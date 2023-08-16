中國「蓋牌」青年失業率，港媒：難言之隱難服眾

青年失業率連續走高引關注，中國暫停公布

（中央社）中國青年失業率連續多月創下新高之後，官方15日以「勞動力調查統計需要進一步健全優化」為由，宣布本月起暫停公布相關數據。

中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉15日上午在國務院新聞辦公室記者會表示，8月開始，「全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布」。

對於暫停公布的主要原因，綜合央視網等陸媒報導，付凌暉說主要原因包括「經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。」

他解釋，近年中國城鎮青年在校學生規模不斷擴大，去（2022）年16至24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各界有不同的看法，需進一步研究。

此外，付凌暉提到，隨著中國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。

他說，針對這些情況，國家統計局將深入研究，進一步完善勞動力調查統計，更好反映就業情況。

中國經濟疲弱，16至24歲的城鎮青年失業率今（2023）年連續走高，引起關注，國際媒體也大篇幅探討青年失業問題及背後的隱憂。

據中國國家統計局，4至6月，16至24歲城鎮青年調查失業率從20.4％一路升至21.3％，創下2018年開始這項數據以來的最高比率，顯示許多大學生一畢業即失業；而且即使數字驚人，外界仍質疑官方數據能否真實反映中國青年找不工作的困境。

中國青年失業率發布喊卡，蓋牌影響有好有壞

中國國家統計局15日宣布，暫停發布青年人等分年齡段失業率數據。學者表示，倘若數據資料庫完整穩定，仍可從整體失業率推出青年失業率；不再發布青年失業率，影響有好也有壞。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆專長於勞動經濟學，他在15日接受《中央社》採訪表示，青年失業率連動整體失業率，倘若沒有分年齡段失業率數據，仍可從整體失業率推出青年失業率；不過前提是數據資料庫完整穩定。

辛炳隆以台灣青年失業率為例。他說，從過往數據資料可發現，台灣青年失業率約為一般失業率3倍，有顯著連動關係；倘若探究失業率上升原因，可輔以其他統計資料推敲，或許是恰逢生肖屬龍新鮮人邁入職場，求職市場競爭較為激烈。

辛炳隆認為，不再發布青年失業率帶來的影響有好也有壞。

他說，從負面解讀來看，這就是不要外界知道數據資料；從正面來看，這可避免「怯志效果」擴大，也就是讓那些認為自己找不到工作、乾脆放棄尋職的怯志者，避免他們以就業環境太差為理由，再挫敗求職意願、就業意願。

辛炳隆指出，行政部門不對外發布青年失業率數據，內部絕對還是會有所掌握、統計，不會去影響就業政策實施或是政策資源分配；不過不可避免地，忽然宣布不再發布相關數據，外界觀感仍會偏負面。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司長付凌暉15日在中國國務院新聞辦公室記者會上說，自今年8月開始，全國青年人等分年齡段城鎮調查失業率將暫停發布，原因為經濟社會不斷發展變化，統計工作需要不斷地完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。

中國青年失業率（16至24歲）持續攀升，今年1至6月青年失業率分別為17.30％、18.10％、19.60％、20.40％、20.80％、21.3％。

中國暫停公布青年失業率，港媒：難言之隱難服眾

中國國家統計局15日宣布，8月起暫停發布青年人等年齡段失業率，引起質疑。港媒發表評論指出，官方此舉很可能有「難言之隱」，但不代表問題不存在。只有公布真實數據，中國社會才能更好地認識問題所在。

《香港01》15日以「國家統計局暫停發布青年失業數據，官方解釋難以說服人」為題發表評論文章指出，中國國家統計局對暫停發布青年人失業率的解釋是「在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。」

中國國家統計局又解釋說，隨著中國居民「受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。」

文章指出，從中國網路輿論的反應來看，官方的解釋難以說服世人。「優化統計工作」絕不代表暫不公布統計數據，更不代表問題不存在。只有把真實數據公布出來，整個社會才能更好認識問題所在，並集思廣益，共同想辦法解決問題。

這篇文章直指，中國國家統計局暫停發布青年人失業數據「大概率是因為難言之隱」。近年來，在內外形勢的疊加下，中國經濟面臨多年少見的困難，青年人失業問題尤其突出，引起許多人憂慮。2022年4月中國16至24歲城鎮青年失業率為18.2％時，就已有中國學者表達擔憂。1年多過去，這一數字已攀升到21.3％，創下新高。

文章提到，對中國社會來說，在改革開放45年來的積累和家庭互助下，中短期內年輕人失業問題不至於產生較大危機。但中長期來看，若不能有效緩解年輕人失業問題，不排除可能會造成經濟問題之外的社會問題和政治問題，從全球經驗來看確是如此。

文章並引述中共已故領導人鄧小平的話說，「生活水平究竟怎麼樣，人民對這個問題感覺敏銳得很。我們上面怎麼算帳也算不過他們，他們那裡的帳最真實」；而「實事求是」，歷來是走出困境的關鍵。