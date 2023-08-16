2023/08/16,
印太

緬北玉礦山區發生嚴重土石流，搜救人員已發現22具屍體

緬北玉礦山區發生嚴重土石流，搜救人員已發現22具屍體
發生土石流的克欽邦帕敢玉礦山區。Photo Credit：亞洲自由電台 ">

我們想讓你知道的是

帕敢是克欽邦北部的一個偏遠山區小鎮，是世界上最大也最賺錢的玉礦山區，然而該區礦工們卻時常在危險的狀態下工作，尤其季風季節常發生致命的土石流，2020年7月該地區就發生過同樣災害，造成162人死亡，2015年11月的事故則造成113人死亡。

緬甸北部克欽邦帕敢的玉礦山區上週日因暴雨發生嚴重土石流，造成42人失蹤，根據《路透社》報導，搜救人員目前已發現22具屍體。

搜救人員向《法新社》表示，儘管擔心會發生第二次土石流，但仍會繼續搜尋失蹤的民眾，一名不願透露姓名的救援組織人士表示，採礦作業其實在雨季期間已暫停，但當地人仍想透過拾礦致富，因而發生悲劇。

根據《紐約時報》報導，這些非正式礦工被稱作「野貓礦工」，通常是住在採礦用的重型機械旁的廢棄土堆附近，以利尋找玉石碎片，大多數還是來自其他地區的未登記移民。

目前有超過100人參與這次找尋失蹤民眾的行動，有些是在船上搜尋因泥土和瓦礫滑落而被拖入附近湖中的拾礦者，也有許多民眾聚集在懸崖上俯瞰事故發生地，一名救援人員表示：「由於雨下不停，地面鬆軟，讓救援變得困難且危險。」

帕敢是克欽邦北部的一個偏遠山區小鎮，是世界上最大也最賺錢的玉礦山區，該區的翡翠玉石產量更曾佔全球翡翠玉石產量的95％，然而該區礦工們卻時常在危險的狀態下工作，尤其季風季節常發生致命的土石流，2020年7月該地區就發生過同樣災害，造成162人死亡，2015年11月的事故則造成113人死亡。

GettyImages-1237375068
Photo Credit: GettyImages
2021年12月22日，位於緬甸克欽邦帕敢玉石礦場發生土石流，救難人員在搜尋失踪礦工。
GettyImages-1238848043
Photo Credit: GettyImages
2022年3月1日，位於克欽邦帕敢玉石礦場發生土石流的景象。

這些礦區也是民族武裝組織「克欽獨立軍」主要收入來源，數十年來他們長期與緬甸中央政府爭奪自治權。2021年2月軍方奪取政權後，該地區捲入軍方與克欽獨立軍間的武裝衝突，許多平民因而移往難民營和附近城鎮。

緬甸生產的玉石佔世界總量的90%，中國是主要買家，根據Global Witness估計，2014年該行業產值約為310億美元，然而每年都有數十人都在這監管不善卻利潤豐厚的玉石行業工作時死亡，利用低薪農民工來開採中國備受垂涎的寶石。

GettyImages-1250070946
Photo Credit: GettyImages
一位買家在緬甸曼德勒玉石和琥珀市場檢查寶石。 照片攝於2023年3月30日。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。