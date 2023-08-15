2023/08/15,
運動

香港女足不敵泰國隊的3點觀察

香港女足不敵泰國隊的3點觀察
Photo credit: HKFA 中國香港足球總會 Facebook 圖片

我們想讓你知道的是

既是友誼賽，鍛鍊比起賽果更重要，部署上也毋須因為牌面上不如對手而囤兵後防以減少失球數字。然而，上半場已失四球確是非常不理想。尤其是頭三個入球都是可避免的。

失誤

泰國隊曾參加2015年和2019年世界盃決賽週。去年的亞洲盃，泰國也是八強份子，到洲際附加賽始失去參加今年世界盃決賽週的資格。由此可見，兩地女足水平，是有顯著差距。

既是友誼賽，鍛鍊比起賽果更重要，部署上也毋須因為牌面上不如對手而囤兵後防以減少失球數字。然而，上半場已失四球確是非常不理想。尤其是頭三個入球都是可避免的。第一球被「笠」死與守門員的站位有關；第二球導致十二碼的攔截有點魯莽；第三球是中後場組織被對方成功壓迫而造成。

澳紐女足世界盃正多次告訴我們：平均球員質素高不是穩勝的。下個月亞運時，類似的失誤一定要減至最少。

球員

控球時，港隊也盡量嘗試組織。奈何對方實力優勝，港隊要慢慢由中後場組織至前場禁區前沿並不容易。港隊如果要推進到，多數要靠在個人的對抗中連贏兩三次。而港隊陣中最有能力在這些對抗上勝出的，還是張煒琪。身為前鋒的她也因此不時回到中場接應。但問題是她遠離對方龍門助球隊保持控球權後，整支球隊的配合和配搭怎樣可以使到之後的三兩腳可以突破到對手的防線？

下半場港隊踢出來的質素比起上半場有所改善，但也要靠下半場上陣的守門員梁蔚雅撲了兩三個靚波，才只失一球。

場外

半場時先上廁所，再打算去紀念品售賣處看看。有另一位球迷竟截停我問紀念品部在哪。原來紀念品售賣處的帳篷當時已被拿下。

看台上泰國打氣團有大聲公、有樂器、有領袖，聲勢比起主隊打氣團要厲害。客隊球迷一度唱起了《失戀》的原曲。如果現在的香港隊球迷以三十歲以下為主，這些球迷會不會唱呢（指粵語版）？

（標題為編輯所擬。本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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