bach，1685－1750）都在此小城生活過。
另外德國第一個民主憲政共和國的憲法制定也在這，1918年創立憲政體制的德國，制定國會，成立民主共和國，正式國名為德意志國（Deutsches Reich），但在歷史上稱1918－1933為威瑪共和國，僅實施15年的憲政體制，就被當年的總理希特勒（Adolf Hitler）推翻而成為史上最慘忍無道的納粹政權。
雖然德意志國是威瑪共和制定的正式國名，一直到希特勒結束政權才告終，但為畫分德意志國在威瑪共和時期與納粹政權的區隔，固有歷史上對威瑪共和國的說法。
而台灣目前的民主政治也非常脆弱，正如美國史學家韋茲（Morris Weitz）所言：「威瑪的歷史向我們昭示，社會如缺乏共識，就無法建立一套（價值）觀念以及產生權威的團隊，那將是危險的。每個問題都被誇張地放大為極端的意識形態紛爭，民主政治不可能長期經受這樣的狀態。民主政治尤其無法承受菁英們從內部對它的破壞，他們一邊不停地抱怨，一邊從這依然在運行的體制中攫取特權，處理巨大資源。」
讀到他精確分析民主體制的挫敗成因，與今日台灣意識形態的分裂那麼相近，實在讓人為台灣擔憂。
知識重鎮：圖書館藏古書100萬冊，現代書籍300萬冊
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。