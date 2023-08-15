看見台灣10週年，繼續看見台灣！ 齊柏林基金會舉辦《看見台灣10週年攝影巡迴展》落實行動從關注開始！

這是齊柏林歷年來展出最多作品的一次！從 60 萬空拍照片中精挑萬選，將空拍台灣橫跨 25 年的心血與紀錄，擷取出最精華部分，在《看見台灣10週年攝影巡迴展》裡，呈現山、河、海與城市的珍貴影像，以沉浸式氛圍展出，透過五感體驗，重新認識齊柏林與台灣。

2013年《看見台灣》上映時，改變的不僅是民眾對台灣的印象、想像和行為，更引發政府、學界、企業、民間組織團體展開跨領域對話，聚焦環保政策推動，以永續為主張，具體執行一系列的環保行動。今年是《看見台灣》上映10週年，齊柏林基金會籌劃多時《改變的力量—看見台灣10週年攝影巡迴展》在8/15於松山文創園區一號倉庫登場，並陸續在9月、11月，分別於高雄駁二藝術特區、台中文資園區展出！這次展覽由「看見・齊柏林基金會」主辦，要帶您看見十年來台灣的改變，透過齊柏林導演的空中影像，呼籲更多人起身關注台灣環境！

本次攝影展劃分三大展區，從進場開始，便是震攝人心、以空拍視角拍攝的影片，伴隨鋼琴旋律，走入齊柏林導演的飛行時光軌跡。接著，以旋翼的視覺概念，藉由持續飛行的直升機影子動畫，感受齊導當年在空中翱翔前進，和今日精神被延續的力量，帶領民眾，進一步走到環境劇場與飛閱台灣展區，觀賞經典影片剪輯、聆聽導讀人介紹，爾後在水色變換調色盤中，看見被染上顏色的河流，在這片土地的美麗與哀愁中，喚醒內心的感動與省思，看見台灣環境的改變與未來。

臺北市政府作為巡迴展的合辦單位，在8/15台北場的開展記者會上，由市長蔣萬安親自出席致詞。蔣市長表示，臺北市政府在推行環境保護政策上，向來不遺餘力，率先全國透過8大行動面向，朝2030年達成減碳40%為目標，同時響應「淨零永續」等環境議題。透過《看見台灣10週年攝影巡迴展》台北首展，相信齊柏林導演的作品將引發更多人對環境生態教育的關注，與臺北市政府共同為永續議題努力，誠摯地邀請市民朋友一起來參觀體驗。

基金會董事長歐晉德表示，「面對愈發嚴峻的環境挑戰，我們希望在《看見台灣10週年攝影巡迴展》，繼續帶大家看見台灣土地的故事，延續這份感動的力量，守護環境，永不停息。」

國泰金控是攝影巡迴展唯一的金融業主要贊助，總經理李長庚表示：「國泰金控持續透過企業的力量，過去60年來從業務到營運，參與台灣社會的點點滴滴，並且從自身做起，促成許多改變的契機。這次看見台灣十週年攝影展，不僅北中南巡迴能讓更多台灣民眾參與，讓更多人可以看見台灣的美好，以及重視我們生長的土地與環境。」

作為台灣影史上最賣座的紀錄片，《看見台灣》讓更多人更認識自己的家園。執行長萬冠麗分享道，基金會自2018年成立以來，以「永續、扎根、傳承、志業」為使命所在，建立「齊柏林空間」、推廣全齡環境教育，希冀啟發更多人對環境保護的意識，希望這次展覽，能讓更多人認識齊柏林導演與《看見台灣》的精神，共同用行動一起愛台灣。本次展覽分為台北場、台中場與高雄場，以沉浸式氛圍，搭配齊柏林導演留下的經典語錄，在空拍視角下，開啟前所未有的視野與觸動，在下一個十年，持續看見、關注、與改變。攝影展於8月15日正式開跑，免費入場，三場攝影展期活動至12月25日，可望吸引超過 25 萬人觀展。

本文章內容由「財團法人看見・齊柏林基金會」提供。