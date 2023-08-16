台劇《地獄里長》1-10集觀後感：「該耐著性子追完，還是退追算了」這樣的想法不停圍繞在我的腦海
我們想讓你知道的是
近期的台劇都很不錯，但最新的《地獄里長》我追到一半，有太多讓人想吐槽的點，也多次出現令人尷尬的場面，以下簡單盤點我目前為止的觀後感，大致上可分成3個方向，如果你還沒入坑，也許可以讀讀看。
文：邊境牧羊犬
由於近幾年台劇崛起，出現了多部無論是劇情、場景、演技都極佳的作品，如《華燈初上》、《火神的眼淚》、《人選之人 - 造浪者》等，讓我對於新推出的台灣電視劇都充滿了期待。
而在今（2023）年7月剛播出的新作《地獄里長》，其預告中對於地獄的描述引起了我充分的好奇心，心想著究竟這部作品會如何呈現人死後的世界，感到相當的有興趣。
然而在實際觀看，一路追到了10集，也就是全劇20集的一半，「該繼續耐著性子追完，還是乾脆退追算了」這樣的想法不停圍繞在我的腦海。要說好看嗎，一部分是挺吸引人持續觀看的，但是卻又有太多讓人想吐槽的點。
《地獄里長》在演什麼？
先小小描述一下這部戲在談什麼好了。主角羅一凡是一名里長aka植福宮宮主，因為特殊體質的關係，只要一到黃昏，羅一凡就會全身無力、並且見得到鬼。
因為主角個性正直、充滿正義感，因此只要是里民的事，他都盡力協助，劇中將出現綁架謀殺等懸疑推理的劇碼，以及天人永隔的親情與愛情等等，當然，托了主角的福，也能見識到地獄的面貌。
劇中元素有推理、搞笑、愛情等，然而我覺得很難找到一個可以概括整部劇的形容詞，畢竟，這部劇想塞的劇情太多了，反而有點雜亂、造成反效果了吧。
以下簡單盤點我目前為止的觀後感，大致上可分成3個方向，如果你還沒入坑，也許可以讀讀看，稍稍考慮一下是否要追劇哦。
缺點一：過度濫情的情感戲
先講好話，在《地獄里長》作品中，有里長羅一凡與阿嬤相依為命的珍貴親情、廚師夫婦李冠軍與周晴的淒美愛情，也許是我本人對於這種生離死別戲碼比較沒有抵抗力吧，只要角色一哭我就很容易掉進情緒當中。
當一凡的阿嬤因為遊覽車翻覆意外而去世，一凡不停在地獄中搜尋阿嬤的身影，一次又一次都呼喊著「阿嬤」，真的很令人心疼悲傷。
然而，也有不少的片段，在人際情感的劇情處理上顯得過於濫情。當女主角趙暖終於尋回失蹤的母親，兩人在醫院病房中談到女兒發現母親罹癌的事，從這段開始台詞就太過不真實，有點像是用台詞在堆疊情感，而不是用演技與鏡頭說故事。
好的劇情不該是用台詞講出來的，而是運用畫面、演技、細節，去暗示出所要呈現的意涵。
遊覽車翻覆事件，死去司機遺留下來的小小女兒，對著所有人哭著述說喪父之痛，還端出要做給爸爸吃的便當，認為是自己不夠乖巧、爸爸才不回家，這一段哭得有點長，也讓本來應該感動的劇碼顯得濫情。
部分劇情表現過度「不真實」，明明才剛認識不久，里長羅一凡、律師溫為仁同時都對女主角趙暖展開一系列追求，愛情戲的安排也太過突兀，更不用說身為大律師的溫為仁，怎麼那麼閒可以跟著女主角到處跑（笑）。
缺點二：絮亂的故事線
也許是因為從小說中改編翻拍成電視劇，有劇情上的刪修與重編，導致《地獄里長》劇情中有許多橋段跳得太快，讓人跟不上劇情。
像是為了找出遊覽車公司是否有疏失，而偽裝成業者潛入修車廠的羅一凡、趙暖與跟班阿武，劇情突然之間跳轉，三人就穿著正式出現在修車廠，佯裝成一家新的遊覽車公司成員。
三不五時穿插出現的地獄場景，到目前為止也鮮少帶有重要意義，比較像是「羅一凡遊地獄」的情節，從地獄第一殿一集一集介紹到第五殿。
雖然主軸仍是一凡在地獄中尋找阿嬤，然而實際上他也利用地獄與鬼魂溝通、進行破案。此外，在本劇當中的地獄十殿，似乎跟實際上的地獄十殿不同，只好視它做為原創的地獄十殿。
缺點三：出戲的劇情表演
劇情中多次出現令人尷尬的場面，也是讓我相當出戲的部分，像是廚師李冠軍用兩枚硬幣讓瀕死的妻子周晴擲筊，就為了問他想不想拔管。
還沒死的人，有辦法控制筊嗎？這我不是很清楚，但是有聽說過即使是剛死去的鬼魂，也還沒有足夠的力量可以操控物品啊，而且，他又怎麼能確定回答他的是周晴本人呢？
為了讓周晴不受地獄之苦，李冠軍突然就在地獄裡開始雕起白蘿蔔做成的飛鳥。身為一位廚師，包包裡隨身攜帶食材和小刀也是很正常的嗎？
欸不是，我真的超級出戲的，每當出現文謅謅的台詞、瓊瑤似的愛情戲份，劇情解說的台詞，我就直接從劇情中跳出來，忍不住在螢幕前面吐槽兩聲。
優點：廣納時事議題，探討爭議
講了那麼多缺點，其實這部戲劇也是有它好看的地方（不然我就不會一路追到10集了），在《地獄里長》電視劇中，所發生的案件都是令人相當有共鳴的事，如惡房東在出租的房子裡安裝針孔攝影機，偷拍租客洗澡；遊覽車公司對於司機過勞的對待、車況是否真的安全；網紅下線後的人身安全、性侵事件等等。
因為幾乎都是經常在新聞上可見的戲碼，更加讓人有感，也容易引起再一次的議題討論，讓重要的話題能夠激發更深層的探究。
結論
《地獄里長》是一部滿有想法跟創意的台灣電視劇，其中對於地獄的呈現也相當跳脫一般人對地獄的概念，對於主角與鬼魂的互動也相當有意思。
然而，劇中目前為止與劇名的關聯性似乎不大，若單純以片名猜測劇情，令我以為主角是位在地獄裡的里長，又或者整個故事都是在地獄裡發生，但實際上能進入地獄的時間卻相當少。
如果說要以精緻性來看的話，這部劇絕對是粗枝濫造，不僅沒有善加處理台詞，情節也拼湊得不夠精巧，甚至在劇情演進的部分，也沒有深刻到讓人猜不出來。
如果你是和我一樣抱持著對台劇的信心而來，希望欣賞到一部神作，建議可以斟酌觀看。畢竟期望越高，失望就越大。然而，如果你對於戲劇的藝術層次不是那麼在意，這部作品倒是可以很好的娛樂你的休閒時光，並且也能使人反思多項社會現況。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。