波蘭執政黨將移民問題訴諸全國公投，試圖操弄民族情緒爭取第3次執政機會
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由於波蘭執政黨與反對黨在民調中不相上下，法律與公正黨試圖透過操作移民議題，來阻止公民綱領黨掌權，並尋求第3次的執政機會。除了非法移民議題之外，尚包括是否出售更多國有資產、取消與白俄羅斯的邊境障礙，以及提高退休年齡。而法律與公正黨期待多數選民在這4個問題上，投下「否」。
波蘭將於今（2023）年10月15日舉行議會選舉，而波蘭政府希望能同步舉行全國公投，並就「接收中東和非洲的非法移民」的問題尋求選民的意見。波蘭執政黨「法律與公正黨」（PiS）以移民問題作為競選主軸，試圖增強選民對該黨的支持，並拉大與反對派「公民綱領黨」（PO）的民意差距。
波蘭執政黨提議就非法移民問題舉行公投
8月13日，法律與公正黨在X（原Twitter）上發布一部影片，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在影片中，詢問公民是否支持「接收數千名來自中東和非洲的非法移民」。
在執政黨的影片中，加入了焚燒汽車、街頭暴力和黑人持刀舔拭等畫面素材，來描繪大量移民進入波蘭後可能造成的社會問題。而莫拉維茨奇接著在影片裡説：「你希望波蘭也發生這種情況嗎？你不想成為自己國家的主人嗎？」
法律與公正黨的影片，明顯是針對反對派「公民綱領黨」（PO）的黨主席圖斯克（Donald Tusk）。總理莫拉維茨奇稱，圖斯克是對波蘭安全最大的威脅。他也在貼文中寫道：「普京和盧卡申科想要全面破壞波蘭的穩定，但他們失敗了。如果讓圖斯克（Donald Tusk）執政，就無法保衛邊境、抵禦非法移民的入侵。」
圖斯克為公民綱領黨的黨主席，並曾於2007年至2014年擔任波蘭總理、2014年至2019年擔任歐洲理事會主席。
執政黨就移民議題所擬定的完整題目為：「您是否支持歐洲官僚機構所推行重新安置機制，接納來自中東和非洲地區的數千名非法移民？」而全民公投定於10月15日，預計與議會選舉同時進行。
今年6月，歐盟就移民議題達成了一項協議，要求歐盟成員國皆須承擔非法移民的責任，不論是採取庇護收容，亦或是財政支持的方式。然而，波蘭和匈牙利拒絕在簽署該協議，導致移民談判最終陷入僵局。
反對派：這是一場騙局而非公投
根據《路透社》報導，反對派公民綱領黨指出，在移民議題上，它們並不站在開放的立場。
公民綱領黨的議員Malgorzata Kidawa-Blonska在X上表示：「這是一場騙局，而非公投。執政黨佈局了問題，而每個問題都在攻擊公民綱領黨，並建議選民應勾選的答案。」
波蘭反對派政治家畢德隆（Robert Biedron）在《美聯社》的報導中表示，歐盟的移民機制不是強制性的，可以用其他形式的共同責任取代，例如波蘭因為接收了超過100萬名烏克蘭難民，而可能不須再額外資助歐盟的移民機制，或收容更多的非法難民。
執政黨是否能利用移民議題再度贏得選舉？
由於波蘭執政黨與公民綱領黨在民調中不相上下，法律與公正黨試圖透過操作移民議題，來阻止公民綱領黨掌權，並尋求第3次的執政機會。
2015年波蘭議會選舉時，法律與正義黨利用反移民情緒，在眾議院（Sejm）獲得絕對多數的席次。當年，有超過100萬的非法移民到歐洲尋求庇護，而大部分的難民來自敘利亞、伊拉克和阿富汗。
法律與公正黨經常將圖斯克與歐盟的移民政策掛鉤，並稱圖斯克為德國所做的事情比為波蘭做的還多，而部分波蘭選民仍基於二戰的歷史懷有反德情緒。
圖斯克表示，移民公投的提案顯現出執政黨對選舉的憂慮。今年6月，數十萬波蘭人在首都華沙舉行反政府抗議遊行，反對派指責政府違反憲法，侵犯了波蘭人的基本權利。反對派批評政府逐步擴大對司法與媒體的掌控，並擔心在法律與公正黨的領導下，波蘭有可能退出歐盟。
除此之外，政府對墮胎權的打壓、持續性的通貨膨脹也是民眾不滿政府的主因。
其他公投提案：白俄羅斯邊境問題、退休年齡、國有企業私有化
法律與正義黨表示，已經擬定好4個公投問題，除了非法移民議題之外，尚包括是否出售更多國有資產、取消與白俄羅斯的邊境障礙，以及提高退休年齡。而法律與公正黨期待多數選民在這4個問題上，投下「否」。
公投的第一個問題為：「您是否支持出售國有企業嗎？」法律與正義黨稱，圖斯克屈從於歐盟勢力支持出售國有財產，而法律與正義黨經常指責德國試圖干涉波蘭事務，並利用圖斯克來實現這一目標。
公投的第二個問題則是詢問選民是否支持提高退休年齡。法律與正義黨希望將男性退休年齡降至65歲，而女性退休年齡降至60歲。過去，圖斯克在擔任總理期間，曾支持提高退休年齡。
公投的最後一個問題為：「您是否支持取消波蘭共和國與白俄羅斯共和國邊界上的障礙物？」
自2021年底以來，白俄羅斯開始將非法移民運送至波蘭邊境，從而加劇波蘭的移民問題。而後，波蘭修建了187公里長的鐵絲網，並加強邊境的武裝巡邏。今年8月10日，波蘭宣布將提高部署於波蘭－白羅斯邊境的東部邊境防衛隊人數，將人力增加至1萬人，以應對近期白俄羅斯在波蘭邊境所造成的威脅。
4個公投提案還須待眾議院的批准，眾議院預計於8月16日至17日舉行會議討論議案，而公投提案有很高的機會獲得通過。反對派批評執政黨利用公投綁大選的作法，來提高投票率。
新聞來源
- Polish government plans referendum asking if voters want ‘thousands of illegal immigrants’（AP）
- Polish government draws up questions for voters, opposition calls foul（Reuters）
- Poland unveils referendum on EU migrant policy（DW）
- Hundreds of thousands march in Poland anti-government protests to show support for democracy（AP）
- Poland to vote in privatisation referendum, likely alongside October election（Reuters）
延伸閱讀
- 為何排斥難民的波蘭，卻對烏克蘭人敞開雙臂？
- 白羅斯與波蘭邊境的難民「灰帶衝突」如何落幕？北約或許是唯一解方
- 《民族重建》：烏克蘭人和波蘭人的敵人都是共產蘇聯和納粹德國，卻在戰爭中相互敵對
- 波蘭女性控告政府墮胎法侵犯人權，歐洲人權法院以「證據不足」駁回
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。