TNL+ 2023/08/19,
歐洲

我在德國威瑪：燦爛的藝術之都，有著與台灣相似的歷史傷痕

我在德國威瑪：燦爛的藝術之都，有著與台灣相似的歷史傷痕
布亨瓦德納粹集中營｜Photo Credit: 劉威良提供

我們想讓你知道的是

台灣目前的民主政治也非常脆弱，正如美國史學家韋茲所言：「威瑪的歷史向我們昭示，社會如缺乏共識，就無法建立一套（價值）觀念以及產生權威的團隊，那將是危險的。」讀到他精確分析民主體制的挫敗成因，與今日台灣意識形態的分裂那麼相近，實在讓人為台灣擔憂。

家族旅遊

時隔三年又再重聚的家庭旅遊，今（2023）年我們約在威瑪小城作為我們的家族旅遊聚會。家族旅遊已辦十多年，每年我們都會在春、夏選一個星期家族度假，爺爺、奶奶、兒女及孫輩三代同堂在一個地點一起旅遊。

德國先生家族共有13人，大家散居德國南、北、中各地，一年見不到幾次面。自從11年前開始有了第一次的瑞士家族旅遊之後，德國婆婆就希望大家每年都可以一起旅遊。德國公公過去是個科學家，在公家單位服務，承接他父親的西門子股票，也學會買股票投資。他把要給兒女的錢都等量分好，作為補助兒女買房外，每年一個星期的家族旅遊費用都由公公的股利來買單。

燦爛文學與政治重地

威瑪是一個在德國東部只有6萬5000居民的德國小鎮。會選在這個小鎮，主要是因為它文化與政治上的知名度，因為世界知名的德國文豪暨科學家歌德（Johann Wolfgang von Goethe，1749－1832）及詩人席勒（Egon Schiele，1759－1805）還有哲學家尼采（Friedrich Nietzsche，1844-1900）與音樂家巴哈（Johann Sebastian Bach，1685－1750）都在此小城生活過。

另外德國第一個民主憲政共和國的憲法制定也在這，1918年創立憲政體制的德國，制定國會，成立民主共和國，正式國名為德意志國（Deutsches Reich），但在歷史上稱1918－1933為威瑪共和國，僅實施15年的憲政體制，就被當年的總理希特勒（Adolf Hitler）推翻而成為史上最慘忍無道的納粹政權。

雖然德意志國是威瑪共和制定的正式國名，一直到希特勒結束政權才告終，但為畫分德意志國在威瑪共和時期與納粹政權的區隔，固有歷史上對威瑪共和國的說法。

而台灣目前的民主政治也非常脆弱，正如美國史學家韋茲（Morris Weitz）所言：「威瑪的歷史向我們昭示，社會如缺乏共識，就無法建立一套（價值）觀念以及產生權威的團隊，那將是危險的。每個問題都被誇張地放大為極端的意識形態紛爭，民主政治不可能長期經受這樣的狀態。民主政治尤其無法承受菁英們從內部對它的破壞，他們一邊不停地抱怨，一邊從這依然在運行的體制中攫取特權，處理巨大資源。」

讀到他精確分析民主體制的挫敗成因，與今日台灣意識形態的分裂那麼相近，實在讓人為台灣擔憂。

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