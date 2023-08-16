天氣熱死人的「附帶損害」：手機電池不到一年快速衰退15%，使用時還會自動降速
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就像人類在熱天行動速度會降低，手機的處理器狀況也類似，當設備變得越來越熱，處理器會試圖防止過熱，結果就是使一切變慢，若是在極高溫的環境下使用，更可能永久縮短電池續航力。如果手機用得燒燙燙那該怎麼辦呢？解決方法很多，但記得最重要的一點：千萬別放冰箱！
世界氣象組織日前宣布，2023年7月是有記錄以來最熱的一個月，而隨著時間進到8月，台灣和全球仍持續炎熱。一波波熱浪不只奪走人的生命財產、增加降溫用的能源消耗，還會帶來一項一般人可能沒想到但與我們息息相關的負面影響：傷害手機電池的健康度。
事實上，近來就傳出許多iPhone用戶表示電池消耗速度變得越來越快，其中又以最新型的iPhone 14和14 Pro最有感覺，眾多用戶反映使用手機不到一年的時間，電池健康度就耗損了15%以上。
根據蘋果官網資訊，正常電池設計是在正常情況下運作時，經500次完整充電循環後的蓄電量，可維持達原有容量的80%，之後除了手機續航力會明顯減少，iPhone還可能自動降低運算速度以保護電池。
英國《獨立報》就報導，包括《華爾街日報》科技專欄作家史騰（Joanna Stern）在內，許多用戶都在X（原名推特）上表示自己手機的電池健康度下降快速的令人意外。
史騰表示，雖然蘋果表示電池健康度會快速消耗是因為她的重度使用習慣，或是使用快速充電造成的熱而造成，但史騰也懷疑問題可能是世界各地的高溫——iPhone和其他精密電子設備可能因此受到損壞，非常炎熱的夏天也會降低手機的性能。
在極高溫的環境下使用手機，可能永久降低電池續航力
有這樣想法的人不只史騰，英國利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）電子和電氣工程資深講師華特米寧頓博士（Dr. Roz Wyatt-Millington）也如此認為。
和台灣一樣，英國今年6、7月也面臨熱浪襲擊，更測出史上最高溫紀錄，華特米寧頓博士表示，就像人類在熱天行動速度會降低，手機的處理器狀況也類似，「對手機來說，當設備變得越來越熱，處理器會試圖防止過熱，結果就是使一切變慢。」
此外，博士也指出過熱的環境會影響電池——當手機越熱，晶片就要越努力工作，使用的能量也越多，這也導致電池壽命更快耗盡。此外，在光亮的戶外調高手機螢幕亮度，也是耗電、增熱的一大主因。
根據蘋果官方資訊，iPhone和iPad建議在0度至35度的環境使用，低於或高於這個區間，裝置會為了調節溫度改變運作模式，若是在極高溫的環境下使用，更可能永久縮短電池續航力。
畢竟手機電池基本上就是妥善包裝後的化學物質，而高溫會導致化學反應速度加快，進而降低電池使用壽命，甚至造成鋰電池損毀、膨脹，甚至爆炸起火的危險。
除了影響手機電池，華特米寧頓博士也提醒手機的熱可能對螢幕（特別是舊款的機型）造成傷害，「螢幕保護貼也可能會導致熱能累積，這不是一件好事。」
手機燒燙燙如何降溫？千萬別放冰箱！
如果你的手機在夏天變得超級燙，iPhone可能會主動降低充電速度、關閉螢幕、降低行動網路訊號、近用閃光燈、降低效能等等。蘋果也建議避免在大熱天將電子裝置留在車內或陽光直射之處，或是在這些地方進行高耗能工作，以避免手機過熱。
華特米寧頓博士則給了更多手機過熱時的實際叮嚀，包括：
- 不要在手機過熱時充電——因為它會變得更熱。
- 取下手機殼、關閉所有不必要的功能——你使用的能量越少，生成的熱量就越少。
- 開啟省電模式——降低手機功耗。
- 將手機放在陰涼處或風扇前降溫——但是千萬不要把熱燒燒的手機放到冰箱或冷凍庫裡，因為快速冷熱變化對電子產品非常不好，更可能導致手機裡的水份凝結成冰，傷害機器。
如果這個夏天讓你的手機電池健康度直直落，你或許會考慮更換電池。
目前各大手機廠商都有提供更換電池的官方方案，另也有私營維修中心更換所謂的「副廠」電池。以蘋果為例，在直營店更換較新款iPhone（14到X）電池要價2850元，較早期的型號（iPhone 8之前）則是2290元，其它如神腦、燦坤、Studio A等官方認證維修中心也是類似的價錢。
相較於原廠電池，副廠電池的價格區間較大，從一千多到幾百元都有，但除了品質可能參差不齊，電池缺乏蘋果原廠認證也會關閉部分手機功能，更會影響保固和未來手機舊換新時的折價，下決定前務必留意。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。