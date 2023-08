禁上大學、關閉美容院⋯⋯塔利班政權壓迫阿富汗女權的五大時刻

Photo Credit: Nava Jamshidi / BBC News

「我們將會允許女性在我們的架構內學習和工作,女性在我們的社會中將會非常活躍。」塔利班在2021年8月15日奪權後不久的首次新聞發佈會上,曾經這樣宣佈。

兩年過去了,塔利班政府已經用行動全然打破了這些承諾。在他們統治下,婦女權益受到全世界最嚴厲的壓制——塔利班領導層引入了一系列嚴酷的宗教法令,一些地區性的裁決持續地在整個阿富汗全面實施。

在所有這些關鍵時刻,BBC都在實地與阿富汗的女孩和婦女進行交流,記錄在她們日漸萎縮的生活與世界當中,那些悲痛、恐懼、希望和堅持。

2021年9月——女子中學停課

塔利班第一次顯現出對女性的態度,是在接管權力一個月後。教育部發表一份聲明之後,中學向男孩開放,完全沒有提及女孩。

「在各地方,人們告訴我們不要上學了,」當時一名17歲的女學生在喀布爾這樣告訴我們,「11年來,哪怕有暴力風險,我還是努力學習,想成為一名醫生。我大受打擊。」她一邊啜泣,一邊向出門上學的兄弟揮手告別。

同一周,喀布爾市政府的女性僱員被市長告知,要留在家裡,只有那些男性無法從事的工作被允許繼續由女性擔當。

但還是有一些女性心存希望。「他們讓大學保持開放,所以我認為他們很快會改變政策。」一名大學生當時對我們說。

當時,我們到訪了塔利班道德警察的總部——「勸善懲惡部」(The Ministry of the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)。它設在前政權的婦女事務部曾經所在的同一個院子——塔利班奪權後幾個星期,該部門就被廢除。

有人告訴我們,女性可以進入該部門,但我們一個都沒有看到。

「你們為什麼關閉女校?」我問一個坐在院子裡的塔利班發言人,他身邊圍著一群塔利班武裝人員。

「是女孩們自己不去上學。」他回答說。

當受到質疑時,他說:「我們將在全國範圍內開放女校,我們正在致力改善保安狀況。」

2021年12月至2022年3月——限制出行、中學教育承諾破產

Photo Credit: BBC News 坎大哈的女子學校,2011年(上)與本周(下)的對比

女性對限制的反應是走上阿富汗城市的街頭,要求工作和學習的權利。她們多次遭到塔利班政府的暴力阻止。

「我被人用電線抽打。」一名抗議者在她朋友家的私密會面中告訴我們。她一直在轉移地點,生怕被抓住。

2022年1月,至少有四名女性活動人士被拘留——她們被關押多個星期,期間被毆打。

限制措施是逐步實施的。2021年12月,塔利班政府的勸善懲惡部頒令,女性出行超過72公里(45英里)就必須有近親男性陪同。

然後,又忽然出現一絲希望。

2023年3月21日,塔利班教育部門宣佈「所有學生」將可以在新學期開始時重返學校。

多名塔利班官員告訴我們,女校將重新開放。

兩天後,BBC一個團隊看到女學生們湧入塞義德.烏爾.舒哈達(Sayed ul Shuhada)學校。重返教室的她們擦拭著桌子上的灰塵,並興奮地談笑著。然而幾分鐘後,氣氛就變了。

當地一名塔利班教育官員向校長轉發了一條WhatsApp訊息,稱女子中學會繼續關閉,直至另行通知。

很多學生淚崩了。「這是什麼國家?我們犯了什麼罪?」一位名叫法蒂瑪(Fatima)的學生說。

塔利班政府在解釋有關舉動時很謹慎——稱這是回歸傳統伊斯蘭和阿富汗價值觀。與此同時,很多極端保守的神職人員、部落長老以及他們的追隨者是幫助塔利班在阿富汗奪權的後援力量。我們被告知,政府內部有人擔心,一旦採取任何違反長老們信仰的舉措,就可能會失去這部分支持。

2022年5月——強制實施著裝新規

Photo Credit: Nava Jamshidi / BBC News 塔利班掌權前的喀布爾塗鴉(上)寫著:「勇敢吧!阿富汗女性不再沉默」;如今,它被這樣的標語(下)取代:「如果阿富汗女性知道自身價值,她會將自己包裹起來」

不到兩個月之後的2022年5月7日,政府宣佈了一項受到塔利班最高領導人穆拉.希巴圖拉.阿胡恩扎達(Mullah Haibatullah Akhundzada)支持的法令,要求女性從頭到腳用衣物包裹。

「那些年齡不太老也不太小的女性,必須遮蓋臉部,除了眼睛。」法令中寫道。

該法令還要求男家庭成員應確保婦女和女孩的服從,否則會面臨行動。

我們在實地探訪中可以看到,街上出現的女性數量和她們的著裝都發生了變化。

那些曾經穿長款彩色束腰衫、戴頭巾、穿牛仔褲和高跟鞋的女性告訴我們,她們已經開始穿寬鬆的黑色長罩袍,戴頭巾、戴外科口罩遮住臉部,並且穿運動鞋或靴子。

還有更多的女性開始穿黑色「布卡」(burka,長罩袍)。

「如果這意味著他們會允許我們上學和工作,我們也不在乎要穿什麼。」其中一人解釋說。

在女性開始從公共生活中消失的同時,那些被剝奪了工作權利和養家糊口能力的貧困婦女,則越來越多地出現在街頭,乞求幫助。

我們開始聽說,越來越多的女孩被家庭逼迫早婚,因為她們無法接受教育或者找到工作。

2022年10月至12月——禁止上大學、進入公共場所和NGO工作

Photo Credit: BBC News 2020年9月(上)與2023年8月(下)的卡哈湖(Lake Qargha)

至2022年10月,已有幾個月沒有新增任何重大限制。他們允許女孩參加大學入學考試,包括那些未完成最後一年學業的女生,這時人們開始重燃希望。

在我們與塔利班領導人的對話中,明顯可以察覺塔利班內部在女性受教育問題上存在分歧。

「一些宗教學者對女孩子上學有意見,政府正試圖建立共識並解決這個問題。」塔利班發言人扎比胡拉.穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在一次採訪中這樣告訴我們。

但是坎大哈的高層領導人卻繼續堅持強硬立場。到年底時,女性的自由大幅萎縮。