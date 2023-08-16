美日韓大衛營領袖峰會18日登場，《路透社》：料將發表維持台海穩定聲明
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這是這3位領袖首度非出席國際會議，以獨立型態參與的3國峰會，這也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營招待外國領袖，希望藉機對外展現美、日、韓3國擁有很強的信賴關係。
美日韓領袖峰會18日登場，強化安全經濟等合作
（中央社）美國、日本與韓國領導人18日將齊聚大衛營，召開首場三國領袖單獨峰會。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（15）日表示，峰會別具歷史性意義，有助三方強化安全、經濟等多領域合作。
美國總統拜登（Joe Biden）18日將於華府近郊大衛營（Camp David），與日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅召開三方領袖峰會。峰會登場前，布林肯昨天上午率先與日本外務大臣林芳正、韓國外交部長朴振舉行視訊會議。
布林肯事後在國務院召開記者會表示，這場峰會別具歷史性意義，是繼2015年後首次有外國領袖造訪大衛營，也是美日韓首次單獨召開領袖峰會。
他說：「三位領袖將有機會討論並強化多項優先事項上合作，從實體安全、經濟安全，到人道協助、發展融資、全球衛生及新興科技等議題。」
布林肯指出，峰會召開之際，區域與全球正面臨地緣政治競爭考驗，包括氣候變遷、俄羅斯侵略烏克蘭、核武挑釁等。美日韓加強互動，有助印太區域實現自由、開放、繁榮、安全、具韌性與相互連結的願景。
面對媒體詢問峰會將著重於中國還是北韓挑戰，布林肯未正面回應。他表示，峰會不會被任何單一議題主宰，但安全確實是美日韓聯盟核心。
《路透社》14日曾引述美國高層官員透露，美日韓領導人峰會將發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。
美日韓峰會將召開，3國外長認為是歷史性機會
（中央社）美日韓領袖會議18日將在美國召開。美日韓3國外長昨晚先舉行了約1小時的視訊會議，一致同意這次美日韓峰會是3國合作的歷史性機會。
日本外務省（外交部）昨晚發布新聞稿表示，日本外務大臣林芳正、美國國務卿布林肯、韓國外交部長朴振昨晚舉行視訊會談。在會談一開始，林芳正首先就美國夏威夷州毛伊島野火導致重大災情一事，對美國人民及美國政府表達由衷的慰問之意，並盼災區早日重建。
昨晚日美韓外相視訊會談，3位外長都認為以7月舉行的日美韓外相會談為首，對於日美韓3國合作的進展都表示歡迎。3位外長也一致認為，在當前環繞日美韓的安全保障環境趨於嚴峻之際，3國的合作不僅是對於北韓的因應，對於區域和國際社會的和平穩定，以及「自由開放的印度太平洋」的實現而言將更為重要。
日美韓外長都認為，8月18日將舉行的日美韓峰會將是3國合作的歷史性機會。同時，為了讓日美韓峰會順利舉行，將持續密切合作協商。
美日韓峰會由美國總統拜登主辦，將在美國華府近郊大衛營舉行。日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅將出席。
這是這3位領袖首度非出席國際會議，以獨立型態參與的3國峰會，這也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營招待外國領袖，希望藉機對外展現美、日、韓3國擁有很強的信賴關係。
美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）本月10日接受媒體採訪時表示，這次日美韓3國峰會將確認今後每年舉辦，以加強合作推動「自由開放的印度太平洋」。3國峰會結束後將發表聯合聲明。
《路透社》引述華府高級官員披露，這次的美日韓峰會將發表一項聯合聲明，內容包括強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。
《路透社》：美日韓大衛營峰會料發表維持台海穩定聲明
（中央社）《路透社》引述華府高級官員披露，美國、日本和韓國領導人18日齊聚大衛營峰會，將發表一項聯合聲明，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。
隨著日韓兩國修補雙方破碎的外交關係，以應對中國崛起和北韓帶來的區域威脅之際，美國總統拜登邀請日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅前往位於馬里蘭州（Maryland）卡托克丁山（Catoctin Mountains）的總統度假勝地大衛營。
《路透社》報導，一名官員表示，美日韓峰會的聯合聲明將把維持台海和平穩定的字眼納入。確切措辭還將持續協商。
但目前考量的相關用詞，將與美國先前在該議題的立場一致，避免與北京在言辭上的對立急遽升級。在拜登與中國國家主席習近平今年稍後可望舉行會談之前，華府設法緩解緊張局勢。
未具名消息人士表示，這次大衛營峰會雖不太可能達成讓各國致力於彼此防禦的正式安全協議，但他們將同意就區域責任達成相互理解，並建立一條三方熱線，在危機時進行溝通。
華府官員希望此次峰會是美日韓領袖舉行年度會議的開端，正式確定三國之間的關係和合作。
今年3月，韓國和日本舉行了12年來首次的峰會，並針對多年來關於日本在1910到1945年占領朝鮮半島期間的爭端，採取緩和緊張局勢的措施。
美國與日韓之間已有正式的共同防禦協議，但鑑於中國勢力不斷擴張及其意圖令人日益憂心，華府希望日韓之間能夠更密切合作。
一名美國官員表示，「我們預計將採取一些措施，讓我們在安全領域更緊密合作」，「提升集體安全」。
不過，美國官員也表示：「要在完全符合美日韓各自要求下達到三方安全合作框架，這個要求太過樂觀。然而，我們正在採取措施，使各國了解區域安全上的責任，並正在彈道飛彈防禦、科技等領域，推進到新的合作層次。」
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！