2023/08/16,
政治

侯友宜聘卸任立委任特別顧問各地輔選，強調當選一定讓讓台海安定、台灣安全

侯友宜聘卸任立委任特別顧問各地輔選，強調當選一定讓讓台海安定、台灣安全
Photo Credit: 中央社

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侯友宜也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢，台海只要安定，世界就可以放心，台灣產業就可以布局全球，2024台灣經濟可以再出發。

侯友宜：若當選總統，改變兩岸現狀讓台灣安全

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜15日表示，他若當選總統，一定要讓台海安定下來，讓兩岸務實回到更穩定狀態，「不是現在這個狀態」；他也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢。

侯友宜15日晚間出席東方領袖論壇，暢談兩岸、能源與經濟政策，他表示，每任政府對於兩岸政策都說是「維持現狀」，問題是現在的現狀，跟以前的現狀是否一樣，如果一樣，那為何還會有那麼多人在問，兩岸會不會戰爭，他訪問新加坡、日本時，也都被問到台海的局勢。

侯友宜強調，他若當選總統，一定要讓台海安定下來，讓兩岸務實回到更穩定狀態，「不是現在這個狀態」；台灣的自由民主要堅持，也會持續強化國防，但更重要是降低兩岸衝突，推動兩岸交流，讓台海穩定。

侯友宜也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢，台海只要安定，世界就可以放心，台灣產業就可以布局全球，2024台灣經濟可以再出發。

侯友宜日前提出能源政策，主張核一、核二、核三廠延役，以及在安全無虞下重啟核四，將核能列為乾淨能源，逐步邁向無煤台灣，他在會中也再度提及能源政策，認為一定要專業規畫，不能政治思考，更不能被民粹綁架，並引用網路民調表示，超過7成民眾支持重啟核四。

侯友宜說，很多人問他懂核電、懂燃煤、燃油碳排量嗎，他的確不懂，所以才要請教專業，台灣光電的問題，就有許多不同聲音，他則是一直相信專業、科學可以告訴大家，國家能源政策到底要怎麼走。

談到核廢料問題，侯友宜表示，世界許多先進國家都在處理，像是美國、芬蘭，台灣只要借鏡別人的經驗，用國際標準，一致性的來檢驗，把它做好不是沒有機會，政府要面對，若是一直閃，就都不會解決事情。

侯友宜說，他從來沒有反對過核電，外面都以訛傳訛，他只反對政府不積極面對處理核廢料，不能老是把新北市當成永久儲存場，要去思考如何與國際接軌，若能面對處理，民眾就會有信心。

侯友宜與卸任立委便當會，聘為特別顧問各地輔選

國民黨總統參選人侯友宜14日與黨籍卸任立委便當會，包含前立委蘇清泉、林建榮、吳育昇、廖正井及朱鳳芝等人，均被聘請為特別顧問，針對選戰提供諮詢意見，並將在各縣市成為侯友宜的分身，協助輔選工作。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室14日發布新聞稿指出，侯友宜中午與卸任立委便當會，交流選戰意見，並聘請為特別顧問，希望借重卸任立委過去的豐富經驗，針對選戰提供諮詢意見，未來也將在各縣市成為侯友宜的分身，協助輔選工作。

侯友宜表示，雖然當前面對各種挑戰，但必須堅定自己的信念與步伐，少說多做，用行動來展現團結。卸任立委過去在問政、選戰都有豐富的經驗，希望借重大家的協助，在各縣市當侯友宜的分身，團結各地的力量，大家一起贏得明年大選。

國民黨立法院黨團總召、競辦組織召集人曾銘宗指出，當前國家的處境艱困，台海面臨兵凶戰危，大家團結在一起不只是為了國民黨，更是為了下一代，希望大家可以用當年守護國家的初衷，一起努力，為下一代有個安穩的生活來打拚。

黨內人士指出，侯競辦目前聘任的特別顧問約有30名，都是現任及卸任立委，涵蓋全台灣各縣市，協助團結並在各地輔選。現任立委包括曾銘宗、費鴻泰、李德維及吳怡玎等人；而卸任立委則有前屏東縣立委蘇清泉、前宜蘭縣立委林建榮、前新北市立委吳育昇、前桃園縣立委廖正井及朱鳳芝等人。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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