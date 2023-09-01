《娑婆撒哈拉》：西班牙觀光客在路上「做公益」後，好些小朋友不再去上學，天天在街頭等觀光客發禮物

文：蔡適任

民宿剛蓋好時，客人不多，到了晚上，沙龍幾乎成了貝桑親族好友歡樂聚會的免費場所。這場景讓我不免焦慮，畢竟我將所有積蓄、親人支持與朋友贊助全砸了進去，為的可不是造福貝桑親族友人。在不斷反覆提醒與堅持之下，也因漸有客人出現，幾個月後，終於，家族慢慢退出了民宿空間。

民宿與老宅之間本來沒有明確界線，爾後我們慢慢築牆，又做了朝向馬路的大門，終於擁有獨立出入口。理論上，民宿營業空間與家族活動範圍已能清楚區隔，貝桑卻硬在緊鄰家族那面牆上敲出一道口子，安裝側門，方便家族出入。

之於我，那扇側門象徵了貝桑與家族永不可能切割的情感與血脈連結，是他「回家的路」。直到二○一七年春，貝桑才封住荒謬至極的側門。

空間界線模糊之外，民宿裡的物品時常莫名消失。

一回，剛買的果汁機不翼而飛，原來五哥知道我們有果汁機，來民宿拿了就走，完全沒告知，也從沒想歸還。我三催四請，貝桑從老宅拿回一台果汁機，老舊骯髒，上頭黏了不少乾掉的果汁殘渣，才用兩天就打不動。仔細查看，果汁機被五哥掉了包。

毯子時常離家出走，小東西如打火機，無論我放了幾顆備用的在廚房，三天之內，絕對一個都不剩，讓我一度懷疑百慕達三角洲搬來了撒哈拉。

多年後我才發現，原來民宿神祕消失的四張雙人彈簧床全被三嫂吆喝家族小孩搬回家，在我回台灣時。

家族時常來民宿取用物資且不知會，類似繁瑣情事日日發生。我得像頭兇狠母獅坐鎮民宿，也愈來愈少和家族同桌共食，唯有保持距離，才能讓民宿還有一點點民宿的樣子。

雖說鄰里親族的日常生活之間，借借柴米油鹽稀鬆平常，但在沙漠與家族的語境裡，我成了被眾人集體借物資的唯一一個。

所有嫂嫂中，最常代表家族和我接觸的是三嫂，家族需要食材或任何物品，經常派她過來拿。或許是因為三嫂是三個嫂嫂裡唯一上過學的，比較知道如何和外國人溝通。

每回三嫂一進民宿，只需左看看右看看這幾秒鐘，便知道我家有什麼且牢記在心，哪天需要便大大方方登門索討。數不清多少次了，我在她開口索取某物品時才赫然想起，原來我家裡有這東西閒置著呢。

一回星期五，三嫂要女兒涵涵來民宿提醒我晚點過去老宅吃庫斯米（couscous），不一會兒，趁難得可以進入民宿，小女孩就這樣吃掉我一大包餅乾。很快地，涵涵的弟弟艾明也來了，忽然間，廚房三根香蕉剩兩根。又過了一會兒，三嫂進民宿找小孩，接著走進廚房，我先聽見她開冰箱的聲音，接著便問我可不可以拿一點點冰箱裡的雞肉回去煮庫斯米？我點頭。

那天晚上準備煮飯時，我打開冰箱，發現整隻雞的雞胸，連帶骨頭，非常完整地被三嫂帶了回去。也就是說，中午那鍋庫斯米的雞肉來自我家冰箱。整塊雞胸都切回去叫做一點點！我一轉身，發現台子上的糕點也全部消失，應該是被三嫂順便掃回家了。

初期為了民宿營運所需，我會多備些茶、糖與麵粉，卻很快發現自己失策。

三嫂發現我家裡竟然有「閒置不用的食材」，自此以後，我家儲藏室便成了家族免費供應站，茶葉用完了、糖沒了，不是去雜貨舖購買，而是來我家幫忙消耗備用品，煮飯少了食材直接進民宿廚房開了冰箱就拿。

我曾經相當困惑，家族明明食指浩繁，為什麼除了幾袋麵粉，似乎不備任何儲糧？每天吃的蔬果肉類都只買剛剛好的一天份，餅乾糖果之類的「奢侈品」更是客人來時才買回些許，即使三哥帶兒子去雜貨舖買餅乾也從來不會多買，總是只買一小包，回家後讓所有小孩均分，自己兒子只分到一口。

廚房食物與用品不斷消失的慘痛經驗讓我慢慢明白，生活在大家族裡，哪管什麼東西是誰買給誰的，只要放冰箱，被看見了，很快就會進了某個人的肚子，根本沒有「儲存食物」的可能。

不只如此，家族索討的物件可說包羅萬象。

嫂嫂們只要一進我房間，不曾空手離去，看到喜歡的東西就開口要，永遠希望我給她們護膚品與化妝品，還指定必須是台灣來的，大嫂更時常向我索討台灣的藥物與藥膏。長達兩年，三嫂一見到我，開口第一句話就是跟我要手機。有次貝桑載我進城去藥房買擴張劑，剛出門手機就響了，家族女人一個個跟他交代自己想要的藥物。

然而，據我個人觀察，若嫂嫂A喜歡嫂嫂B的某個物件，舉凡衣服、首飾或香水，正常反應是要求自己的丈夫購買，並不是向對方索討──除非自家小孩看別家小孩吃東西，嘴饞，才會開口請對方分食──就像大哥長子薩伊有能力讓弟妹們一人一輛腳踏車，二嫂和三嫂可不曾要求薩伊提供腳踏車給自己的小孩。

另一方面，我同樣親眼見證著家族女人之間的彼此饋贈。嫂嫂們會把從我這裡取得的物資流通給娘家，或是相互贈禮，但我極少成為那個被贈禮的人。回沙漠至今，只有貝媽、堂哥卜拉辛與三哥送過我禮物，而三哥送禮往往是因為我常送禮物給他女兒涵涵，屬於回贈。

男性間亦是如此。在貝都因共享傳統之下，已成家立業的男性依然保有一定程度的個人資產。如大哥、二哥與三哥後來各有房產，他人未經允許，不得擅自使用，四哥成功創業後，帳篷營區是他的個人資產且遠離家族老宅，他人不會動任何歪腦筋。貝桑要是需要獨立空間給朋友暫住，會請三哥出借他的空屋。

但貝桑和我要去城裡繳交家族老宅水電費，大哥理所當然把他家豪宅的水電費帳單拿給貝桑，擺明要我付。我們進城買建材，二哥要貝桑代購磁磚且無意償還。我曾同情五哥貧困，送他一支手機，幾個月後手機摔壞了，他直接跟我要一支新的。