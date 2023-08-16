侯友宜聘卸任立委任特別顧問各地輔選，強調當選一定讓讓台海安定、台灣安全
我們想讓你知道的是
侯友宜也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢，台海只要安定，世界就可以放心，台灣產業就可以布局全球，2024台灣經濟可以再出發。
侯友宜：若當選總統，改變兩岸現狀讓台灣安全
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜15日表示，他若當選總統，一定要讓台海安定下來，讓兩岸務實回到更穩定狀態，「不是現在這個狀態」；他也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢。
侯友宜15日晚間出席東方領袖論壇，暢談兩岸、能源與經濟政策，他表示，每任政府對於兩岸政策都說是「維持現狀」，問題是現在的現狀，跟以前的現狀是否一樣，如果一樣，那為何還會有那麼多人在問，兩岸會不會戰爭，他訪問新加坡、日本時，也都被問到台海的局勢。
侯友宜強調，他若當選總統，一定要讓台海安定下來，讓兩岸務實回到更穩定狀態，「不是現在這個狀態」；台灣的自由民主要堅持，也會持續強化國防，但更重要是降低兩岸衝突，推動兩岸交流，讓台海穩定。
侯友宜也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢，台海只要安定，世界就可以放心，台灣產業就可以布局全球，2024台灣經濟可以再出發。
侯友宜日前提出能源政策，主張核一、核二、核三廠延役，以及在安全無虞下重啟核四，將核能列為乾淨能源，逐步邁向無煤台灣，他在會中也再度提及能源政策，認為一定要專業規畫，不能政治思考，更不能被民粹綁架，並引用網路民調表示，超過7成民眾支持重啟核四。
侯友宜說，很多人問他懂核電、懂燃煤、燃油碳排量嗎，他的確不懂，所以才要請教專業，台灣光電的問題，就有許多不同聲音，他則是一直相信專業、科學可以告訴大家，國家能源政策到底要怎麼走。
談到核廢料問題，侯友宜表示，世界許多先進國家都在處理，像是美國、芬蘭，台灣只要借鏡別人的經驗，用國際標準，一致性的來檢驗，把它做好不是沒有機會，政府要面對，若是一直閃，就都不會解決事情。
侯友宜說，他從來沒有反對過核電，外面都以訛傳訛，他只反對政府不積極面對處理核廢料，不能老是把新北市當成永久儲存場，要去思考如何與國際接軌，若能面對處理，民眾就會有信心。
侯友宜與卸任立委便當會，聘為特別顧問各地輔選
國民黨總統參選人侯友宜14日與黨籍卸任立委便當會，包含前立委蘇清泉、林建榮、吳育昇、廖正井及朱鳳芝等人，均被聘請為特別顧問，針對選戰提供諮詢意見，並將在各縣市成為侯友宜的分身，協助輔選工作。
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室14日發布新聞稿指出，侯友宜中午與卸任立委便當會，交流選戰意見，並聘請為特別顧問，希望借重卸任立委過去的豐富經驗，針對選戰提供諮詢意見，未來也將在各縣市成為侯友宜的分身，協助輔選工作。
侯友宜表示，雖然當前面對各種挑戰，但必須堅定自己的信念與步伐，少說多做，用行動來展現團結。卸任立委過去在問政、選戰都有豐富的經驗，希望借重大家的協助，在各縣市當侯友宜的分身，團結各地的力量，大家一起贏得明年大選。
國民黨立法院黨團總召、競辦組織召集人曾銘宗指出，當前國家的處境艱困，台海面臨兵凶戰危，大家團結在一起不只是為了國民黨，更是為了下一代，希望大家可以用當年守護國家的初衷，一起努力，為下一代有個安穩的生活來打拚。
黨內人士指出，侯競辦目前聘任的特別顧問約有30名，都是現任及卸任立委，涵蓋全台灣各縣市，協助團結並在各地輔選。現任立委包括曾銘宗、費鴻泰、李德維及吳怡玎等人；而卸任立委則有前屏東縣立委蘇清泉、前宜蘭縣立委林建榮、前新北市立委吳育昇、前桃園縣立委廖正井及朱鳳芝等人。
新聞來源
延伸閱讀
- 「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」說遭解讀隱射郭台銘，侯友宜：保護人民卻被抹黑
- 郭台銘訪苗栗，鍾東錦、藍正副議長站台，徐耀昌高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」
- 郭台銘訪美稱返台後努力爭取和平，朱立倫喊話：分裂就是幫民進黨放鞭炮
- 台灣政壇受虐狂：被國民黨玩弄、被柯文哲嘲諷，郭台銘為何打死不退？
- 2024總統大選：侯柯郭「三打一」還是「三家混打」？賴清德真能高枕無憂嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-08-16 侯友宜聘卸任立委任特別顧問各地輔選，強調當選一定讓讓台海安定、台灣安全
- 2023-08-16 檢視侯友宜能源政策：拋棄「綠能丑角論」值得鼓勵，但仍深陷「以核減煤」的迷思之中
- 2023-08-15 蕭美琴與賴清德大聯盟看球引發「賴蕭配」聯想，外交部說明球衣背號「1、11」意涵
Tags：
超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！