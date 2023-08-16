一夜之間火爆幣圈，去中心化社群平台「Friend.tech」怎麼玩？

文：0x26（區塊律動 BlockBeats）

一夜之間，整個幣圈都被「Friend.tech邀請碼」洗版。

那麼到底什麼是「Friend.tech」？

簡單來說，Friend.tech作為一個去中心化社群平台，通過與X（原名為Twitter）強綁定的方式，讓用戶可以通過Base鏈的以太坊購買任意Friend.tech上用戶的份額（Share），獲取與其直接對話的權利，並且還有可以從中獲利的可能性。

試用Friend.tech

1. 獲取APP

作者截圖提供 iOS系統必須升級到16.4以上才可以使用這款APP

將Friend.tech添加到主畫面。

在Safari瀏覽器菜單中，點擊「共享」圖標，然後在選項中選擇「添加到主螢幕」。然後在主螢幕上打開Friend.tech。

2. 帳號設置

打開主螢幕APP後，用戶可以選擇使用Google或者是AppStore登錄。

在完成註冊後，來到了「一碼難求」的環節，用戶需要填寫邀請碼才可以獲取使用權。

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讀者可以嘗試使用以上三個邀請碼（不可重復使用），或者在社群向同伴「求碼」後註冊。

3. 綁定Twitter並轉帳0.01ETH

填寫完邀請碼後，需要用戶綁定自己的Twitter，並向地址中打入基於Coinbase的Base鏈的0.01ETH以激活帳戶。

作者截圖提供

至此，你不僅擁有了3個邀請碼，還擁有了購買其他用戶份額並與其直接溝通的權利，更解鎖了自己作為社群關係網中一員的價值。

4. 購買「份額」

進入APP後，在首頁可以看到當前最熱門的使用者，並購買他們的份額。同時也可以透過Explore探索按鈕，搜尋自己關注的使用者，購買他們的份額。

隨著購買的增加，份額的價格也會上漲，根據官方介紹「下個份額的價格等於S^2/16000*1以太，其中S是當前的份額數」。

作者截圖提供

未購買前，點擊使用者後的聊天界面會出現一個鎖的標誌，提示使用者需要購買份額。而當購買完成後，即可進行一對一聊天。Friend.tech為了防止垃圾信息，每個持有者可以發送三條信息，然後等待對方回復並重置上限。

值得注意的是，因為Twitter名可以重複，使用者在購買份額時，可以透過點擊使用者Twitter小鳥標誌進行檢查，也可以在探索界面查看具有唯一性的handle。盡量減少出現「名不對人」的情況。

是新貴，還是曇花一現？

其實幣圈這種份額類的社群產品並不是第一次出現，早在2021年，Basis創始人NaderAl-Naji就曾發布去中心化社群產品BitClout。因為有紅杉資本，A16z，CoinbaseVentures等頂級機構的投資背書，BitClout一經推出就引起整個幣圈的關注。

但BitClout不經使用者同意就將使用者資料放到其平台的做法，也引發了社區的強烈不滿。

在反對者的批評和參與者的興奮中，BitClout迅速從高潮走向低谷。隨後BitClout被Nader整合進自己的第三個項目DeSo之中。

與BitClout不同的是，Friend.tech並不是使用比特幣購買，而是選擇了社區更容易接受的以太坊，並構建在Coinbase最新推出的Base鏈上。

而根據律動此前發表的《Web3.0創作者經濟報告：CreatorFi的發展現狀和想象空間》報告指出，DeSo的Creator Coin由用戶通過創建個人資料（即配置文件）發行，其價格根據市場供需上下波動。用戶使用DeSo鏈原生Token DESO購買其他個人社群代幣，交易不涉及AMM等DeFi相關的機制。就目前而言，Creator Coin僅是DeSo用戶買賣和炒作的資產工具。

總體而言，Friend.tech不僅准入門檻相對較低；而且具活力，從Twitter KOL這個最有話題度和受眾的角度入手，是一個最具性價比的行銷方式。不僅如此，Friend.tech內置的空投預期也足夠吸睛。

作者截圖提供 每週五空投點數，今後可在Friend.tech中使用，首次發放時間為8/18/23

Friend.tech如今的火爆，從目前APP的使用體驗就可以看出，而且官方今日凌晨還一度宣布伺服器容量達到上限。而在配置完更多的網路資源後，Friend.tech還不忘了調侃一句，「我們真的沒有意識到還有這麼多人熱衷於加密貨幣」。

本文經區塊律動BlockBeats授權刊登，原文刊載於此

原標題：新品测评｜用Friend.tech炒推特KOL，创作者代币又火了

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航