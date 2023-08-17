禁上大學、關閉美容院⋯⋯塔利班政權壓迫阿富汗女權的五大時刻
我們想讓你知道的是
「我們將會允許女性在我們的架構內學習和工作，女性在我們的社會中將會非常活躍。」塔利班在2021年8月15日奪權後不久的首次新聞發佈會上，曾經這樣宣佈。兩年過去了，塔利班政府已經用行動全然打破了這些承諾。
「我們將會允許女性在我們的架構內學習和工作，女性在我們的社會中將會非常活躍。」塔利班在2021年8月15日奪權後不久的首次新聞發佈會上，曾經這樣宣佈。
兩年過去了，塔利班政府已經用行動全然打破了這些承諾。在他們統治下，婦女權益受到全世界最嚴厲的壓制——塔利班領導層引入了一系列嚴酷的宗教法令，一些地區性的裁決持續地在整個阿富汗全面實施。
在所有這些關鍵時刻，BBC都在實地與阿富汗的女孩和婦女進行交流，記錄在她們日漸萎縮的生活與世界當中，那些悲痛、恐懼、希望和堅持。
2021年9月——女子中學停課
塔利班第一次顯現出對女性的態度，是在接管權力一個月後。教育部發表一份聲明之後，中學向男孩開放，完全沒有提及女孩。
「在各地方，人們告訴我們不要上學了，」當時一名17歲的女學生在喀布爾這樣告訴我們，「11年來，哪怕有暴力風險，我還是努力學習，想成為一名醫生。我大受打擊。」她一邊啜泣，一邊向出門上學的兄弟揮手告別。
同一周，喀布爾市政府的女性僱員被市長告知，要留在家裡，只有那些男性無法從事的工作被允許繼續由女性擔當。
但還是有一些女性心存希望。「他們讓大學保持開放，所以我認為他們很快會改變政策。」一名大學生當時對我們說。
當時，我們到訪了塔利班道德警察的總部——「勸善懲惡部」（The Ministry of the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）。它設在前政權的婦女事務部曾經所在的同一個院子——塔利班奪權後幾個星期，該部門就被廢除。
有人告訴我們，女性可以進入該部門，但我們一個都沒有看到。
「你們為什麼關閉女校？」我問一個坐在院子裡的塔利班發言人，他身邊圍著一群塔利班武裝人員。
「是女孩們自己不去上學。」他回答說。
當受到質疑時，他說：「我們將在全國範圍內開放女校，我們正在致力改善保安狀況。」
2021年12月至2022年3月——限制出行、中學教育承諾破產
女性對限制的反應是走上阿富汗城市的街頭，要求工作和學習的權利。她們多次遭到塔利班政府的暴力阻止。
「我被人用電線抽打。」一名抗議者在她朋友家的私密會面中告訴我們。她一直在轉移地點，生怕被抓住。
2022年1月，至少有四名女性活動人士被拘留——她們被關押多個星期，期間被毆打。
限制措施是逐步實施的。2021年12月，塔利班政府的勸善懲惡部頒令，女性出行超過72公里（45英里）就必須有近親男性陪同。
然後，又忽然出現一絲希望。
2023年3月21日，塔利班教育部門宣佈「所有學生」將可以在新學期開始時重返學校。
多名塔利班官員告訴我們，女校將重新開放。
兩天後，BBC一個團隊看到女學生們湧入塞義德．烏爾．舒哈達（Sayed ul Shuhada）學校。重返教室的她們擦拭著桌子上的灰塵，並興奮地談笑著。然而幾分鐘後，氣氛就變了。
當地一名塔利班教育官員向校長轉發了一條WhatsApp訊息，稱女子中學會繼續關閉，直至另行通知。
很多學生淚崩了。「這是什麼國家？我們犯了什麼罪？」一位名叫法蒂瑪（Fatima）的學生說。
塔利班政府在解釋有關舉動時很謹慎——稱這是回歸傳統伊斯蘭和阿富汗價值觀。與此同時，很多極端保守的神職人員、部落長老以及他們的追隨者是幫助塔利班在阿富汗奪權的後援力量。我們被告知，政府內部有人擔心，一旦採取任何違反長老們信仰的舉措，就可能會失去這部分支持。
2022年5月——強制實施著裝新規
不到兩個月之後的2022年5月7日，政府宣佈了一項受到塔利班最高領導人穆拉．希巴圖拉．阿胡恩扎達（Mullah Haibatullah Akhundzada）支持的法令，要求女性從頭到腳用衣物包裹。
「那些年齡不太老也不太小的女性，必須遮蓋臉部，除了眼睛。」法令中寫道。
該法令還要求男家庭成員應確保婦女和女孩的服從，否則會面臨行動。
我們在實地探訪中可以看到，街上出現的女性數量和她們的著裝都發生了變化。
那些曾經穿長款彩色束腰衫、戴頭巾、穿牛仔褲和高跟鞋的女性告訴我們，她們已經開始穿寬鬆的黑色長罩袍，戴頭巾、戴外科口罩遮住臉部，並且穿運動鞋或靴子。
還有更多的女性開始穿黑色「布卡」（burka，長罩袍）。
「如果這意味著他們會允許我們上學和工作，我們也不在乎要穿什麼。」其中一人解釋說。
在女性開始從公共生活中消失的同時，那些被剝奪了工作權利和養家糊口能力的貧困婦女，則越來越多地出現在街頭，乞求幫助。
我們開始聽說，越來越多的女孩被家庭逼迫早婚，因為她們無法接受教育或者找到工作。
2022年10月至12月——禁止上大學、進入公共場所和NGO工作
至2022年10月，已有幾個月沒有新增任何重大限制。他們允許女孩參加大學入學考試，包括那些未完成最後一年學業的女生，這時人們開始重燃希望。
在我們與塔利班領導人的對話中，明顯可以察覺塔利班內部在女性受教育問題上存在分歧。
「一些宗教學者對女孩子上學有意見，政府正試圖建立共識並解決這個問題。」塔利班發言人扎比胡拉．穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一次採訪中這樣告訴我們。
但是坎大哈的高層領導人卻繼續堅持強硬立場。到年底時，女性的自由大幅萎縮。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！