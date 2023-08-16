台劇《地獄里長》1-10集觀後感：「該耐著性子追完，還是退追算了」這樣的想法不停圍繞在我的腦海

文：邊境牧羊犬

由於近幾年台劇崛起，出現了多部無論是劇情、場景、演技都極佳的作品，如《華燈初上》、《火神的眼淚》、《人選之人 - 造浪者》等，讓我對於新推出的台灣電視劇都充滿了期待。

而在今（2023）年7月剛播出的新作《地獄里長》，其預告中對於地獄的描述引起了我充分的好奇心，心想著究竟這部作品會如何呈現人死後的世界，感到相當的有興趣。

然而在實際觀看，一路追到了10集，也就是全劇20集的一半，「該繼續耐著性子追完，還是乾脆退追算了」這樣的想法不停圍繞在我的腦海。要說好看嗎，一部分是挺吸引人持續觀看的，但是卻又有太多讓人想吐槽的點。

Photo Credit: 風起娛樂提供 《地獄里長》主視覺海報

《地獄里長》在演什麼？

先小小描述一下這部戲在談什麼好了。主角羅一凡是一名里長aka植福宮宮主，因為特殊體質的關係，只要一到黃昏，羅一凡就會全身無力、並且見得到鬼。

因為主角個性正直、充滿正義感，因此只要是里民的事，他都盡力協助，劇中將出現綁架謀殺等懸疑推理的劇碼，以及天人永隔的親情與愛情等等，當然，托了主角的福，也能見識到地獄的面貌。

劇中元素有推理、搞笑、愛情等，然而我覺得很難找到一個可以概括整部劇的形容詞，畢竟，這部劇想塞的劇情太多了，反而有點雜亂、造成反效果了吧。

以下簡單盤點我目前為止的觀後感，大致上可分成3個方向，如果你還沒入坑，也許可以讀讀看，稍稍考慮一下是否要追劇哦。

Photo Credit: 風起娛樂提供 《地獄里長》劇照

缺點一：過度濫情的情感戲

先講好話，在《地獄里長》作品中，有里長羅一凡與阿嬤相依為命的珍貴親情、廚師夫婦李冠軍與周晴的淒美愛情，也許是我本人對於這種生離死別戲碼比較沒有抵抗力吧，只要角色一哭我就很容易掉進情緒當中。

當一凡的阿嬤因為遊覽車翻覆意外而去世，一凡不停在地獄中搜尋阿嬤的身影，一次又一次都呼喊著「阿嬤」，真的很令人心疼悲傷。

然而，也有不少的片段，在人際情感的劇情處理上顯得過於濫情。當女主角趙暖終於尋回失蹤的母親，兩人在醫院病房中談到女兒發現母親罹癌的事，從這段開始台詞就太過不真實，有點像是用台詞在堆疊情感，而不是用演技與鏡頭說故事。

好的劇情不該是用台詞講出來的，而是運用畫面、演技、細節，去暗示出所要呈現的意涵。

遊覽車翻覆事件，死去司機遺留下來的小小女兒，對著所有人哭著述說喪父之痛，還端出要做給爸爸吃的便當，認為是自己不夠乖巧、爸爸才不回家，這一段哭得有點長，也讓本來應該感動的劇碼顯得濫情。

部分劇情表現過度「不真實」，明明才剛認識不久，里長羅一凡、律師溫為仁同時都對女主角趙暖展開一系列追求，愛情戲的安排也太過突兀，更不用說身為大律師的溫為仁，怎麼那麼閒可以跟著女主角到處跑（笑）。

Photo Credit: 風起娛樂提供 《地獄里長》劇照

缺點二：絮亂的故事線

也許是因為從小說中改編翻拍成電視劇，有劇情上的刪修與重編，導致《地獄里長》劇情中有許多橋段跳得太快，讓人跟不上劇情。

像是為了找出遊覽車公司是否有疏失，而偽裝成業者潛入修車廠的羅一凡、趙暖與跟班阿武，劇情突然之間跳轉，三人就穿著正式出現在修車廠，佯裝成一家新的遊覽車公司成員。

三不五時穿插出現的地獄場景，到目前為止也鮮少帶有重要意義，比較像是「羅一凡遊地獄」的情節，從地獄第一殿一集一集介紹到第五殿。

雖然主軸仍是一凡在地獄中尋找阿嬤，然而實際上他也利用地獄與鬼魂溝通、進行破案。此外，在本劇當中的地獄十殿，似乎跟實際上的地獄十殿不同，只好視它做為原創的地獄十殿。

Photo Credit: 風起娛樂提供 《地獄里長》劇照

缺點三：出戲的劇情表演

劇情中多次出現令人尷尬的場面，也是讓我相當出戲的部分，像是廚師李冠軍用兩枚硬幣讓瀕死的妻子周晴擲筊，就為了問他想不想拔管。

還沒死的人，有辦法控制筊嗎？這我不是很清楚，但是有聽說過即使是剛死去的鬼魂，也還沒有足夠的力量可以操控物品啊，而且，他又怎麼能確定回答他的是周晴本人呢？

為了讓周晴不受地獄之苦，李冠軍突然就在地獄裡開始雕起白蘿蔔做成的飛鳥。身為一位廚師，包包裡隨身攜帶食材和小刀也是很正常的嗎？

欸不是，我真的超級出戲的，每當出現文謅謅的台詞、瓊瑤似的愛情戲份，劇情解說的台詞，我就直接從劇情中跳出來，忍不住在螢幕前面吐槽兩聲。

Photo Credit: 風起娛樂提供 《地獄里長》劇照

優點：廣納時事議題，探討爭議

講了那麼多缺點，其實這部戲劇也是有它好看的地方（不然我就不會一路追到10集了），在《地獄里長》電視劇中，所發生的案件都是令人相當有共鳴的事，如惡房東在出租的房子裡安裝針孔攝影機，偷拍租客洗澡；遊覽車公司對於司機過勞的對待、車況是否真的安全；網紅下線後的人身安全、性侵事件等等。

因為幾乎都是經常在新聞上可見的戲碼，更加讓人有感，也容易引起再一次的議題討論，讓重要的話題能夠激發更深層的探究。

Photo Credit: 風起娛樂提供 《地獄里長》劇照

結論

《地獄里長》是一部滿有想法跟創意的台灣電視劇，其中對於地獄的呈現也相當跳脫一般人對地獄的概念，對於主角與鬼魂的互動也相當有意思。

然而，劇中目前為止與劇名的關聯性似乎不大，若單純以片名猜測劇情，令我以為主角是位在地獄裡的里長，又或者整個故事都是在地獄裡發生，但實際上能進入地獄的時間卻相當少。

如果說要以精緻性來看的話，這部劇絕對是粗枝濫造，不僅沒有善加處理台詞，情節也拼湊得不夠精巧，甚至在劇情演進的部分，也沒有深刻到讓人猜不出來。

如果你是和我一樣抱持著對台劇的信心而來，希望欣賞到一部神作，建議可以斟酌觀看。畢竟期望越高，失望就越大。然而，如果你對於戲劇的藝術層次不是那麼在意，這部作品倒是可以很好的娛樂你的休閒時光，並且也能使人反思多項社會現況。