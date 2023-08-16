賴清德躺著選？網路空戰曝三大軟肋——年輕族群對他沒興趣，連「自家友軍」也不挺

2024總統大選最新情勢，鴻海集團創辦人郭台銘自美國返台後動作頻頻，先後出席新書發表會、屏東縣大型造勢活動，又全台走透透合體各地國民黨公職民代，參選意象強烈，政壇普遍認為，郭台銘正式宣布參選總統，幾乎已是箭在弦上。

然而，在國民黨陣營未完全整合、民眾黨又自推總統候選人的狀況下，代表在野黨的泛藍陣營面對分裂票源窘境，使得不少評論均指出，基於藍白軍分裂，早已在支持度領先的民進黨總統參選人賴清德基本上可以說是「躺著選」，勝率極高。

為了了解賴清德的選情是否如同外界評論的「輕鬆躺著選」，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集7月1日至8月10日之間，賴清德的網路聲量輿情數據。

數據分析結果發現，賴清德在調查期間內有多個聲量高峰，首先是7月初夜店殺警重刑犯易寶宏遭揭露在外役監服刑，引發輿論譁然，當時賴清德公開呼籲法務部對外清楚說明，「該停止就要停止」，創造單日2.7萬則聲量高峰。

第二個高峰，是7月16日前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢舉辦凱道集會活動，當日撞期民進黨一年一度的全國黨員代表大會，賴清德會中相關談話，單日就挹注逾2.6萬則聲量；第三個高峰是，8月初擔任賴清德競選辦公室總幹事的屏東縣前縣長潘孟安，遭踢爆碩士論文涉抄，加上賴清德提出的「民主大聯盟」已有高達六人退選，被點評是「信賴危機」，單日創造超過2.8萬則聲量。

而在調查期間內最後一個聲量高峰，則是8月初賴清德接受電視媒體專訪時，談及兩岸議題喊「沒有要反攻大陸」、「兩岸可以成為朋友」，相關言論被網友瘋傳，創造超過5.1萬則討論熱度。

總體而言，賴清德在調查期間的聲量若和同時期的侯友宜、柯文哲的聲量相比，三人聲量占比分別為賴28％、侯29％、柯43％，賴敬陪末座，且從網路聲量高峰的數據觀察，賴清德雖在調查期間內創造多個聲量高峰和話題。

不過，除了在接受媒體專訪時，主動談及民眾最關切的兩岸話題外，其他的聲量高峰都不是來自賴清德主動拋出議題，甚至有不少是因為綠營遭「炎上」，才讓賴清德的回應被關注，顯示賴清德自己創造議題的能力有限。

Photo Credit: TPOC

進一步分析賴清德與主要競爭對手侯友宜、柯文哲的粉絲專頁經營成效，從發文篇數來看，賴清德發文最積極，在調查期間內發出104則貼文，而侯友宜僅發出47則，柯文哲43則。但讓人驚訝的是，對比柯文哲每篇貼文的平均互動數高達1.7萬多則，賴清德積極經營網路社群，卻與「老三」侯友宜的貼文互動表現差不多，賴清德只有8771則，侯友宜只有8753則。

其中讓人相當不解之處在於，相較於藍軍持續分裂，白軍糧草、人力資源較稀缺，綠軍本應是最早就定位、兵強馬大的正規軍，從貼文篇數也可以看出，賴清德陣營確實積極經營網路社群、幾乎每天都想哏發文，努力維持貼文產量，但效果卻不盡如人意。由此也可以觀察出，賴清德博取網路原生族群、年輕人眼球的功力，實在不足。

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最後，為了解究竟網友們是對「民進黨政治人物」沒興趣，還是是對「賴清德」本身沒興趣，透過彙整民進黨公職與親綠臉書粉專中，討論總統蔡英文與賴清德的貼文成效表現。數據分析發現，蔡英文無論在發文數、平均互動數都遠超賴清德，關於蔡英文的討論不僅在發文數量多於討論賴清德的27％，在平均互動數方面，討論蔡英文的相關貼文也以36％領先關於賴清德的討論。

這結果也凸顯了，賴清德恐怕面臨一個相當大的潛在危機：不只一般網友對他沒興趣，連「自家友軍」的熱情也沒有被他點燃，而且蔡英文昔日強大的社群能量，完全沒有成功轉移到被視為接班人的賴清德身上。

Photo Credit: TPOC

根據網路數據分析結果，儘管賴清德在支持度領先兩名競爭對手，但仍在網路空戰方面存在三大軟肋：自己創造議題能力不足、博取網友眼球功力不足、未成功接收蔡英文社群能量，面對瞬息萬變的選舉情勢，千萬不要天真地以為賴清德「輕鬆躺著選」。

尤其多家媒體民調均指出，賴清德在年輕族群支持度不佳，若是繼續迷信陸戰，擺爛空戰，無視三大軟肋的癥結點，恐怕選情不會像想像中一樣樂觀。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：賴清德真的躺著選？最新數據曝他空戰3大軟肋

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航