《文學看得開（作家篇）》書摘：報導文學——文學與新聞結合，關懷弱勢

文：鄧小樺

這時代為何還要讀報導文學？

「報導文學」在中西方都有，它與新聞行業關係密切，一直有大量生產；香港中學生也有讀過的，著名的《唐山大地震》，就是相當具影響力的報導文學。近十多年來，全世界都有愈來愈多作家表示，面對愈來愈多令人驚異、難以相信、接近荒誕的真實事件，小說都編不出來的，變成了現實。這也令愈來愈多讀者關注非虛構（non-fiction）類型的作品，所以近年也從中國內地開始時興「非虛構寫作」。這個時代，或者我們應該更認真地來認識、思考「報導文學」。

報導文學在西方的發展，大致上有兩個源流：

社會主義報導文學：以社會主義理念規範下的寫實主義為基礎，把報導文學視為階級鬥爭的工具。 美式報導文學：在西方的民主自由體制下，由於新聞寫作的發達而發展出來。

粗略來分，中國大陸的報導文學發展比較接近第一類，而港台的報導文學發展則比較接近第二類。報導文學大概在1930年傳入中國，當時叫做「報告文學」（reportage，由德語reportague轉譯而來），茅盾指它是介乎新聞報導和小說之間的散文體裁，兼有新聞和文學的特色，運用文學的藝術形式（如情節和細節），而真實、及時地反映社會生活事件和人物活動，具有「文學輕騎兵」的迅速性。

茅盾提出報告文學必須建基於現實生活中「具有典型意義的真人真事」，就已經透露出現實主義以至社會主義的理念規範、意識形態，何況茅盾還提出報告文學除了新聞性、文學性之後還要有政論性。事實上，中國的報導文學發展，與政治意識形態的關係十分密切，第一位提出並使用「報告文學」的人是袁殊（又稱「中共五方特務」）；而「左翼作家聯盟」是在抗日與革命的宣傳需求下推動報告文學發展的，催生出特別多反映工農等低下階層苦況的作品，也要有光明正面的訊息，這個傳統一直維持到改革開放的80年代。《唐山大地震》則是80年代中期的作品。

而美式報導文學的觀念，在台灣頗有地位，相關研究也開展得比較完整。1935年4月21日台中新竹大地震後，作家楊逵深入災區寫下第一手報導〈台灣地震災區勘察慰問記〉，開啟台灣報導文學先聲。楊逵從1937年2月開始，連續在報刊發表了三篇討論報導文學的文章，〈談報告文學〉、〈何謂報告文學〉、〈報告文學問答〉，其中對報導文學大致有以下定義：

極為重視讀者，絕非自慰式的寫作方式，務求讓讀者完全理解。 以事實的報導為基礎，雖然或許對事實做適度的處理與取捨，但絕對不允許憑空捏造。 與新聞報導不同，並非僅止於單純的「事實的羅列」。它的文學性格不在於虛構，而在於對於事實或事件「動態的、強而有力」的描寫。 作者對應該報導的事實，必須熱心以「主觀的見解」向人傳達。 必須講求作品結構，有效整理素材，以便將內容與思想清楚正確地傳達到讀者腦海中。 報導文學可以出之以任何形式，是最簡單、自由的寫作形式。

可隱然看出，楊逵提出的報導文學的定義是有針對當時文學的流弊，希望強化文學的社會性。而當時日據時代新報刊的出現，也催生了白話報導文體，成為日後政治運動、社會運動的助力。在70年代至80年代，台灣報導文學發展的原動力，主要仍來自於社會運動，而不僅限於媒體或文學獎的提倡；當時的報導文學重視的是文學的道德勇氣，以及推動社會改革的理想，報導文學是一種社會實踐的手段，高於純粹個人興趣或志業。

如台灣著名媒體人高信疆形容報導文學為「一種服務於現實人生的良心作業。」胡台麗強調報導文學作家應站在弱勢的角度，深度刻畫弱勢的內心並為他們充權。70、80年代仍在寫作的林懷民指出：「既然是報導，就應該要有詳實、豐富的資料作為事實的依據，再進一步探索、調查，從中發掘出事件的意義來。從文學性來看，除了講究文筆和結構外，還應該含納作者自己的情懷、感受與見解，從作者關心的問題點與呈現問題的方式，看出作者的關照來。」陳映真創辦的《人間》雜誌發刊於1985年末，集合文字與攝影的紀實力量，也使得台灣報導文學進入全新的成熟階段。「從社會弱小者的立場去看台灣的人、生活、勞動、生態環境、社會和歷史，從而進行記錄、見證、報告，和批判。」《人間》題材上包括了原住民、環保、勞工、農民、雛妓救援、兒童保護等社會運動領域，也碰觸了過去最為禁忌的白色恐怖、二二八等政治議題。

香港這邊沒有明顯的報導文學風潮，但同樣著重與新聞行業緊密相關的美式報導文學路線，傳媒人常談的是「特寫新聞」這種文類。1977年美國普立茲新聞獎（Pulitzer Prize）設立，特別獎勵「特寫新聞」，普立茲大會表示：「優秀的特寫可以利用任何新聞採訪工具達至高質素的寫作並以準繩和原創性取勝」。這個定義值得留意的是，特寫新聞要求優秀、高質素的寫作（同時必須是真實非虛構的），而且在準繩之餘要有「原創性」，即並非很多人以為的「受訪者說甚麼，記者便寫甚麼」。歷來在壓力極高的新聞行業中打滾的傳媒人，肯定也心懷這種複雜的自我期許吧。

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新聞的「原創性」，一來來自記者或作者到現場採訪是尋找真象，親身見證、直面真實，得到的第一手資訊就具備一種新聞的原創性；很多人都誤以為人人採訪得來的都一樣，但其實每個記者採訪時憑自己的專業獲得的資料，可以是真實的不同面向，寫出來的面貌會迥然不同，因此也可以有原創性存在。我們應該認真對待這種「原創性」背後的假設：我們應該假設，不同人寫的報導都不會一樣，每件事也有不同角度，因此需要有不同立場的傳媒。因此不應要求傳媒統一立場，也不應假設傳媒可以照搬新聞稿。應該假設新聞是多元的，就像人的角度應該是多元的。

借助文學的力量

既要重視優秀、高質素的寫作，以及原創性，報導文學加入文學手法來傳達新聞的真實，乃是必須。台灣文學學者須文蔚指報導文學乃是「以非虛構的方式及文學的手法報導事實，其敘事手法可以超越純粹新聞寫作的第三人稱位置，進而描寫場景，甚至動用小說的對話手法，描摹情境中人的思想與情感。目的在於發掘真相，並表達作者的理念。」60年代在美國興起的「新新聞學」（New Journalism）觀念，同樣強調將文學寫作的手法應用於新聞報導，重視對話、場景和心理描寫，全力刻畫細節，甚至提出要融合小說的想像力。