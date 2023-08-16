賴清德躺著選？網路空戰曝三大軟肋——年輕族群對他沒興趣，連「自家友軍」也不挺
我們想讓你知道的是
相較於藍軍持續分裂，白軍糧草、人力資源較稀缺，綠軍本應是最早就定位、兵強馬大的正規軍，從貼文篇數也可以看出，賴清德陣營確實積極經營網路社群、幾乎每天都想哏發文，努力維持貼文產量，但效果卻不盡如人意。由此也可以觀察出，賴清德博取網路原生族群與年輕人眼球的功力，實在不足。
2024總統大選最新情勢，鴻海集團創辦人郭台銘自美國返台後動作頻頻，先後出席新書發表會、屏東縣大型造勢活動，又全台走透透合體各地國民黨公職民代，參選意象強烈，政壇普遍認為，郭台銘正式宣布參選總統，幾乎已是箭在弦上。
然而，在國民黨陣營未完全整合、民眾黨又自推總統候選人的狀況下，代表在野黨的泛藍陣營面對分裂票源窘境，使得不少評論均指出，基於藍白軍分裂，早已在支持度領先的民進黨總統參選人賴清德基本上可以說是「躺著選」，勝率極高。
為了了解賴清德的選情是否如同外界評論的「輕鬆躺著選」，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集7月1日至8月10日之間，賴清德的網路聲量輿情數據。
數據分析結果發現，賴清德在調查期間內有多個聲量高峰，首先是7月初夜店殺警重刑犯易寶宏遭揭露在外役監服刑，引發輿論譁然，當時賴清德公開呼籲法務部對外清楚說明，「該停止就要停止」，創造單日2.7萬則聲量高峰。
第二個高峰，是7月16日前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢舉辦凱道集會活動，當日撞期民進黨一年一度的全國黨員代表大會，賴清德會中相關談話，單日就挹注逾2.6萬則聲量；第三個高峰是，8月初擔任賴清德競選辦公室總幹事的屏東縣前縣長潘孟安，遭踢爆碩士論文涉抄，加上賴清德提出的「民主大聯盟」已有高達六人退選，被點評是「信賴危機」，單日創造超過2.8萬則聲量。
而在調查期間內最後一個聲量高峰，則是8月初賴清德接受電視媒體專訪時，談及兩岸議題喊「沒有要反攻大陸」、「兩岸可以成為朋友」，相關言論被網友瘋傳，創造超過5.1萬則討論熱度。
總體而言，賴清德在調查期間的聲量若和同時期的侯友宜、柯文哲的聲量相比，三人聲量占比分別為賴28％、侯29％、柯43％，賴敬陪末座，且從網路聲量高峰的數據觀察，賴清德雖在調查期間內創造多個聲量高峰和話題。
不過，除了在接受媒體專訪時，主動談及民眾最關切的兩岸話題外，其他的聲量高峰都不是來自賴清德主動拋出議題，甚至有不少是因為綠營遭「炎上」，才讓賴清德的回應被關注，顯示賴清德自己創造議題的能力有限。
進一步分析賴清德與主要競爭對手侯友宜、柯文哲的粉絲專頁經營成效，從發文篇數來看，賴清德發文最積極，在調查期間內發出104則貼文，而侯友宜僅發出47則，柯文哲43則。但讓人驚訝的是，對比柯文哲每篇貼文的平均互動數高達1.7萬多則，賴清德積極經營網路社群，卻與「老三」侯友宜的貼文互動表現差不多，賴清德只有8771則，侯友宜只有8753則。
其中讓人相當不解之處在於，相較於藍軍持續分裂，白軍糧草、人力資源較稀缺，綠軍本應是最早就定位、兵強馬大的正規軍，從貼文篇數也可以看出，賴清德陣營確實積極經營網路社群、幾乎每天都想哏發文，努力維持貼文產量，但效果卻不盡如人意。由此也可以觀察出，賴清德博取網路原生族群、年輕人眼球的功力，實在不足。
最後，為了解究竟網友們是對「民進黨政治人物」沒興趣，還是是對「賴清德」本身沒興趣，透過彙整民進黨公職與親綠臉書粉專中，討論總統蔡英文與賴清德的貼文成效表現。數據分析發現，蔡英文無論在發文數、平均互動數都遠超賴清德，關於蔡英文的討論不僅在發文數量多於討論賴清德的27％，在平均互動數方面，討論蔡英文的相關貼文也以36％領先關於賴清德的討論。
這結果也凸顯了，賴清德恐怕面臨一個相當大的潛在危機：不只一般網友對他沒興趣，連「自家友軍」的熱情也沒有被他點燃，而且蔡英文昔日強大的社群能量，完全沒有成功轉移到被視為接班人的賴清德身上。
根據網路數據分析結果，儘管賴清德在支持度領先兩名競爭對手，但仍在網路空戰方面存在三大軟肋：自己創造議題能力不足、博取網友眼球功力不足、未成功接收蔡英文社群能量，面對瞬息萬變的選舉情勢，千萬不要天真地以為賴清德「輕鬆躺著選」。
尤其多家媒體民調均指出，賴清德在年輕族群支持度不佳，若是繼續迷信陸戰，擺爛空戰，無視三大軟肋的癥結點，恐怕選情不會像想像中一樣樂觀。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：賴清德真的躺著選？最新數據曝他空戰3大軟肋
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。