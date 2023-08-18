當終身學習已成為標配，你為什麼而學呢？
我們想讓你知道的是
我們大多數人至少出社會前，從幼稚園到大學畢業都經歷了至少近20年的學習歷程。然而，在出社會後，往往才是學習為什麼學見真章的開始。當AI已經可以學得比我們還快、更有架構，更能旁徵博引時，我們又該如何學呢？
文：公關人生相談室
從小到大的正規或義務教育，讓我們大多數人至少出社會前，從幼稚園到大學畢業都經歷了至少近20年的學習歷程。然而，在出社會後，往往才是學習為什麼學見真章的開始。當AI已經可以學得比我們還快、更有架構，更能旁徵博引時，我們又該如何學呢？
為考試而學——集點式、學過就忘的學習
記得小時候為考試熬夜背誦的那些歷史年代與事件，現在似乎只有模模糊糊的印象；那些數學公式也早從記憶中被移除。那些為了考試或取得學位而學習的日子，好像是拼命喝某種品牌飲料的消費者，只是為了集點拿到當初以為是限量，但其實是大量製造的商品。
進入職場，再也沒有定期的小考和大考，取而代之的是因著不同商業問題而衍伸出來的任務。當沒有標準答案甚至是前例可循時，我們像是按著五行食補，讓自己缺什麼學什麼。無論是數據分析、專案管理還是成本控管，應急與可以轉換成商業價值變現，成為我們在職場上評估是否學習某項技能的標準。
然而，隨著商業世界的變化和趨勢的更迭，那些顯而易見、媒體大書特書的趨勢，有時就像是蛋塔風潮一樣，來去不留痕跡。只剩下因為盲目跟著趨勢，而忘了評估風險反而賭錯邊的人。
你做的是「功勞」還是「苦勞」？
當產業彼此之間的界線越來越模糊，當原本看似互不相關的產業可以互相借鏡甚至異業合作之時，拯救人類生命的疫苗製造商成了剛好生產疫苗的科技公司；據點遍佈全球的零售業成了剛好生產洗髮精的科技公司。直到這時，技能或許該重新定義為可以整合不同優勢，以解決更複雜商業與人類社會問題的能力。
當AI的應用已重新定義可以被視為人類價值的工作時，學習這件事不但可以很集體，也可以很個人化。集體的部分在於，我們可以應用AI去過往人類所貢獻無數筆資料中，提煉出最適用的資訊。也可以用合適的提示與架構，去解決我們以往要靠數小時時間「苦勞」動手產出用以交換資訊，本身並不具有長久留存價值的文件，像是數據報表或是E-mail、簡報等文件。
個人化的部分在於，AI可以針對我們個人技能的弱項，用累積的群眾智慧截長補短，我們不需要是某些領域的專業人士，也可以運用專業人士的產出進行再創造。也因此，能否與AI協作的能力，反而是決定我們的工作成果是「苦勞」還是「功勞」的關鍵。
具備「回饋迴圈」並即時調校的自主學習
在此階段，基於個人動機與意識而非外在誘因的自發學習反而更加重要。自發學習就像是Google導航一樣，靠著對於周遭環境的敏銳度與即時數據，不斷地運算出合適行車路徑，並依據持續從終端使用者搜集的數據與回饋，將運算的精細程度、正確率與時間效率提高。
這樣的「回饋迴圈」就像是目前職場上分工越來越精細，但人力越來越精簡的工作項目一樣，當人類的注意力和時間成為最稀缺的資源，將學習成果投入工作測試的「回饋迴圈」——無論來自於主管、同儕、客戶與客觀數據與市場的評價，都將提供我們更為精準的回饋，藉以調校我們的學習路徑。
屆時，能成為更優秀工作者的關鍵，或許來自於對經過AI處理過資訊背後原理的理解、對於AI提供資訊品質的辨識力，以及具備跨領域通用知識與技能的底層邏輯，得以拆解不同商業問題共通性與可互相借鏡之處，以疊加與組合出更合用、更有效解決新興商業問題的解決方案。
當終身學習已成為標配時，你會為什麼而學呢？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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