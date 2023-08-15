波蘭執政黨將移民問題訴諸全國公投，試圖操弄民族情緒爭取第3次執政機會

波蘭將於今（2023）年10月15日舉行議會選舉，而波蘭政府希望能同步舉行全國公投，並就「接收中東和非洲的非法移民」的問題尋求選民的意見。波蘭執政黨「法律與公正黨」（PiS）以移民問題作為競選主軸，試圖增強選民對該黨的支持，並拉大與反對派「公民綱領黨」（PO）的民意差距。

波蘭執政黨提議就非法移民問題舉行公投

8月13日，法律與公正黨在X（原Twitter）上發布一部影片，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在影片中，詢問公民是否支持「接收數千名來自中東和非洲的非法移民」。

在執政黨的影片中，加入了焚燒汽車、街頭暴力和黑人持刀舔拭等畫面素材，來描繪大量移民進入波蘭後可能造成的社會問題。而莫拉維茨奇接著在影片裡説：「你希望波蘭也發生這種情況嗎？你不想成為自己國家的主人嗎？」

✅ Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Trzecie pytanie będzie brzmiało 👇#PolacyDecydują pic.twitter.com/AUN9K7hlg4 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 13, 2023

法律與公正黨的影片，明顯是針對反對派「公民綱領黨」（PO）的黨主席圖斯克（Donald Tusk）。總理莫拉維茨奇稱，圖斯克是對波蘭安全最大的威脅。他也在貼文中寫道：「普京和盧卡申科想要全面破壞波蘭的穩定，但他們失敗了。如果讓圖斯克（Donald Tusk）執政，就無法保衛邊境、抵禦非法移民的入侵。」

圖斯克為公民綱領黨的黨主席，並曾於2007年至2014年擔任波蘭總理、2014年至2019年擔任歐洲理事會主席。

Putin i Łukaszenka chcieli pełnej destabilizacji w Polsce, to im się nie udało.



Gdyby rządził Tusk - to nie broniliby granicy przed najazdem nielegalnych imigrantów.



Nasz plan to nie tylko zapora, zobaczcie co robimy: pic.twitter.com/aJekKr5cxs — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 14, 2023

執政黨就移民議題所擬定的完整題目為：「您是否支持歐洲官僚機構所推行重新安置機制，接納來自中東和非洲地區的數千名非法移民？」而全民公投定於10月15日，預計與議會選舉同時進行。

今年6月，歐盟就移民議題達成了一項協議，要求歐盟成員國皆須承擔非法移民的責任，不論是採取庇護收容，亦或是財政支持的方式。然而，波蘭和匈牙利拒絕在簽署該協議，導致移民談判最終陷入僵局。

反對派：這是一場騙局而非公投

根據《路透社》報導，反對派公民綱領黨指出，在移民議題上，它們並不站在開放的立場。

公民綱領黨的議員Malgorzata Kidawa-Blonska在X上表示：「這是一場騙局，而非公投。執政黨佈局了問題，而每個問題都在攻擊公民綱領黨，並建議選民應勾選的答案。」

Hucpa, a nie referendum. Urządzają spektakl z ujawnianiem pytań, w każdym atakują PO i sugerują jaką odpowiedź zaznaczyć.

A tak naprawdę chodzi o wyciągnięcie kolejnych milionów bez kontroli na swoją kampanię wyborczą. To niszczenie demokracji i czyste złodziejstwo. — Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) August 13, 2023

波蘭反對派政治家畢德隆（Robert Biedron）在《美聯社》的報導中表示，歐盟的移民機制不是強制性的，可以用其他形式的共同責任取代，例如波蘭因為接收了超過100萬名烏克蘭難民，而可能不須再額外資助歐盟的移民機制，或收容更多的非法難民。

執政黨是否能利用移民議題再度贏得選舉？

由於波蘭執政黨與公民綱領黨在民調中不相上下，法律與公正黨試圖透過操作移民議題，來阻止公民綱領黨掌權，並尋求第3次的執政機會。

2015年波蘭議會選舉時，法律與正義黨利用反移民情緒，在眾議院（Sejm）獲得絕對多數的席次。當年，有超過100萬的非法移民到歐洲尋求庇護，而大部分的難民來自敘利亞、伊拉克和阿富汗。

法律與公正黨經常將圖斯克與歐盟的移民政策掛鉤，並稱圖斯克為德國所做的事情比為波蘭做的還多，而部分波蘭選民仍基於二戰的歷史懷有反德情緒。

圖斯克表示，移民公投的提案顯現出執政黨對選舉的憂慮。今年6月，數十萬波蘭人在首都華沙舉行反政府抗議遊行，反對派指責政府違反憲法，侵犯了波蘭人的基本權利。反對派批評政府逐步擴大對司法與媒體的掌控，並擔心在法律與公正黨的領導下，波蘭有可能退出歐盟。

除此之外，政府對墮胎權的打壓、持續性的通貨膨脹也是民眾不滿政府的主因。

其他公投提案：白俄羅斯邊境問題、退休年齡、國有企業私有化

法律與正義黨表示，已經擬定好4個公投問題，除了非法移民議題之外，尚包括是否出售更多國有資產、取消與白俄羅斯的邊境障礙，以及提高退休年齡。而法律與公正黨期待多數選民在這4個問題上，投下「否」。

公投的第一個問題為：「您是否支持出售國有企業嗎？」法律與正義黨稱，圖斯克屈從於歐盟勢力支持出售國有財產，而法律與正義黨經常指責德國試圖干涉波蘭事務，並利用圖斯克來實現這一目標。

公投的第二個問題則是詢問選民是否支持提高退休年齡。法律與正義黨希望將男性退休年齡降至65歲，而女性退休年齡降至60歲。過去，圖斯克在擔任總理期間，曾支持提高退休年齡。

公投的最後一個問題為：「您是否支持取消波蘭共和國與白俄羅斯共和國邊界上的障礙物？」

自2021年底以來，白俄羅斯開始將非法移民運送至波蘭邊境，從而加劇波蘭的移民問題。而後，波蘭修建了187公里長的鐵絲網，並加強邊境的武裝巡邏。今年8月10日，波蘭宣布將提高部署於波蘭－白羅斯邊境的東部邊境防衛隊人數，將人力增加至1萬人，以應對近期白俄羅斯在波蘭邊境所造成的威脅。

4個公投提案還須待眾議院的批准，眾議院預計於8月16日至17日舉行會議討論議案，而公投提案有很高的機會獲得通過。反對派批評執政黨利用公投綁大選的作法，來提高投票率。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航