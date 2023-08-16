棋士蘇聖芳控「紅面棋王」性騷霸凌，周俊勳發文致歉請辭亞運圍棋總教練
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據媒體報導，蘇聖芳去年在亞運圍棋培訓隊期間，遭總教練周俊勳摸背，在她制止後，周俊勳聯合其他成員霸凌她，而蘇聖芳已於今年1月底退出培訓隊。國家運動訓練中心、中華民國圍棋協會在接獲消息後已啟動調查。
蘇聖芳控性騷霸凌，「紅面棋王」周俊勳：子虛烏有
（中央社）27歲的圍棋棋士蘇聖芳透過媒體指控「紅面棋王」周俊勳性騷，並聯合其他棋士對她霸凌。周俊勳昨（15）日在臉書發文澄清，相關指控子虛烏有，將配合圍棋協會、國訓中心調查。
距離杭州亞運僅剩1個多月，《鏡週刊》報導，蘇聖芳去（2022）年在亞運圍棋培訓隊期間，遭總教練周俊勳摸背，在她制止後，周俊勳聯合其他成員霸凌她。
周俊勳昨天在臉書發文表示，從一開始的錯愕，到現在則是有更多的不解與難過。但他強調，相關指控都是子虛烏有。
中華民國圍棋協會秘書長秦世敏接受《中央社》記者訪問時表示，蘇聖芳去年曾因施打疫苗出現心悸等後遺症，後來曾陸續表達有意退訓，並在今年農曆年前當面向他和總教練提出退訓，「但因取得國手身分不易，有跟她說不要輕易退出，希望她利用年假期間思考，但她過完年後正式跟教練團提出退訓」。
秦世敏指出，今年1月底蘇聖芳以身體因素為由退訓後，後續就再也無法聯繫上蘇聖芳，他前天在接獲消息後，協會已啟動調查。
國家運動訓練中心執行長李文彬指出，國訓中心原本就有性騷擾防治相關規定，將啟動相關作業流程，並邀集當事人瞭解狀況。
對於國訓中心和中華民國圍棋協會已啟動調查小組，周俊勳表示，除了將全力配合調查外，將透過法律途徑，保護團隊和自己的清白和名譽。
至於是否會影響周俊勳帶隊出征亞運，秦世敏表示，須待國訓中心調查結果出爐，「目前還沒確定」。
棋士蘇聖芳控性騷，周俊勳發文致歉請辭亞運圍棋總教練
（中央社）27歲的圍棋棋士蘇聖芳透過媒體指控「紅面棋王」周俊勳性騷，並聯合其他棋士對她霸凌，周俊勳原先強調相關指控子虛烏有，晚間則是發文致歉，並請辭亞運圍棋總教練。
《鏡週刊》報導，蘇聖芳去年在亞運圍棋培訓隊期間，遭總教練周俊勳摸背，在她制止後，周俊勳聯合其他成員霸凌她，而蘇聖芳已於今年1月底退出培訓隊。
國家運動訓練中心、中華民國圍棋協會在接獲消息後已啟動調查，周俊勳下午在臉書發文強調，相關指控子虛烏有，並將配合調查。
針對蘇聖芳所指控霸凌和性騷事件，在棋界掀起軒然大波，周俊勳晚間發文致歉，並辭去亞運圍棋總教練一職。
對於外界的看法，周俊勳表示，無論是支持或批評，他都虛心接受，「拍肩拍背的行為，我再怎麼自認為是鼓勵或加油，只要對方主觀感受到不舒服，這件事情上我就是絕對的錯」。
周俊勳承諾，未來無論是在任何場合、環境，都不會與工作上的夥伴有任何非必要肢體接觸。
周俊勳強調，後續仍會配合國訓中心調查，釐清每一項指控，「該負責的，我一定會負責到底」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！