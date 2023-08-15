疫情前是越南第4大旅客來源國，我國要求越南更正電子簽將台灣分類屬中國

（中央社）越南自今天起將台灣納入適用電子簽，在電子簽申請系統上，台灣旅客要選China（Taiwan）。駐越南代表石瑞琦表示，樂見越南將台灣列入電子簽證適用名單，但簽證網站國籍欄稱呼台灣用語背離事實，將敦促越南政府盡速改正。

越南2022年3月15日重啟國際旅遊，但因為台灣並不適用電子簽，旅客須委託仲介機構代辦入境批文才能申請簽證，只是辦理費用較疫情之前暴漲，甚至一度要價200、300美元，相較之下直接申辦電子簽僅需25美元。

台灣2022年10月13日開放邊境之後，許多想到越南玩的民眾聽到辦理批文報價都嚇傻，更有人買了廉航機票才發現辦簽證竟然比機票還貴，民怨就這樣逐漸擴大，許多人轉而棄越南前往他處旅遊。

台灣在2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前是越南的第4大旅客來源國，迄今累計投資也是越南的第4大外資。民間對越南簽證的怨言，很快就透過各種管道傳到越南官方。

全球消費力道下滑，越南今年景氣不振，許多工廠倒閉、工人失業，今年上半年經濟成長率僅3.72%，距離全年6.5%的經濟成長目標有一大段距離，在工業生產困難的情況下，越南轉而寄望旅遊、服務業驅動經濟。

此外，美中貿易戰後許多科技業湧入越南，但越南始終處在產業鏈低附加價值的分工末端，表面上就業機會與稅收增多，實質的技術與產業升級都很有限，因而希望透過引進更多高技術的投資，協助越南「工業轉骨」。

從這兩個角度來看，越南將台灣納入電子簽適用名單中可說是預料中事，只是在越南長期跟隨中國「一中」政治立場的情況下，該用什麼方法將台灣納入、名稱又是什麼，值得觀察。

對於放寬簽證規定一事，越南國會6月24日通過修法，並將擁有電子簽證的「各國家」改為「各國家與地區」，就被認為是在為納入台灣做鋪陳。

最終，越南向所有國家與地區開放電子簽，台灣顯示在越南電子簽申請系統上的名稱為China（Taiwan）；與此同時，香港與澳門則未見顯示成China（Hong Kong）與China（Macau），而只剩下China的選項可以選擇。

Photo Credit：中央社 越南15日起開放台灣旅客申請電子簽，系統卻將台灣顯示為China（Taiwan），與此同時香港、澳門只有China可以選，未獨立區分出來。（取自越南公安部電子簽申請系統）

今天一早許多台灣民眾在使用電子簽申請系統時就發現台灣被顯示為China（Taiwan），並感到不解；然而長期在越南工作、生活的台灣人對此則平常心說：「越南不是一直都這樣對台灣嗎？」

中華民國駐越南代表石瑞琦表示：「樂見越南將我國列入電子簽證適用名單，對促進台越各項交流具正面效益；然電子簽證網站國籍欄及出生地欄稱呼我國之用語嚴重背離事實，將持續向越南政府反映，促其盡速改正。」

最新統計指出，今年前7個月，台灣是越南的第4大旅客來源國，僅次於韓國、中國、美國；經濟方面，今年前7個月，台商在越南投資金額共計9億8855萬美元（約新台幣316億元），較去年同期成長50%。

而今越南開放台灣旅客申請電子簽之後，可以預料的是，前往旅遊與投資考察的人數都會再增多。

越南在外交上，向來以靈活的身影穿梭各強權之間，並對自己多邊化、多樣化的外交路線感到自豪。這次開放台灣使用電子簽，在系統加註中國之餘又做出有別香港與澳門的安排，讓有關各方各取所需。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範