11歲台灣選手成世界冠軍！寶可夢卡牌魅力何在？鼓勵孩子值得入坑的五個理由

文：劉宇彤Haruka（擁有多年電玩活動主持經歷的中日文主持人，經常和10歲女兒一起打電動、追動畫新番）

8/8-8/14於日本橫濱舉辦的「寶可夢世界錦標賽 2023」卡牌遊戲兒童組（Junior組）冠亞軍賽，11歲的台灣選手顏紹同以2比0戰績，打敗巴西選手Gabriel Birges Torres，成為台灣首位奪冠的寶可夢卡牌選手。

8月12日晚上，被女兒強迫入坑的我還在努力研讀卡牌規則，13日就有這個令人感動的消息。

「寶可夢集換式卡牌遊戲」是基於日本知名IP「Pokemon精靈寶可夢」內容的卡牌遊戲。不同於虛擬的遊戲軟體，是透過與其他玩家面對面對戰、交換（交易）實體卡牌的遊戲。

我女兒從今年開始踏進寶可夢卡牌的世界。從單純喜歡寶可夢、和朋友一起玩，到走進卡牌店和陌生孩子對戰，我的態度也從觀望到完全支持！以下是我鼓勵孩子們值得入坑的理由：

1. 領導能力

在一對一的寶可夢卡牌對戰中，雙方必須各自擁有至少有60張卡牌，才能夠組成和他人對戰的「牌組」。卡牌類型也十分多元，寶可夢卡、道具卡、能量卡、特殊能量卡、支援者卡、競技場……等，皆有不同功能與發動條件。

孩子要做的就是扮演公司的領導者，帶領60位員工在不同時間點發揮各自專長，必須掌握業界規則（遊戲規則）、了解自己公司的強項，以及哪些員工適合做什麼事？

因此孩子看似一人對戰，但就像寶可夢的世界觀一樣，是訓練家帶領著其他夥伴爭奪榮耀。

2. 理財投資

就像精品名牌包一樣，寶可夢卡牌的二手交易也能投資賺錢，這點可能是六、七年級父母小時候意想不到的吧！

市售寶可夢卡牌一包五到七張，價格為49元到79元/包。玩家稱之為「抽卡包」，在拆封前無從得知會拿到什麼樣的卡，一切都是碰運氣。若運氣特別好，抽到了戰力強、稀有度高的特殊卡牌，就能夠以高價售出。

能夠稱得上戰力的卡，基本價格最低從一張100到1000元不等。最有投資價值的，則是「收藏卡」。像是有歷史性的初代卡牌、受歡迎的寶可夢或人氣角色卡牌等，都可能身價上看數萬元。

例如今年曾有網友在寶可夢卡牌的交易社團開價500萬元台幣，只為收購一張名為「莉莉艾」的角色卡牌，還表示「如果能接受人民幣的話會多加些錢，因為我換成台幣會增加很多費用，感謝。」令不少玩家嘖嘖稱奇。

若想挑戰更高階的二手買賣，可將卡牌送至國外第三方機構鑑定。被評為PSA等級10分的卡牌，價格又可再翻漲至二手市場價的三、五倍。由於卡面四個角的完整度、邊緣裁切都是評鑑分數的關鍵，我曾遇過卡牌店店員在帶領兒童對戰時，嚴正提醒孩子「不能隨意用手指敲打他人卡牌」。

孩子只要建立了「這個東西未來可能增值」的前提觀念，就會小心保護卡牌，也會逐漸養成珍惜物品的習慣。（btw也可能只珍惜卡牌。）久而久之，孩子在成長過程中也會擁有敏銳的市場觀察天線，財商的養成其實就在寶可夢卡牌裡。

3. 資源分配

所謂資源也就是卡牌與零用錢，等同公司的人力與資本。

雖然遊戲本身看重卡牌的強度，但如何用運用現有資源達成最強的功效？運用手邊有限的卡牌組成最強的牌組（團隊）也是致勝關鍵。先攻與後攻有不同打法，能量卡（給員工的獎金與升遷）也要運用在值得的戰略上。

另外，孩子也會面臨到在生活中有限的零用錢該如何分配的考量。

我女兒一個月會有500不等的零用錢可自由運用。是好好存錢到市場上徵求一、兩張特定卡牌，來增強戰力，還是繼續採取盲抽49元卡包的撒網作戰？這些問題也會隨著入坑時間長短不同而須採取不同作法。家長可以拋出各種情境，讓孩子自行想像可能造成的利弊。

4. 瞬間決策

在正式比賽中有回合時間限制，因此必須要求在短時間內全盤思考對手可能採取的步驟、衡量我方與敵方寶可夢的HP、應該放手一搏還是以退為進……等？

例如面臨無法撤退、無法派出所需的寶可夢的窘境時，該怎麼做才最有贏面？如同許多主管與老闆日常的瞬間決策，皆考驗著經驗多寡與認知強度。

此外，因為需要計算敵我的寶可夢HP與招式攻擊數值（例如：能量卡張數×60點傷害），所以孩子的心算速度變快，也是一個實用的附加價值。

5. 人際關係

現在的家庭都生得比較少，因此孩子的人際網較弱。很多家長都有「媽媽友」或「爸爸友」，假日大家一起出門，讓彼此的孩子玩在一起，增進孩子的人際與溝通。卡牌店也是個交際場所，一、兩個小時過去，爸媽回頭就會看到孩子們和樂融融地交流卡牌，彷彿認識很久。（笑）

我的原則是「誠實＋有禮貌」，只要在對戰中作弊、嗆人、驕傲或做出任何破壞比賽平衡的事情，就禁止碰卡牌也不能參加對戰（一周的時間不等）。有了擔心權益被剝奪的間接約束力，小孩也不敢太放肆。

這是一個看似靜態，但實際上卻能習得各方素養的優質動態活動。據我所知，「至少孩子沒有看3C」也是很多家長支持孩子玩寶可夢卡牌的原因之一。

Photo Credit: 本文作者提供

寫完這篇文之後請女兒幫我看了一下。她說：「寫得很有道理！不知道為什麼滿開心的。但你可以不要寫『你各位』嗎？沒人看得懂。」

我說：「我們大人看得懂。」結束這回合。

本文經劉宇彤Haruka授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀