2023/08/16,
中國

中國青年失業率今年以來屢創歷史新高，當局宣布停止發布數據，網民批「掩耳盜鈴」

中國青年失業率今年以來屢創歷史新高，當局宣布停止發布數據，網民批「掩耳盜鈴」

我們想讓你知道的是

中國正面臨艱難的經濟復蘇，房地產、科技和教育行業也遭受重創，中國的年輕人正面臨最艱難的畢業求職季。國家統計局的這一決定在網路引發質疑。一些網民批評當局是「掩耳盜鈴」。

College students choose jobs at a job fair for 2023 graduates in Huai 'an City, East China's Jiangsu Province, July 1, 2023

Photo Credit: Getty Images / BBC News

最近兩年中國的大學畢業生人數也屢創紀錄。統計局發言人稱，在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法。

在中國青年失業率飆升至歷史最高水平之際，當局宣布將暫停發布該數據。

中國國家統計局發言人付凌暉周二（8月15日）在記者會上宣布，由於調查統計工作的「健全優化」，自今年8月起將不再發布這一數據。

「經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。」他說。

他解釋稱，由於中國在校學生規模不斷擴大，在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。

但是，根據中國統計局的官方網站，按照之前的統計方法，就業人員並不包括實習的各類在校學生。同時也明確就業人員的標凖是「年滿16周歲，為取得報酬或經營利潤，在調查周內從事了1小時以上勞動的人員」。統計方式要作何調整，尚不得而知。

「目前大部分畢業生已經落實就業去向，大學畢業生就業狀況總體穩定。」付凌暉補充說。

根據公開信息，今年在統計局停止公布相關數據之前，中國的青年失業率持續處於較高水平，且逐月攀升，1—6月各月分別為17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%和21.3%。自4月開始就超過2022年7月的19.9%，屢創2018年有統計以來的新高。

相比之下，美國2023年6月的青年失業率為7.5%，歐盟為14.1%。

青年失業率指的是年齡16至24歲人口的失業率。中國從2018年開始統計這一年齡段人口的就業狀況，但限於城鎮，而不包含農村地區。

周二公布的官方數據顯示，七月份全國城鎮調查失業率為5.3%。

Workers build a factory in the Economic development zone of Yuexi County, Anqing City, Anhui Province, China, Aug 12, 2023.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

隨著中國經濟增速放緩，房地產、網路等行業正處於困難時期，而這些行業往往是青年就業的主要領域。

中國正面臨艱難的經濟復蘇，房地產、科技和教育行業也遭受重創，中國的年輕人正面臨最艱難的畢業求職季。

國家統計局的這一決定在網路引發質疑。一些網民批評當局是「掩耳盜鈴」。

上個月，北京大學經濟學副教授張丹丹在中國媒體《財新網》上發表的一篇文章中稱，中國青年失業率高的問題「首先應當歸因於2020年以來持續三年的新冠疫情」，因為其對消費、企業營商環境乃至經濟整體活力產生持續性影響。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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