疫情前是越南第4大旅客來源國，我國要求越南更正電子簽將台灣分類屬中國
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根據最新統計，今年前7個月，台灣是越南的第4大旅客來源國，同時期台商在越南投資金額共計9億8855萬美元，較去年同期成長50%。對於越南電子簽證將台灣分類屬中國，駐越南代表石瑞琦表示將敦促越南政府盡速改正。
（中央社）越南自今天起將台灣納入適用電子簽，在電子簽申請系統上，台灣旅客要選China（Taiwan）。駐越南代表石瑞琦表示，樂見越南將台灣列入電子簽證適用名單，但簽證網站國籍欄稱呼台灣用語背離事實，將敦促越南政府盡速改正。
越南2022年3月15日重啟國際旅遊，但因為台灣並不適用電子簽，旅客須委託仲介機構代辦入境批文才能申請簽證，只是辦理費用較疫情之前暴漲，甚至一度要價200、300美元，相較之下直接申辦電子簽僅需25美元。
台灣2022年10月13日開放邊境之後，許多想到越南玩的民眾聽到辦理批文報價都嚇傻，更有人買了廉航機票才發現辦簽證竟然比機票還貴，民怨就這樣逐漸擴大，許多人轉而棄越南前往他處旅遊。
台灣在2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前是越南的第4大旅客來源國，迄今累計投資也是越南的第4大外資。民間對越南簽證的怨言，很快就透過各種管道傳到越南官方。
全球消費力道下滑，越南今年景氣不振，許多工廠倒閉、工人失業，今年上半年經濟成長率僅3.72%，距離全年6.5%的經濟成長目標有一大段距離，在工業生產困難的情況下，越南轉而寄望旅遊、服務業驅動經濟。
此外，美中貿易戰後許多科技業湧入越南，但越南始終處在產業鏈低附加價值的分工末端，表面上就業機會與稅收增多，實質的技術與產業升級都很有限，因而希望透過引進更多高技術的投資，協助越南「工業轉骨」。
從這兩個角度來看，越南將台灣納入電子簽適用名單中可說是預料中事，只是在越南長期跟隨中國「一中」政治立場的情況下，該用什麼方法將台灣納入、名稱又是什麼，值得觀察。
對於放寬簽證規定一事，越南國會6月24日通過修法，並將擁有電子簽證的「各國家」改為「各國家與地區」，就被認為是在為納入台灣做鋪陳。
最終，越南向所有國家與地區開放電子簽，台灣顯示在越南電子簽申請系統上的名稱為China（Taiwan）；與此同時，香港與澳門則未見顯示成China（Hong Kong）與China（Macau），而只剩下China的選項可以選擇。
今天一早許多台灣民眾在使用電子簽申請系統時就發現台灣被顯示為China（Taiwan），並感到不解；然而長期在越南工作、生活的台灣人對此則平常心說：「越南不是一直都這樣對台灣嗎？」
中華民國駐越南代表石瑞琦表示：「樂見越南將我國列入電子簽證適用名單，對促進台越各項交流具正面效益；然電子簽證網站國籍欄及出生地欄稱呼我國之用語嚴重背離事實，將持續向越南政府反映，促其盡速改正。」
最新統計指出，今年前7個月，台灣是越南的第4大旅客來源國，僅次於韓國、中國、美國；經濟方面，今年前7個月，台商在越南投資金額共計9億8855萬美元（約新台幣316億元），較去年同期成長50%。
而今越南開放台灣旅客申請電子簽之後，可以預料的是，前往旅遊與投資考察的人數都會再增多。
越南在外交上，向來以靈活的身影穿梭各強權之間，並對自己多邊化、多樣化的外交路線感到自豪。這次開放台灣使用電子簽，在系統加註中國之餘又做出有別香港與澳門的安排，讓有關各方各取所需。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。