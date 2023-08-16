一夜之間火爆幣圈，去中心化社群平台「Friend.tech」怎麼玩？
我們想讓你知道的是
「Friend.tech」的核心概念就是將個人社群網絡代幣化，你可以在平台上買賣自己或網紅名人的「股份」，擁有份額的人就可以在社群上直接互動溝通，還能透過炒作漲價跌價。這個把社交網絡變成自己淨資產的App，實際上該如何使用呢？
文：0x26（區塊律動 BlockBeats）
一夜之間，整個幣圈都被「Friend.tech邀請碼」洗版。
那麼到底什麼是「Friend.tech」？
簡單來說，Friend.tech作為一個去中心化社群平台，通過與X（原名為Twitter）強綁定的方式，讓用戶可以通過Base鏈的以太坊購買任意Friend.tech上用戶的份額（Share），獲取與其直接對話的權利，並且還有可以從中獲利的可能性。
試用Friend.tech
1. 獲取APP
將Friend.tech添加到主畫面。
在Safari瀏覽器菜單中，點擊「共享」圖標，然後在選項中選擇「添加到主螢幕」。然後在主螢幕上打開Friend.tech。
2. 帳號設置
打開主螢幕APP後，用戶可以選擇使用Google或者是AppStore登錄。
在完成註冊後，來到了「一碼難求」的環節，用戶需要填寫邀請碼才可以獲取使用權。
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讀者可以嘗試使用以上三個邀請碼（不可重復使用），或者在社群向同伴「求碼」後註冊。
3. 綁定Twitter並轉帳0.01ETH
填寫完邀請碼後，需要用戶綁定自己的Twitter，並向地址中打入基於Coinbase的Base鏈的0.01ETH以激活帳戶。
至此，你不僅擁有了3個邀請碼，還擁有了購買其他用戶份額並與其直接溝通的權利，更解鎖了自己作為社群關係網中一員的價值。
4. 購買「份額」
進入APP後，在首頁可以看到當前最熱門的使用者，並購買他們的份額。同時也可以透過Explore探索按鈕，搜尋自己關注的使用者，購買他們的份額。
隨著購買的增加，份額的價格也會上漲，根據官方介紹「下個份額的價格等於S^2/16000*1以太，其中S是當前的份額數」。
未購買前，點擊使用者後的聊天界面會出現一個鎖的標誌，提示使用者需要購買份額。而當購買完成後，即可進行一對一聊天。Friend.tech為了防止垃圾信息，每個持有者可以發送三條信息，然後等待對方回復並重置上限。
值得注意的是，因為Twitter名可以重複，使用者在購買份額時，可以透過點擊使用者Twitter小鳥標誌進行檢查，也可以在探索界面查看具有唯一性的handle。盡量減少出現「名不對人」的情況。
是新貴，還是曇花一現？
其實幣圈這種份額類的社群產品並不是第一次出現，早在2021年，Basis創始人NaderAl-Naji就曾發布去中心化社群產品BitClout。因為有紅杉資本，A16z，CoinbaseVentures等頂級機構的投資背書，BitClout一經推出就引起整個幣圈的關注。
但BitClout不經使用者同意就將使用者資料放到其平台的做法，也引發了社區的強烈不滿。
在反對者的批評和參與者的興奮中，BitClout迅速從高潮走向低谷。隨後BitClout被Nader整合進自己的第三個項目DeSo之中。
與BitClout不同的是，Friend.tech並不是使用比特幣購買，而是選擇了社區更容易接受的以太坊，並構建在Coinbase最新推出的Base鏈上。
而根據律動此前發表的《Web3.0創作者經濟報告：CreatorFi的發展現狀和想象空間》報告指出，DeSo的Creator Coin由用戶通過創建個人資料（即配置文件）發行，其價格根據市場供需上下波動。用戶使用DeSo鏈原生Token DESO購買其他個人社群代幣，交易不涉及AMM等DeFi相關的機制。就目前而言，Creator Coin僅是DeSo用戶買賣和炒作的資產工具。
總體而言，Friend.tech不僅准入門檻相對較低；而且具活力，從Twitter KOL這個最有話題度和受眾的角度入手，是一個最具性價比的行銷方式。不僅如此，Friend.tech內置的空投預期也足夠吸睛。
Friend.tech如今的火爆，從目前APP的使用體驗就可以看出，而且官方今日凌晨還一度宣布伺服器容量達到上限。而在配置完更多的網路資源後，Friend.tech還不忘了調侃一句，「我們真的沒有意識到還有這麼多人熱衷於加密貨幣」。
本文經區塊律動BlockBeats授權刊登，原文刊載於此
原標題：新品测评｜用Friend.tech炒推特KOL，创作者代币又火了
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。