《文學看得開（作家篇）》書摘：卡繆《鼠疫》——在疫病的荒謬中堅持做一個人

文：鄧小樺

這時代為何還要讀《鼠疫》？

《鼠疫》在疫症起時曾經再度爆紅，是幫我們面對疫情的重要良方。卡繆的金句曾經給予我們巨大的力量，去反抗命運。他的書文字精準而詩意，非常能夠幫我們把握與思考現實。

《鼠疫》（法文原名：La Peste，英譯：The Plague），是法國作家卡繆（Albert Camus）出版於1947年的作品，內容講述阿爾及利亞的奧蘭城發生大規模鼠疫，城巿開始時並不知知曉，爾後進入艱難的抗疫過程。政府不能信任，有人甚至想利用災難來獲取利益；而被封鎖的城中上演一片亂象，恐慌、貪婪、頹廢皆有，人們思念著城外的親友，逐漸進入絕望的狀況。當血清及藥物不足，行動者塔盧、醫師李厄等同道毅然組織起志願隊救護城中病人，與疫病戰鬥。

卡繆是著名的法國作家，父親在1914年大戰時陣亡，隨母親移居阿爾及爾貧民區外祖母家，生活極為艱難，靠獎學金讀完中學。卡繆從1932年起即發表作品，1942年因發表《異鄉人》（The Stranger）而成名。小說《鼠疫》得到一致好評；卡繆於1957年獲諾貝爾文學獎，成為法國當時第九位也是最年輕的獲獎者。1960年1月4日與友人加利馬（Michel Gallimard）同死於車禍，近年有書籍推測這是蘇聯KGB的暗中刺殺。卡繆短暫的一生著作甚多，主要的作品有隨筆《薛西弗斯的神話》（The Myth of Sisyphus，1942）、劇本《卡里古拉》（Caligula，1944）、小說《墮落》（The Fall，1956）和短篇小說集《放逐與王國》（Exile and the Kingdom，1957）等。

卡繆1935年初加入法國共產黨。卡繆有左翼思想的淵源，並且一直以筆桿奮鬥，二次世界大戰爆發時他任《阿爾及爾共和報》（Alger républicain）主編，後在巴黎任《巴黎晚報》（Paris-Soir）編輯部秘書，並在德國侵法後參加了反抗德國法西斯的地下運動，負責《戰鬥報》（Combat）的出版工作。因此書中行動者塔盧和記者藍柏的角色，據說都有卡繆真人的反映。但《反抗者》（The Rebel，1951）一書由於宣揚「純粹的反抗」（即反對革命暴力），而導致了他和沙特等左派知識份子的決裂。

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《鼠疫》醞釀於1940年巴黎被納粹德軍佔領以後。1942年卡繆因肺病復發，從炎熱的奧蘭轉移到法國南部山區療養，不久德軍進佔法國南部，卡繆一時與家人音訊斷絕，焦慮孤單。疾病及被侵略封閉的感受都有在《鼠疫》中反映，正如他本人在小說中寫的，「體驗是最重要的」。在卡繆看來，當時處於納粹專制強權統治下的法國人民——除了一部分從事抵抗運動者外——就像歐洲中世紀鼠疫流行期間一樣，長期過著與外界隔絕的囚禁生活。城中的螻蟻生命，面臨死亡威脅，並日夜忍受著生離死別的折磨。

當2020年新冠肺炎大疫到來，閱讀《鼠疫》成為了一種風潮（當年又是鼠年），人們孜孜於在書中尋找與現實的對應，而卡繆的作品總是可以給出更透徹的分析。節目當時也做過一集「鼠疫之城」，當時座上有我、小說家張婉雯、作家米哈、評論人鄧正健、藝術家黃嘉瀛。大家曾經大談卡繆的金句特色：他的行文十分精緻，描寫準確，而著重於對現實作出點評，有大量撼動人心的金句，即便是人不大集中精神時閱讀，仍然可以準確吸收他的訊息，並且得到一種清明感。在疫情狀況未明時，《鼠疫》中「對抗瘟疫唯一的方法就是正直」這一句曾經引起網絡的巨大共鳴。

瘟疫的命名

《鼠疫》歷史上曾有很多譯名，如曾有版本譯為《黑死病》、《瘟疫》；本文根據顏湘如翻譯、麥田出版的新近譯本，而譯者大力強調書名應該譯成「鼠疫」，因為這個名字在小說中都曾經是禁忌，這個曾經造成歐洲三分之一人口死亡的瘟疫，是整個歐洲的歷史傷痕與忌諱，可稱是文明中無法解釋的恐怖。卡繆對瘟疫的描寫經過精妙鋪排，書的甫開場，有大量老鼠的描寫，包括牠們在城中大量出沒，死狀非常可怕，但政府只稱之為「熱病」，官僚們冗長地討論是否宣佈發生疫病，持逃避態度；而當時傳媒只報導正面消息，真相不可得，更令人恐懼。

書中第五章〈它叫鼠疫〉，正正探討為甚麼人不想這麼叫它，企圖跟那一場殺死大半人口的黑死病劃清界線。「那樣安寧無爭的平靜環境頗容易使人忘卻以往的災情舊景：雅典受鼠疫襲擊時連鳥兒都飛得無影無蹤；中國受災的城市裡盡是默不作聲的垂死的病人；⋯⋯七十年前於廣州，在疫情蔓及居民以前，就有四萬隻老鼠死於鼠疫。不過在1871年人們尚無計算老鼠的方法，只是個大概的數字，顯然會有誤算的地方。然而一隻老鼠如果身長三十公分，四萬隻老鼠一隻只連接起來，就能形成⋯⋯」卡繆用許多方式去令人們面對現實。他一邊描寫官僚主義的落後與自欺欺人，一邊呈現死亡數字幾何級數上升之恐怖——人命被壓縮成數字、數字再變成遊戲——一開始公佈每日死亡數字，後來因為數字太高，就改成公佈每週的數字，降低巿民的警惕——麻木才是最可怕。而卡繆則寫，死了一千人，可以填滿五個足球場。

疫病到底是甚麼

《鼠疫》背景是阿爾及利亞的奧蘭城，但卡繆將之上升到一個普遍的層次，那個四季並不分明，外貌醜陋，常常喝酒但生活沉悶，人們只顧賺錢，不容許有病人存在的城巿，真的不就是我們的城巿嗎？當然在沉悶的享樂中，卡繆也提出自己的快樂之定義，如塔盧和李厄酒後去游泳就是快樂的友情見證，與世俗的享樂不同。只有他們不與世俗同流，有個人原則的人比較能對抗疫病——疫病先攻擊集體生活的人，集體的控制開始失效，人變成單子，有人藉疫病斂財，有人失常放火燒掉自己的房子，出現暴亂，卡繆清晰地描寫出疫病令生活由正常過渡到荒誕的過程。卡繆抽離於人群，但對人群的觀察很細緻。