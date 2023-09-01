《娑婆撒哈拉》：西班牙觀光客在路上「做公益」後，好些小朋友不再去上學，天天在街頭等觀光客發禮物
我們想讓你知道的是
花錢、給物資，最容易也最簡便，卻無法預料或控制物資流入孩子手中，究竟助長了他們內底的什麼？最難卻也是最該做的是花時間理解、陪伴與引導，在人的「心」上做工。賞小孩一盒彩色鉛筆未必能啟動小孩子的創作、想像力、色彩與繪畫潛能，陪伴與引導卻可以。
文：蔡適任
民宿剛蓋好時，客人不多，到了晚上，沙龍幾乎成了貝桑親族好友歡樂聚會的免費場所。這場景讓我不免焦慮，畢竟我將所有積蓄、親人支持與朋友贊助全砸了進去，為的可不是造福貝桑親族友人。在不斷反覆提醒與堅持之下，也因漸有客人出現，幾個月後，終於，家族慢慢退出了民宿空間。
民宿與老宅之間本來沒有明確界線，爾後我們慢慢築牆，又做了朝向馬路的大門，終於擁有獨立出入口。理論上，民宿營業空間與家族活動範圍已能清楚區隔，貝桑卻硬在緊鄰家族那面牆上敲出一道口子，安裝側門，方便家族出入。
之於我，那扇側門象徵了貝桑與家族永不可能切割的情感與血脈連結，是他「回家的路」。直到二○一七年春，貝桑才封住荒謬至極的側門。
空間界線模糊之外，民宿裡的物品時常莫名消失。
一回，剛買的果汁機不翼而飛，原來五哥知道我們有果汁機，來民宿拿了就走，完全沒告知，也從沒想歸還。我三催四請，貝桑從老宅拿回一台果汁機，老舊骯髒，上頭黏了不少乾掉的果汁殘渣，才用兩天就打不動。仔細查看，果汁機被五哥掉了包。
毯子時常離家出走，小東西如打火機，無論我放了幾顆備用的在廚房，三天之內，絕對一個都不剩，讓我一度懷疑百慕達三角洲搬來了撒哈拉。
多年後我才發現，原來民宿神祕消失的四張雙人彈簧床全被三嫂吆喝家族小孩搬回家，在我回台灣時。
家族時常來民宿取用物資且不知會，類似繁瑣情事日日發生。我得像頭兇狠母獅坐鎮民宿，也愈來愈少和家族同桌共食，唯有保持距離，才能讓民宿還有一點點民宿的樣子。
雖說鄰里親族的日常生活之間，借借柴米油鹽稀鬆平常，但在沙漠與家族的語境裡，我成了被眾人集體借物資的唯一一個。
所有嫂嫂中，最常代表家族和我接觸的是三嫂，家族需要食材或任何物品，經常派她過來拿。或許是因為三嫂是三個嫂嫂裡唯一上過學的，比較知道如何和外國人溝通。
每回三嫂一進民宿，只需左看看右看看這幾秒鐘，便知道我家有什麼且牢記在心，哪天需要便大大方方登門索討。數不清多少次了，我在她開口索取某物品時才赫然想起，原來我家裡有這東西閒置著呢。
一回星期五，三嫂要女兒涵涵來民宿提醒我晚點過去老宅吃庫斯米（couscous），不一會兒，趁難得可以進入民宿，小女孩就這樣吃掉我一大包餅乾。很快地，涵涵的弟弟艾明也來了，忽然間，廚房三根香蕉剩兩根。又過了一會兒，三嫂進民宿找小孩，接著走進廚房，我先聽見她開冰箱的聲音，接著便問我可不可以拿一點點冰箱裡的雞肉回去煮庫斯米？我點頭。
那天晚上準備煮飯時，我打開冰箱，發現整隻雞的雞胸，連帶骨頭，非常完整地被三嫂帶了回去。也就是說，中午那鍋庫斯米的雞肉來自我家冰箱。整塊雞胸都切回去叫做一點點！我一轉身，發現台子上的糕點也全部消失，應該是被三嫂順便掃回家了。
初期為了民宿營運所需，我會多備些茶、糖與麵粉，卻很快發現自己失策。
三嫂發現我家裡竟然有「閒置不用的食材」，自此以後，我家儲藏室便成了家族免費供應站，茶葉用完了、糖沒了，不是去雜貨舖購買，而是來我家幫忙消耗備用品，煮飯少了食材直接進民宿廚房開了冰箱就拿。
我曾經相當困惑，家族明明食指浩繁，為什麼除了幾袋麵粉，似乎不備任何儲糧？每天吃的蔬果肉類都只買剛剛好的一天份，餅乾糖果之類的「奢侈品」更是客人來時才買回些許，即使三哥帶兒子去雜貨舖買餅乾也從來不會多買，總是只買一小包，回家後讓所有小孩均分，自己兒子只分到一口。
廚房食物與用品不斷消失的慘痛經驗讓我慢慢明白，生活在大家族裡，哪管什麼東西是誰買給誰的，只要放冰箱，被看見了，很快就會進了某個人的肚子，根本沒有「儲存食物」的可能。
不只如此，家族索討的物件可說包羅萬象。
嫂嫂們只要一進我房間，不曾空手離去，看到喜歡的東西就開口要，永遠希望我給她們護膚品與化妝品，還指定必須是台灣來的，大嫂更時常向我索討台灣的藥物與藥膏。長達兩年，三嫂一見到我，開口第一句話就是跟我要手機。有次貝桑載我進城去藥房買擴張劑，剛出門手機就響了，家族女人一個個跟他交代自己想要的藥物。
然而，據我個人觀察，若嫂嫂A喜歡嫂嫂B的某個物件，舉凡衣服、首飾或香水，正常反應是要求自己的丈夫購買，並不是向對方索討──除非自家小孩看別家小孩吃東西，嘴饞，才會開口請對方分食──就像大哥長子薩伊有能力讓弟妹們一人一輛腳踏車，二嫂和三嫂可不曾要求薩伊提供腳踏車給自己的小孩。
另一方面，我同樣親眼見證著家族女人之間的彼此饋贈。嫂嫂們會把從我這裡取得的物資流通給娘家，或是相互贈禮，但我極少成為那個被贈禮的人。回沙漠至今，只有貝媽、堂哥卜拉辛與三哥送過我禮物，而三哥送禮往往是因為我常送禮物給他女兒涵涵，屬於回贈。
男性間亦是如此。在貝都因共享傳統之下，已成家立業的男性依然保有一定程度的個人資產。如大哥、二哥與三哥後來各有房產，他人未經允許，不得擅自使用，四哥成功創業後，帳篷營區是他的個人資產且遠離家族老宅，他人不會動任何歪腦筋。貝桑要是需要獨立空間給朋友暫住，會請三哥出借他的空屋。
但貝桑和我要去城裡繳交家族老宅水電費，大哥理所當然把他家豪宅的水電費帳單拿給貝桑，擺明要我付。我們進城買建材，二哥要貝桑代購磁磚且無意償還。我曾同情五哥貧困，送他一支手機，幾個月後手機摔壞了，他直接跟我要一支新的。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。