打撈沉睡2000年的海絲文化：《叫我大掌櫃》新資料篇「南海絲路」正式啟航

廣州2023年8月15日 /美通社/ -- 繼「京劇版本」、「醒獅版本」後，人氣古風題材模擬經營RPG手遊 《叫我大掌櫃》正式上架全新資料篇「南海絲路」，帶領玩家走入古代海上絲綢之路，一起跟隨商路，體驗異國風情，跟隨文物修復專家一同學習海洋出水文物的修復知識，探尋文物背後的歷史故事。

《叫我大掌櫃》全新資料篇「南海絲路」情報搶先看

重走海絲之路|一路體驗異國風情

北宋年間，海上絲綢之路盛行，各大商隊紛紛揚帆遠航，開啟了海外貿易之路。造船技術和航海技術明顯提高，加上指南針廣泛應用於航海，讓商隊們越走越遠，從南洋到阿拉伯海，甚至遠達非洲東海岸。然而，漂洋過海的過程中，並非一帆風順，有些商船尚未到達目的地，就沉入了南海海底。

據研發團隊介紹，《叫我大掌櫃》南海絲路版本參考了海上絲綢之路的真實航線，玩家將跟隨著商路，在各國港口停留，感受當地的風土人情。在航行途中，商船還可以在不同海域停留，操控「探海鉤」尋回深海至寶。打撈上岸的寶物將會陳列在「市舶司」，以供世人觀賞。

Photo Credit：美通社 重走航線，尋找沉入深海的寶物

海絲文物修復|探索歷史背後的故事

在海上絲綢之路，有些文物帶著它們的故事，在海底沉睡了2000年。為了能讓玩家更深入了解古代海上絲綢之路的興盛與繁榮，此次官方邀請了專業的文物修復師，和大家解讀海洋出水文物修復知識——「清洗」、「拼接」、「補配」、「打磨」、「上色」、「做舊」，在每一個修復步驟中尋找歷史的痕跡，參與歷史的見證。《叫我大掌櫃》更在玩法上，還原了文物修復的步驟，玩家在打撈海絲相關文物後，可一步步去了解它們背後的故事。

Photo Credit：美通社 文物修復，追求的不是完美如初，而是發現歷史背後的故事

文物修復，追求的不是完美如初，而是發現歷史背後的故事

長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。《叫我大掌櫃》全新資料篇「南海絲路」今日正式開啟，一起探索海上絲綢之路的故事。更多版本資訊與活動請關注官方社群。



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