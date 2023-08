《文學看得開（作家篇）》書摘：卡繆《鼠疫》——在疫病的荒謬中堅持做一個人

文:鄧小樺

這時代為何還要讀《鼠疫》?

《鼠疫》在疫症起時曾經再度爆紅,是幫我們面對疫情的重要良方。卡繆的金句曾經給予我們巨大的力量,去反抗命運。他的書文字精準而詩意,非常能夠幫我們把握與思考現實。

《鼠疫》(法文原名:La Peste,英譯:The Plague),是法國作家卡繆(Albert Camus)出版於1947年的作品,內容講述阿爾及利亞的奧蘭城發生大規模鼠疫,城巿開始時並不知知曉,爾後進入艱難的抗疫過程。政府不能信任,有人甚至想利用災難來獲取利益;而被封鎖的城中上演一片亂象,恐慌、貪婪、頹廢皆有,人們思念著城外的親友,逐漸進入絕望的狀況。當血清及藥物不足,行動者塔盧、醫師李厄等同道毅然組織起志願隊救護城中病人,與疫病戰鬥。

卡繆是著名的法國作家,父親在1914年大戰時陣亡,隨母親移居阿爾及爾貧民區外祖母家,生活極為艱難,靠獎學金讀完中學。卡繆從1932年起即發表作品,1942年因發表《異鄉人》(The Stranger)而成名。小說《鼠疫》得到一致好評;卡繆於1957年獲諾貝爾文學獎,成為法國當時第九位也是最年輕的獲獎者。1960年1月4日與友人加利馬(Michel Gallimard)同死於車禍,近年有書籍推測這是蘇聯KGB的暗中刺殺。卡繆短暫的一生著作甚多,主要的作品有隨筆《薛西弗斯的神話》(The Myth of Sisyphus,1942)、劇本《卡里古拉》(Caligula,1944)、小說《墮落》(The Fall,1956)和短篇小說集《放逐與王國》(Exile and the Kingdom,1957)等。

卡繆1935年初加入法國共產黨。卡繆有左翼思想的淵源,並且一直以筆桿奮鬥,二次世界大戰爆發時他任《阿爾及爾共和報》(Alger républicain)主編,後在巴黎任《巴黎晚報》(Paris-Soir)編輯部秘書,並在德國侵法後參加了反抗德國法西斯的地下運動,負責《戰鬥報》(Combat)的出版工作。因此書中行動者塔盧和記者藍柏的角色,據說都有卡繆真人的反映。但《反抗者》(The Rebel,1951)一書由於宣揚「純粹的反抗」(即反對革命暴力),而導致了他和沙特等左派知識份子的決裂。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

《鼠疫》醞釀於1940年巴黎被納粹德軍佔領以後。1942年卡繆因肺病復發,從炎熱的奧蘭轉移到法國南部山區療養,不久德軍進佔法國南部,卡繆一時與家人音訊斷絕,焦慮孤單。疾病及被侵略封閉的感受都有在《鼠疫》中反映,正如他本人在小說中寫的,「體驗是最重要的」。在卡繆看來,當時處於納粹專制強權統治下的法國人民——除了一部分從事抵抗運動者外——就像歐洲中世紀鼠疫流行期間一樣,長期過著與外界隔絕的囚禁生活。城中的螻蟻生命,面臨死亡威脅,並日夜忍受著生離死別的折磨。

當2020年新冠肺炎大疫到來,閱讀《鼠疫》成為了一種風潮(當年又是鼠年),人們孜孜於在書中尋找與現實的對應,而卡繆的作品總是可以給出更透徹的分析。節目當時也做過一集「鼠疫之城」,當時座上有我、小說家張婉雯、作家米哈、評論人鄧正健、藝術家黃嘉瀛。大家曾經大談卡繆的金句特色:他的行文十分精緻,描寫準確,而著重於對現實作出點評,有大量撼動人心的金句,即便是人不大集中精神時閱讀,仍然可以準確吸收他的訊息,並且得到一種清明感。在疫情狀況未明時,《鼠疫》中「對抗瘟疫唯一的方法就是正直」這一句曾經引起網絡的巨大共鳴。

瘟疫的命名

《鼠疫》歷史上曾有很多譯名,如曾有版本譯為《黑死病》、《瘟疫》;本文根據顏湘如翻譯、麥田出版的新近譯本,而譯者大力強調書名應該譯成「鼠疫」,因為這個名字在小說中都曾經是禁忌,這個曾經造成歐洲三分之一人口死亡的瘟疫,是整個歐洲的歷史傷痕與忌諱,可稱是文明中無法解釋的恐怖。卡繆對瘟疫的描寫經過精妙鋪排,書的甫開場,有大量老鼠的描寫,包括牠們在城中大量出沒,死狀非常可怕,但政府只稱之為「熱病」,官僚們冗長地討論是否宣佈發生疫病,持逃避態度;而當時傳媒只報導正面消息,真相不可得,更令人恐懼。

書中第五章〈它叫鼠疫〉,正正探討為甚麼人不想這麼叫它,企圖跟那一場殺死大半人口的黑死病劃清界線。「那樣安寧無爭的平靜環境頗容易使人忘卻以往的災情舊景:雅典受鼠疫襲擊時連鳥兒都飛得無影無蹤;中國受災的城市裡盡是默不作聲的垂死的病人;⋯⋯七十年前於廣州,在疫情蔓及居民以前,就有四萬隻老鼠死於鼠疫。不過在1871年人們尚無計算老鼠的方法,只是個大概的數字,顯然會有誤算的地方。然而一隻老鼠如果身長三十公分,四萬隻老鼠一隻只連接起來,就能形成⋯⋯」卡繆用許多方式去令人們面對現實。他一邊描寫官僚主義的落後與自欺欺人,一邊呈現死亡數字幾何級數上升之恐怖——人命被壓縮成數字、數字再變成遊戲——一開始公佈每日死亡數字,後來因為數字太高,就改成公佈每週的數字,降低巿民的警惕——麻木才是最可怕。而卡繆則寫,死了一千人,可以填滿五個足球場。

疫病到底是甚麼

《鼠疫》背景是阿爾及利亞的奧蘭城,但卡繆將之上升到一個普遍的層次,那個四季並不分明,外貌醜陋,常常喝酒但生活沉悶,人們只顧賺錢,不容許有病人存在的城巿,真的不就是我們的城巿嗎?當然在沉悶的享樂中,卡繆也提出自己的快樂之定義,如塔盧和李厄酒後去游泳就是快樂的友情見證,與世俗的享樂不同。只有他們不與世俗同流,有個人原則的人比較能對抗疫病——疫病先攻擊集體生活的人,集體的控制開始失效,人變成單子,有人藉疫病斂財,有人失常放火燒掉自己的房子,出現暴亂,卡繆清晰地描寫出疫病令生活由正常過渡到荒誕的過程。卡繆抽離於人群,但對人群的觀察很細緻。