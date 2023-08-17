與其要求美國道歉，更應該向廣島長崎人民道歉的恐怕是裕仁天皇
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「冷戰」一詞始於歐威爾的文章，指兩個超級大國的對立僵局，雙方都有摧毀世界的的能力。對於20世紀冷戰的起始，不同的歷史學者有不同的觀點。如果認為核對抗是冷戰至少是前期的主軸的話，那麼1945年8月6日作為冷戰的起始可能更有理。
文：蕭育和
沒有和平的和平 ──歐威爾
1945年7月24日在波茨坦的會議上，美英蘇三國首腦對於戰後歐洲秩序的重劃依然沒有共識。史達林勉強同意波蘭政府將收容流亡倫敦的波蘭人，交換美英對波共政權的承認，但杜魯門與邱吉爾還希望史達林信守在雅爾達的承諾：必須依照「民主原則」重建東歐秩序。在史達林看來，這是苛求他得在匈牙利、羅馬利亞與保加利亞做出更多讓步。
史達林後來發明了「人民民主」一詞證明蘇聯並沒有違反承諾。而在會議期間，他舉義大利也還沒有進行選舉來推拖，邱吉爾反唇相譏，說義大利沒有審查制度，蘇聯官員在義大利可以自由行動，這裡暗指的是西方的代表在東歐被蘇軍限制行動。
史達林還以國家安全為由拒絕了杜魯門將歐洲內海自由化的要求。當天晚上七點半，在結束冗長、緊張與對峙的會議之後，杜魯門故做漫不經心的向史達林提及，美國已經擁有一種破壞力非凡的新武器。
史達林並沒說什麼，他的沉默讓人意外，邱吉爾更斷定史達林沒有意識到事情的嚴重性。後來證明，史達林早從蘇聯的諜報系統知悉了曼哈頓計畫，當天晚上，他就吩咐蘇聯軍政高層，加快原子彈的研發。
1945年7月24日晚間七點半，從這一刻起，20世紀漫長的核武軍備競賽，悄悄拉開序幕，此時距離廣島事件還有13天。
波茨坦會議上的杜魯門
杜魯門在前往波茨坦的路上心情是忐忑不安的，此次會議的重要目標是催促蘇聯儘速投入太平洋戰爭，同時，進入最後未知階段的原子彈研發也讓杜魯門心煩意亂。不過，會議隔天，杜魯門就收到「三位一體」試爆成功的消息，原訂前一天抵達的史達林卻神秘延誤，直到當天中午才出現在會議現場。
在蘇聯1950年推出的宣傳電影《攻克柏林》中，史達林搭乘巨大的民航機，在戰鬥機護航下抵達柏林，一襲白色軍裝的史達林從飛機走下來，接受包含紅軍與德國人，甚至是集中營囚犯的歡呼。以上這一切都沒有發生。史達林終生都未踏足柏林，對於飛航器也極為恐懼，這可能是他在波茨坦會議首日神秘失蹤的主因，倒是因此，杜魯門得空去了一趟柏林。
柏林的殘破景象，讓杜魯門不得不念及一旦使用原子彈的後果。對於一種可能永遠改變戰爭型態的新武器，他的內心忐忑不安，在當天日記中他寫下了「我害怕科技的發展走在道德進步幾百年，等到道德趕上來時，已經完全失去存在理由」這樣的文字。
無論如何，原子彈的研發成功讓杜魯門放下心頭大石。蘇聯是否參戰某種程度上已經無關緊要，杜魯門相信，日本人會在蘇聯入局前屈服，「在曼哈頓計畫來到日本本土上空時」。
邱吉爾可能是英美高層中對於原子彈研發成功的消息，表現的最浮誇的人。在得知原子彈即將不日投放日本本土時，他帶著一種英式戲劇的調調說「火藥算什麼？微不足道；電力算什麼？一點意義也沒有。原子彈可是神鬼天罰。」邱吉爾樂觀期待原子彈的問世，將重建世界權力平衡，因為「我們可以直接抹平莫斯科，接下來是史達林格勒，然後是基輔。」
邱吉爾是波茨坦會議上最活躍的要角，這與他身後殘破的帝國形成強烈對比。他的講話冗長離題，從來都不設定議程，杜魯門與史達林會禮貌陪笑，像是大人允許小孩胡鬧那樣，卻很少認真關注他在意的事情。
儘管原子彈讓杜魯門手上的籌碼大增，但到底要不要使用，仍讓他天人交戰。儘管多數美軍高層贊同使用新武器，然而，麥克阿瑟堅信日本必敗，投放破壞力如此驚人的新武器是不智之舉；歐洲戰區的盟軍最高司令艾森豪認定，日本已是強弩之末，無須動用殺傷力如此驚人的炸彈，同時也認為美國應該避免使用人類歷史上真正意義的大規模毀滅性武器，升級戰爭的性質。
史汀生（Henry Stimson）曾任國務卿，在羅斯福與杜魯門的民主黨政府中，他是少數身居戰爭部長要職的共和黨人。早在歐戰爆發之時，史汀生就極力向羅斯福堅持美國不可能袖手旁觀，並在大戰期間就致力於構思戰後新秩序。他對非戰公約有超乎尋常的執著，為此堅持對日本的制裁，〈大西洋憲章〉也是由他起草。
而早在「三位一體」試爆之前，史汀生就快速組織了一個臨時委員會，規範核武器在戰時與平時的合理使用。他在第一次會議時表明，委員會的責任是提出可能會改變人類文明進程的行動建議，不能僅僅把原子彈當成新武器，這事「人類與宇宙關係的一次革命性變革」。
美國的戰爭責任？
麥克阿瑟、艾森豪與史汀生都信奉某種高貴的戰爭義理。他們固然都是軍人，但同時也是人道主義者，相信戰爭必須用人道原則限制，空襲應該限定在合法的軍事目標。戰爭的目的是對手的認輸，而不是全面的毀滅，他們因此對於納粹深惡痛絕，因此對於使用原子彈有著理念上的排斥。
然而，太平洋戰爭的慘烈戰事不得不衝擊他們的信仰。彼時杜魯門在給國會的報告中指出，要戰勝日本需要增加一倍的兵力投入，達到400萬之數，而美軍甚至還尚未與日軍主力正面交鋒。根據馬歇爾估計，如果不使用原子彈，戰爭最快也要隔年的1946年結束。日本的負隅頑抗將讓美軍付出慘痛代價。
人道主義者史汀生曾經希望杜魯門可以調整「無條件投降」的要求，避免美日更大的傷亡。然而，羅斯福多年堅持日本必須無條件投降，若杜魯門一上任就改變立場，恐遭民意反彈。彼時的美國民調只有不到10%的美國人認為應該保留天皇，有三分之一的美國人認為天皇應該作為戰犯處死。在沒有外交空間斡旋的狀況下，原子彈就成了逼迫日本無條件投降的唯一選擇。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！