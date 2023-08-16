美國研究：「GDNF基因療法」重置大腦多巴胺神經通路，有望治療酒精成癮患者

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國奧勒岡健康與科學大學（OHSU）近期發表一項與神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine）有關的研究發現，酒精成癮（Alcoholism）的獼猴在接受基因治療（Gene therapy）後，其飲酒量大幅減少90％，該治療方法有機會為酒精使用疾患（AUD）患者帶來一線曙光。

這篇於2023年8月14日刊登在生物醫學領域學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）的研究強調，在使用基因療法後，受試的普通獼猴（Macaca mulatta）酗酒狀況顯著減少。「獼猴的飲酒量幾乎降至為零，這些獼猴連續數個月多選擇喝水且幾乎沒有碰酒。」該研究共同作者、任職於奧勒岡健康與科學大學國立靈長類研究中心（ONPRC）的格蘭特（Kathleen Grant）教授如此說道。

該研究指出，酗酒所衍伸的問題導致美國每年至少損失2490億美元（約新台幣7.9兆元／約港幣1.9兆元），每年平均更有高達14萬人死於酒精使用疾患，美國政府預估全美所有的酒精消費者中有12％已達酒精使用疾患標準，該標準是依據美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）所發布的精神疾病診斷與統計手冊第五版（DSM-5）擬定。

英國《衛報》（The Guardian）亦表示，酒精濫用問題是造成英國15歲至49歲年齡層死亡、殘疾和健康狀況欠佳的最大風險因子，2021年全英國便有9641人因酗酒問題致死。

格蘭特及其研究團隊也在研究中表明，美國食品和藥物管理局（以下簡稱FDA）當前所批准的酒癮治療藥物甚少，且就算使用FDA批准的藥物，患者再次酗酒的情況依舊普遍，目前亦缺乏針對酒精成癮者的大腦神經通路直接進行治療的研究，期望此研究能為酒精成癮患者帶來更為有效的治療手段。

該基因療法如何解決酗酒問題？

美國新聞網站《每日野獸》（The Daily Beast）表示，酒精與其他成癮物質相似，會觸發人體產生能帶來愉悅感的化學物質，也就是多巴胺。然而，大量且長期的飲酒會減少多巴胺的釋放，酗酒患者往往需要藉由喝更多酒才能獲得愉悅感，這亦是此類病患長期處在醉酒狀態的原因。