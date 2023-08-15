宮崎駿全新動畫片《蒼鷺與少年》台灣定檔，10/6大銀幕告別動畫大師

日本動畫大師宮﨑駿新片《君たちはどう生きるか》已在日本上映，而全球各地影迷、動畫迷無一不敲碗期待在大銀幕上看到這部新作。

台灣片商甲上娛樂與能率影業今（15）日就宣佈，台灣觀眾將繼日本觀眾後看到此片，並公布中文片名為《蒼鷺與少年》（前譯：你想活出怎樣的人生），定檔在10月6日全台上映。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《蒼鷺與少年》日本版海報

《蒼鷺與少年》是宮﨑駿繼《風起》後，睽違10年再度製作動畫長片，而此次的商業操作手法有別於以往，在日本首度嘗試「上映前零宣傳」策略，只釋出一張電影海報，劇情隻字未提，甚至連劇照和預告片都沒有，神祕主義也引發許多觀眾好奇。

而《蒼鷺與少年》上個月在日本上映4天，就突破21.4億日圓（約4.7億台幣）票房，超越2001年上映的《神隱少女》首4日成績。《蒼鷺與少年》在日本上映至今一個月，已累績412萬5000觀影人次、62億3500萬日圓票房（約13.7億台幣），目前暫居日本今（2023）年度票房榜第3名。足見宮﨑駿與吉卜力的金字招牌。

而《蒼鷺與少年》挾著宮﨑駿之名，許多台灣影迷與動漫迷也早已期待許久，今日宣佈台灣將在10月6日上映，也引起討論，屆時有望再掀起宮﨑駿與吉卜力的熱潮。

Photo Credit: GettyImages 宮崎駿2014年出席奧斯卡頒獎典禮，領取終生成就獎

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航