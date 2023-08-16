天氣熱死人的「附帶損害」：手機電池不到一年快速衰退15%，使用時還會自動降速

世界氣象組織日前宣布，2023年7月是有記錄以來最熱的一個月，而隨著時間進到8月，台灣和全球仍持續炎熱。一波波熱浪不只奪走人的生命財產、增加降溫用的能源消耗，還會帶來一項一般人可能沒想到但與我們息息相關的負面影響：傷害手機電池的健康度。

事實上，近來就傳出許多iPhone用戶表示電池消耗速度變得越來越快，其中又以最新型的iPhone 14和14 Pro最有感覺，眾多用戶反映使用手機不到一年的時間，電池健康度就耗損了15%以上。

根據蘋果官網資訊，正常電池設計是在正常情況下運作時，經500次完整充電循環後的蓄電量，可維持達原有容量的80%，之後除了手機續航力會明顯減少，iPhone還可能自動降低運算速度以保護電池。

英國《獨立報》就報導，包括《華爾街日報》科技專欄作家史騰（Joanna Stern）在內，許多用戶都在X（原名推特）上表示自己手機的電池健康度下降快速的令人意外。

史騰表示，雖然蘋果表示電池健康度會快速消耗是因為她的重度使用習慣，或是使用快速充電造成的熱而造成，但史騰也懷疑問題可能是世界各地的高溫——iPhone和其他精密電子設備可能因此受到損壞，非常炎熱的夏天也會降低手機的性能。

在極高溫的環境下使用手機，可能永久降低電池續航力

有這樣想法的人不只史騰，英國利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）電子和電氣工程資深講師華特米寧頓博士（Dr. Roz Wyatt-Millington）也如此認為。

和台灣一樣，英國今年6、7月也面臨熱浪襲擊，更測出史上最高溫紀錄，華特米寧頓博士表示，就像人類在熱天行動速度會降低，手機的處理器狀況也類似，「對手機來說，當設備變得越來越熱，處理器會試圖防止過熱，結果就是使一切變慢。」

此外，博士也指出過熱的環境會影響電池——當手機越熱，晶片就要越努力工作，使用的能量也越多，這也導致電池壽命更快耗盡。此外，在光亮的戶外調高手機螢幕亮度，也是耗電、增熱的一大主因。

Photo Credit: 中央社

根據蘋果官方資訊，iPhone和iPad建議在0度至35度的環境使用，低於或高於這個區間，裝置會為了調節溫度改變運作模式，若是在極高溫的環境下使用，更可能永久縮短電池續航力。

畢竟手機電池基本上就是妥善包裝後的化學物質，而高溫會導致化學反應速度加快，進而降低電池使用壽命，甚至造成鋰電池損毀、膨脹，甚至爆炸起火的危險。

除了影響手機電池，華特米寧頓博士也提醒手機的熱可能對螢幕（特別是舊款的機型）造成傷害，「螢幕保護貼也可能會導致熱能累積，這不是一件好事。」

手機燒燙燙如何降溫？千萬別放冰箱！

如果你的手機在夏天變得超級燙，iPhone可能會主動降低充電速度、關閉螢幕、降低行動網路訊號、近用閃光燈、降低效能等等。蘋果也建議避免在大熱天將電子裝置留在車內或陽光直射之處，或是在這些地方進行高耗能工作，以避免手機過熱。

華特米寧頓博士則給了更多手機過熱時的實際叮嚀，包括：

不要在手機過熱時充電——因為它會變得更熱。

取下手機殼、關閉所有不必要的功能——你使用的能量越少，生成的熱量就越少。

開啟省電模式——降低手機功耗。

將手機放在陰涼處或風扇前降溫——但是千萬不要把熱燒燒的手機放到冰箱或冷凍庫裡，因為快速冷熱變化對電子產品非常不好，更可能導致手機裡的水份凝結成冰，傷害機器。

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如果這個夏天讓你的手機電池健康度直直落，你或許會考慮更換電池。

目前各大手機廠商都有提供更換電池的官方方案，另也有私營維修中心更換所謂的「副廠」電池。以蘋果為例，在直營店更換較新款iPhone（14到X）電池要價2850元，較早期的型號（iPhone 8之前）則是2290元，其它如神腦、燦坤、Studio A等官方認證維修中心也是類似的價錢。

相較於原廠電池，副廠電池的價格區間較大，從一千多到幾百元都有，但除了品質可能參差不齊，電池缺乏蘋果原廠認證也會關閉部分手機功能，更會影響保固和未來手機舊換新時的折價，下決定前務必留意。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航