《文學看得開（作家篇）》書摘：卡繆《鼠疫》——在疫病的荒謬中堅持做一個人
我們想讓你知道的是
《鼠疫》背景是阿爾及利亞的奧蘭城，但卡繆將之上升到一個普遍的層次，那個四季並不分明，外貌醜陋，常常喝酒但生活沉悶，人們只顧賺錢，不容許有病人存在的城巿，真的不就是我們的城巿嗎？當然在沉悶的享樂中，卡繆也提出自己的快樂之定義，如塔盧和李厄酒後去游泳就是快樂的友情見證，與世俗的享樂不同。
文：鄧小樺
這時代為何還要讀《鼠疫》？
《鼠疫》在疫症起時曾經再度爆紅，是幫我們面對疫情的重要良方。卡繆的金句曾經給予我們巨大的力量，去反抗命運。他的書文字精準而詩意，非常能夠幫我們把握與思考現實。
《鼠疫》（法文原名：La Peste，英譯：The Plague），是法國作家卡繆（Albert Camus）出版於1947年的作品，內容講述阿爾及利亞的奧蘭城發生大規模鼠疫，城巿開始時並不知知曉，爾後進入艱難的抗疫過程。政府不能信任，有人甚至想利用災難來獲取利益；而被封鎖的城中上演一片亂象，恐慌、貪婪、頹廢皆有，人們思念著城外的親友，逐漸進入絕望的狀況。當血清及藥物不足，行動者塔盧、醫師李厄等同道毅然組織起志願隊救護城中病人，與疫病戰鬥。
卡繆是著名的法國作家，父親在1914年大戰時陣亡，隨母親移居阿爾及爾貧民區外祖母家，生活極為艱難，靠獎學金讀完中學。卡繆從1932年起即發表作品，1942年因發表《異鄉人》（The Stranger）而成名。小說《鼠疫》得到一致好評；卡繆於1957年獲諾貝爾文學獎，成為法國當時第九位也是最年輕的獲獎者。1960年1月4日與友人加利馬（Michel Gallimard）同死於車禍，近年有書籍推測這是蘇聯KGB的暗中刺殺。卡繆短暫的一生著作甚多，主要的作品有隨筆《薛西弗斯的神話》（The Myth of Sisyphus，1942）、劇本《卡里古拉》（Caligula，1944）、小說《墮落》（The Fall，1956）和短篇小說集《放逐與王國》（Exile and the Kingdom，1957）等。
卡繆1935年初加入法國共產黨。卡繆有左翼思想的淵源，並且一直以筆桿奮鬥，二次世界大戰爆發時他任《阿爾及爾共和報》（Alger républicain）主編，後在巴黎任《巴黎晚報》（Paris-Soir）編輯部秘書，並在德國侵法後參加了反抗德國法西斯的地下運動，負責《戰鬥報》（Combat）的出版工作。因此書中行動者塔盧和記者藍柏的角色，據說都有卡繆真人的反映。但《反抗者》（The Rebel，1951）一書由於宣揚「純粹的反抗」（即反對革命暴力），而導致了他和沙特等左派知識份子的決裂。
《鼠疫》醞釀於1940年巴黎被納粹德軍佔領以後。1942年卡繆因肺病復發，從炎熱的奧蘭轉移到法國南部山區療養，不久德軍進佔法國南部，卡繆一時與家人音訊斷絕，焦慮孤單。疾病及被侵略封閉的感受都有在《鼠疫》中反映，正如他本人在小說中寫的，「體驗是最重要的」。在卡繆看來，當時處於納粹專制強權統治下的法國人民——除了一部分從事抵抗運動者外——就像歐洲中世紀鼠疫流行期間一樣，長期過著與外界隔絕的囚禁生活。城中的螻蟻生命，面臨死亡威脅，並日夜忍受著生離死別的折磨。
當2020年新冠肺炎大疫到來，閱讀《鼠疫》成為了一種風潮（當年又是鼠年），人們孜孜於在書中尋找與現實的對應，而卡繆的作品總是可以給出更透徹的分析。節目當時也做過一集「鼠疫之城」，當時座上有我、小說家張婉雯、作家米哈、評論人鄧正健、藝術家黃嘉瀛。大家曾經大談卡繆的金句特色：他的行文十分精緻，描寫準確，而著重於對現實作出點評，有大量撼動人心的金句，即便是人不大集中精神時閱讀，仍然可以準確吸收他的訊息，並且得到一種清明感。在疫情狀況未明時，《鼠疫》中「對抗瘟疫唯一的方法就是正直」這一句曾經引起網絡的巨大共鳴。
瘟疫的命名
《鼠疫》歷史上曾有很多譯名，如曾有版本譯為《黑死病》、《瘟疫》；本文根據顏湘如翻譯、麥田出版的新近譯本，而譯者大力強調書名應該譯成「鼠疫」，因為這個名字在小說中都曾經是禁忌，這個曾經造成歐洲三分之一人口死亡的瘟疫，是整個歐洲的歷史傷痕與忌諱，可稱是文明中無法解釋的恐怖。卡繆對瘟疫的描寫經過精妙鋪排，書的甫開場，有大量老鼠的描寫，包括牠們在城中大量出沒，死狀非常可怕，但政府只稱之為「熱病」，官僚們冗長地討論是否宣佈發生疫病，持逃避態度；而當時傳媒只報導正面消息，真相不可得，更令人恐懼。
書中第五章〈它叫鼠疫〉，正正探討為甚麼人不想這麼叫它，企圖跟那一場殺死大半人口的黑死病劃清界線。「那樣安寧無爭的平靜環境頗容易使人忘卻以往的災情舊景：雅典受鼠疫襲擊時連鳥兒都飛得無影無蹤；中國受災的城市裡盡是默不作聲的垂死的病人；⋯⋯七十年前於廣州，在疫情蔓及居民以前，就有四萬隻老鼠死於鼠疫。不過在1871年人們尚無計算老鼠的方法，只是個大概的數字，顯然會有誤算的地方。然而一隻老鼠如果身長三十公分，四萬隻老鼠一隻只連接起來，就能形成⋯⋯」卡繆用許多方式去令人們面對現實。他一邊描寫官僚主義的落後與自欺欺人，一邊呈現死亡數字幾何級數上升之恐怖——人命被壓縮成數字、數字再變成遊戲——一開始公佈每日死亡數字，後來因為數字太高，就改成公佈每週的數字，降低巿民的警惕——麻木才是最可怕。而卡繆則寫，死了一千人，可以填滿五個足球場。
疫病到底是甚麼
《鼠疫》背景是阿爾及利亞的奧蘭城，但卡繆將之上升到一個普遍的層次，那個四季並不分明，外貌醜陋，常常喝酒但生活沉悶，人們只顧賺錢，不容許有病人存在的城巿，真的不就是我們的城巿嗎？當然在沉悶的享樂中，卡繆也提出自己的快樂之定義，如塔盧和李厄酒後去游泳就是快樂的友情見證，與世俗的享樂不同。只有他們不與世俗同流，有個人原則的人比較能對抗疫病——疫病先攻擊集體生活的人，集體的控制開始失效，人變成單子，有人藉疫病斂財，有人失常放火燒掉自己的房子，出現暴亂，卡繆清晰地描寫出疫病令生活由正常過渡到荒誕的過程。卡繆抽離於人群，但對人群的觀察很細緻。
Tags：
超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！