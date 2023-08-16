溫馨故事全是假？《攻其不備》主人翁稱沒被收養、未獲得電影報酬，要求終止監護權
我們想讓你知道的是
向田納西州希比郡（Shelby County）法院提交的請訴書聲稱，當奧爾以為自己被收養時，杜希夫婦要他簽下一份監護協議，放棄自己行使商業交易的權利。此外還提到，從16歲開始與杜希一家一起生活的奧爾2007年在不知情的情況下，將自己的人生故事版權轉讓給二十世紀影業（20th Century Studios）。
（中央社）電影《攻其不備》（The Blind Side）主人翁奧爾（Michael Oher）發現自己實際上並未被收養，要求終止杜希一家對他的監護權，並稱這家人因為這部電影進帳數以百萬計美元，但他一毛錢也沒拿到。
《紐約時報》報導，前職業美式足球聯盟（NFL）球員奧爾翻轉人生的經歷被翻拍成2009年電影《攻其不備》，但他昨（15）日要求美國田納西州法院正式終止自己與收留他的家庭的法律關係，聲稱自己實際上並未被收養，只是在被欺騙的情況下放棄自己的決策權，讓杜希一家藉著他的故事賺進數以百萬計美元。
37歲的奧爾試圖終止自他18歲起開始的這段監護關係，並希望拿回自己應從《攻其不備》這部電影獲得的報酬，還要求法院禁止尚恩．杜希（Sean Tuohy）、李伊．安恩．杜希（Leigh Anne Tuohy）夫婦使用他的名字和肖像。
向田納西州希比郡（Shelby County）法院提交的請訴書聲稱，當奧爾以為自己被收養時，杜希夫婦要他簽下一份監護協議，放棄自己行使商業交易的權利。此外還提到，從16歲開始與杜希一家一起生活的奧爾2007年在不知情的情況下，將自己的人生故事版權轉讓給二十世紀影業（20th Century Studios）。
在這部賣座電影中，美國影星昆頓亞倫（Quinton Aaron）飾演主人翁奧爾，而橫跨許多媒體領域的美國著名鄉村音樂歌手提姆麥格羅（Tim McGraw）和好萊塢女星珊卓布拉克（Sandra Bullock）則分別飾演杜希夫婦。奧爾的律師斯特蘭契四世（J. Gerard Stranch IV）拒絕針對訴訟中涉及的內容發表評論。
訴狀中提到，杜希夫婦談成一份價值22萬5000美元（約新台幣724萬元）外加未來2.5％「淨收益」抽成合約，將錢留給自己與他們的親生孩子。
奧爾在訴狀中表示，這部電影在全球締造超過3億美元（約新台幣96億元）票房，自己卻一無所獲。
杜希一家並未立即回應紐時的置評要求。尚恩．杜希接受《The Daily Memphian》採訪時表示，聽聞這起訴訟時，他感到「震驚不已」，還說他一想到「別人以為我們從孩子身上賺錢，便令人十分沮喪。」尚恩．杜希說，他願意終止這段監護關係，讓所有家庭成員都能從這部電影獲得等額收益，即大約1萬4000美元（約新台幣45萬元）。
尚恩．杜希接著表示，擔任奧爾的監護人是為了讓他能在他們夫婦倆就讀的密西西比大學（University of Mississippi）打球。
在田納西州，「監護」被定義為一種安排，法院會撤銷「在一個或多個重要領域缺乏決策能力的身心障礙者所享有的部分決策權與職責」，並將此交給監護人或共同監護人。然而，從2004年授予杜希一家奧爾監護權的命令可看出，奧爾似乎「沒有已知的身體或心理障礙」。
請願書稱，直到今年2月，奧爾才發現自己根本沒有被合法收養。訴狀說，奧爾之所以同意接受監護，是因為他認為這是收養過程中的必要環節。
2017年從NFL退休的奧爾在2009年選秀會上，被巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）以第23順位選中，隨後在NFL打了8個球季，先後效力過烏鴉、田納西泰坦（Tennessee Titans）、卡羅來納黑豹（Carolina Panthers）等隊，並於2013年在烏鴉陣中時，拿下超級盃（Super Bowl）冠軍。
他2005年到2009年在密西西比大學美式足球隊陣中，2007年、2008年兩度入選東南聯盟（All-Southeastern Conference）第一隊，2008年進到全美第一隊。
2009年上映的《攻其不備》改編自美國作家路易斯（Michael Lewis）2006年小說，劇情描述在曼菲斯長大的貧困少年奧爾自小父親行蹤不明，母親長期吸食古柯鹼，從小缺乏照顧下，只能輾轉流離於不同的家庭寄宿，還曾幾度無家可歸。
在籃球和美式足球皆極具天賦的他有一天被當地一所私立學校的教練相中後，進入該校就讀，後來認識了杜希家的兒子小尚恩（Sean Jr.），不僅與他們一家同住，還拿到密西西比大學豐厚的獎學金。
但奧爾似乎認為這部電影描繪他的方式和對他職業生涯的意義，都讓他感到不安。他2015年為黑豹效力期間接受訪問時說，電影將他描繪成一個不如現實的他聰明的人，並影響外界對他在美式足球這項運動中的看法。
奧爾說：「人們關注我的故事，但這部電影也剝奪了一些屬於我的東西，他們根本沒去注意我在場上的技巧或我是什麼樣的球員，一些場外的事情一直干擾著我，這就是為什麼我如此被低估。」
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航