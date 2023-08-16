中國外長王毅訪金邊會新首相洪馬內，未來是否偏離洪森的地緣政治路線仍是未知

文：孫納林、科林·米恩

柬埔寨未來首相洪馬內將軍周末會見訪問金邊的中國外長王毅，在他最重要的外交關係方面進行了試運行。

洪馬內在臉書上說，他對王毅保證，柬埔寨新政府的一中政策不變，對中國實行不干涉政策。

洪馬內還同意在10月中旬參加中國的一帶一路論壇，這可能是他本月晚些時候宣誓就職後的首次外訪之一。他將出席廣西南寧舉行的第20屆中國與東盟博覽會會。

中國使館的網站說，王毅在訪問金邊後表示，這次論壇將推動中國的工業開發走廊和魚米走廊，並更快提高柬埔寨的獨立發展能力。

他還感謝洪森對中國和柬埔寨的友誼做出的歷史貢獻，表示北京準備與柬埔寨新政府合作，讓兩國之間的友誼深植人民心中，代代相傳。

然而，早在洪森首相上個月宣布他的長子將在7月全國議會選舉幾週內接替他之前，洪馬內就得到了北京的最高祝福。

洪森去年2月帶著洪馬內會見了中國主席習近平。柬埔寨一名高級官員會見後說，習近平強烈相信洪馬內維持國家發展速度的能力。

柬埔寨過去10年愈發依賴中國進行經濟發展。柬埔寨同時一直妨礙抵抗中國日增影響力的地區努力。

沒人預計這些會在洪馬內的領導下改變。但有人相信45歲從西點軍校畢業的洪馬內會增加北京和西方民主國家之間的平衡。民主國家為柬埔寨內戰後的重建提供了大部分的資助。

金邊皇家大學東南亞研究中心訪問學者林偉才（Chhay Lim）說，「民眾如此期待，是因為他們知道洪馬內因為他的教育背景十分理解西方的角度。」

林偉才說，鑑於美國與歐盟依然是柬埔寨最大的出口市場，主要問題因此不是柬埔寨是否會改變中國戰略，而是金邊是否能夠「制定與西方國家接觸或為了潛在的經濟好處與他們發展更友好關係的戰略。」

批評人士懷疑洪馬內能否帶來與西方國家改善關係所需要的民主改革。他在主要反對黨被禁參選的選舉後並在繼續鎮壓所有形式的異議中繼任首相。

Photo Credit: GettyImages 柬埔寨總理洪森及其子洪馬內。照片攝於2009年

目前旅居法國的長期反對派領導人蘭西（Sam Rainsy）8月7日接受《美國之音》高棉語組採訪時說，「洪森當局陷入專制。這個政權無法承受任何的自由化，因為這會導致政權垮台。」

他說，「我認為他們會不可逆轉地走向更加的專制，」「這個趨勢只會得到中國的支持。」

蘭西說，西方國家可能讓洪馬內或洪森遠離中國的想法是幻覺，尤其是洪森繼續施加影響力時。

71歲的洪森說他會留任執政黨主席，擔任參議院主席和西哈莫尼國王顧問委員會的主席。

瑞典隆德大學東亞和東南亞研究中心高級講師尼爾松（Astrid Norén-Nilsson）說，洪森短期內將繼續擁有巨大的權力。

她說，洪馬內未來是否還會偏離父親的地緣政治路線還完全是個問號，但柬埔寨外交部一個由受西方教育人士管理的智庫已經開始拉攏西方國家。

Photo Credit：AP/ VOA 柬埔寨未來首相在金邊會見中國外長王毅。

她對《美國之音》高棉語組說，「新政府會強調深化與中國的合作，但我認為存在實現多元化並與美國建立某種正常化關係的雄心。」

柬埔寨人民黨近年來花費100多萬美元在華盛頓進行遊說，改善柬埔寨的形象。

美國決策人特別擔心柬埔寨主要海軍基地的建設，美國官員說中國正在秘密建設一個專有的海軍設施。金邊和北京都否認。

中國駐柬埔寨大使王文天去年說，這不是針對任何第三國，有利於加深兩軍之間的實際合作，更好地履行國際義務和國際公共商品的條款。

柬埔寨人民黨發言人速恩山（Sok Eysan）上周說，任何指責柬埔寨偏袒中國的人實際上是對中國有偏見。他說洪馬內的地緣政治戰略將會逐漸清晰。

他在電話中對《美國之音》高棉語組說，「我們還無法分析任何事情」，但無論誰是首相，都「會不變地執行人民黨的政策。」

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題：洪馬內在擔任首相前表示中國政策不變

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒