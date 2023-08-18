11歲台灣選手成世界冠軍！寶可夢卡牌魅力何在？鼓勵孩子值得入坑的五個理由
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寶可夢卡牌是個看似靜態，但實際上卻能習得「領導能力」、「資源分配」、「瞬間抉擇」、「理財投資」、「人際關係」等各方素養的優質動態活動。
文：劉宇彤Haruka（擁有多年電玩活動主持經歷的中日文主持人，經常和10歲女兒一起打電動、追動畫新番）
8/8-8/14於日本橫濱舉辦的「寶可夢世界錦標賽 2023」卡牌遊戲兒童組（Junior組）冠亞軍賽，11歲的台灣選手顏紹同以2比0戰績，打敗巴西選手Gabriel Birges Torres，成為台灣首位奪冠的寶可夢卡牌選手。
8月12日晚上，被女兒強迫入坑的我還在努力研讀卡牌規則，13日就有這個令人感動的消息。
「寶可夢集換式卡牌遊戲」是基於日本知名IP「Pokemon精靈寶可夢」內容的卡牌遊戲。不同於虛擬的遊戲軟體，是透過與其他玩家面對面對戰、交換（交易）實體卡牌的遊戲。
我女兒從今年開始踏進寶可夢卡牌的世界。從單純喜歡寶可夢、和朋友一起玩，到走進卡牌店和陌生孩子對戰，我的態度也從觀望到完全支持！以下是我鼓勵孩子們值得入坑的理由：
1. 領導能力
在一對一的寶可夢卡牌對戰中，雙方必須各自擁有至少有60張卡牌，才能夠組成和他人對戰的「牌組」。卡牌類型也十分多元，寶可夢卡、道具卡、能量卡、特殊能量卡、支援者卡、競技場……等，皆有不同功能與發動條件。
孩子要做的就是扮演公司的領導者，帶領60位員工在不同時間點發揮各自專長，必須掌握業界規則（遊戲規則）、了解自己公司的強項，以及哪些員工適合做什麼事？
因此孩子看似一人對戰，但就像寶可夢的世界觀一樣，是訓練家帶領著其他夥伴爭奪榮耀。
2. 理財投資
就像精品名牌包一樣，寶可夢卡牌的二手交易也能投資賺錢，這點可能是六、七年級父母小時候意想不到的吧！
市售寶可夢卡牌一包五到七張，價格為49元到79元/包。玩家稱之為「抽卡包」，在拆封前無從得知會拿到什麼樣的卡，一切都是碰運氣。若運氣特別好，抽到了戰力強、稀有度高的特殊卡牌，就能夠以高價售出。
能夠稱得上戰力的卡，基本價格最低從一張100到1000元不等。最有投資價值的，則是「收藏卡」。像是有歷史性的初代卡牌、受歡迎的寶可夢或人氣角色卡牌等，都可能身價上看數萬元。
例如今年曾有網友在寶可夢卡牌的交易社團開價500萬元台幣，只為收購一張名為「莉莉艾」的角色卡牌，還表示「如果能接受人民幣的話會多加些錢，因為我換成台幣會增加很多費用，感謝。」令不少玩家嘖嘖稱奇。
若想挑戰更高階的二手買賣，可將卡牌送至國外第三方機構鑑定。被評為PSA等級10分的卡牌，價格又可再翻漲至二手市場價的三、五倍。由於卡面四個角的完整度、邊緣裁切都是評鑑分數的關鍵，我曾遇過卡牌店店員在帶領兒童對戰時，嚴正提醒孩子「不能隨意用手指敲打他人卡牌」。
孩子只要建立了「這個東西未來可能增值」的前提觀念，就會小心保護卡牌，也會逐漸養成珍惜物品的習慣。（btw也可能只珍惜卡牌。）久而久之，孩子在成長過程中也會擁有敏銳的市場觀察天線，財商的養成其實就在寶可夢卡牌裡。
3. 資源分配
所謂資源也就是卡牌與零用錢，等同公司的人力與資本。
雖然遊戲本身看重卡牌的強度，但如何用運用現有資源達成最強的功效？運用手邊有限的卡牌組成最強的牌組（團隊）也是致勝關鍵。先攻與後攻有不同打法，能量卡（給員工的獎金與升遷）也要運用在值得的戰略上。
另外，孩子也會面臨到在生活中有限的零用錢該如何分配的考量。
我女兒一個月會有500不等的零用錢可自由運用。是好好存錢到市場上徵求一、兩張特定卡牌，來增強戰力，還是繼續採取盲抽49元卡包的撒網作戰？這些問題也會隨著入坑時間長短不同而須採取不同作法。家長可以拋出各種情境，讓孩子自行想像可能造成的利弊。
4. 瞬間決策
在正式比賽中有回合時間限制，因此必須要求在短時間內全盤思考對手可能採取的步驟、衡量我方與敵方寶可夢的HP、應該放手一搏還是以退為進……等？
例如面臨無法撤退、無法派出所需的寶可夢的窘境時，該怎麼做才最有贏面？如同許多主管與老闆日常的瞬間決策，皆考驗著經驗多寡與認知強度。
此外，因為需要計算敵我的寶可夢HP與招式攻擊數值（例如：能量卡張數×60點傷害），所以孩子的心算速度變快，也是一個實用的附加價值。
5. 人際關係
現在的家庭都生得比較少，因此孩子的人際網較弱。很多家長都有「媽媽友」或「爸爸友」，假日大家一起出門，讓彼此的孩子玩在一起，增進孩子的人際與溝通。卡牌店也是個交際場所，一、兩個小時過去，爸媽回頭就會看到孩子們和樂融融地交流卡牌，彷彿認識很久。（笑）
我的原則是「誠實＋有禮貌」，只要在對戰中作弊、嗆人、驕傲或做出任何破壞比賽平衡的事情，就禁止碰卡牌也不能參加對戰（一周的時間不等）。有了擔心權益被剝奪的間接約束力，小孩也不敢太放肆。
這是一個看似靜態，但實際上卻能習得各方素養的優質動態活動。據我所知，「至少孩子沒有看3C」也是很多家長支持孩子玩寶可夢卡牌的原因之一。
寫完這篇文之後請女兒幫我看了一下。她說：「寫得很有道理！不知道為什麼滿開心的。但你可以不要寫『你各位』嗎？沒人看得懂。」
我說：「我們大人看得懂。」結束這回合。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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