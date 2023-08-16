美日韓大衛營領袖峰會18日登場，《路透社》：料將發表維持台海穩定聲明

美日韓領袖峰會18日登場，強化安全經濟等合作

（中央社）美國、日本與韓國領導人18日將齊聚大衛營，召開首場三國領袖單獨峰會。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（15）日表示，峰會別具歷史性意義，有助三方強化安全、經濟等多領域合作。

美國總統拜登（Joe Biden）18日將於華府近郊大衛營（Camp David），與日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅召開三方領袖峰會。峰會登場前，布林肯昨天上午率先與日本外務大臣林芳正、韓國外交部長朴振舉行視訊會議。

布林肯事後在國務院召開記者會表示，這場峰會別具歷史性意義，是繼2015年後首次有外國領袖造訪大衛營，也是美日韓首次單獨召開領袖峰會。

他說：「三位領袖將有機會討論並強化多項優先事項上合作，從實體安全、經濟安全，到人道協助、發展融資、全球衛生及新興科技等議題。」

布林肯指出，峰會召開之際，區域與全球正面臨地緣政治競爭考驗，包括氣候變遷、俄羅斯侵略烏克蘭、核武挑釁等。美日韓加強互動，有助印太區域實現自由、開放、繁榮、安全、具韌性與相互連結的願景。

面對媒體詢問峰會將著重於中國還是北韓挑戰，布林肯未正面回應。他表示，峰會不會被任何單一議題主宰，但安全確實是美日韓聯盟核心。

《路透社》14日曾引述美國高層官員透露，美日韓領導人峰會將發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。

美日韓峰會將召開，3國外長認為是歷史性機會

（中央社）美日韓領袖會議18日將在美國召開。美日韓3國外長昨晚先舉行了約1小時的視訊會議，一致同意這次美日韓峰會是3國合作的歷史性機會。

日本外務省（外交部）昨晚發布新聞稿表示，日本外務大臣林芳正、美國國務卿布林肯、韓國外交部長朴振昨晚舉行視訊會談。在會談一開始，林芳正首先就美國夏威夷州毛伊島野火導致重大災情一事，對美國人民及美國政府表達由衷的慰問之意，並盼災區早日重建。

昨晚日美韓外相視訊會談，3位外長都認為以7月舉行的日美韓外相會談為首，對於日美韓3國合作的進展都表示歡迎。3位外長也一致認為，在當前環繞日美韓的安全保障環境趨於嚴峻之際，3國的合作不僅是對於北韓的因應，對於區域和國際社會的和平穩定，以及「自由開放的印度太平洋」的實現而言將更為重要。

日美韓外長都認為，8月18日將舉行的日美韓峰會將是3國合作的歷史性機會。同時，為了讓日美韓峰會順利舉行，將持續密切合作協商。

美日韓峰會由美國總統拜登主辦，將在美國華府近郊大衛營舉行。日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅將出席。

這是這3位領袖首度非出席國際會議，以獨立型態參與的3國峰會，這也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營招待外國領袖，希望藉機對外展現美、日、韓3國擁有很強的信賴關係。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）本月10日接受媒體採訪時表示，這次日美韓3國峰會將確認今後每年舉辦，以加強合作推動「自由開放的印度太平洋」。3國峰會結束後將發表聯合聲明。

《路透社》引述華府高級官員披露，這次的美日韓峰會將發表一項聯合聲明，內容包括強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。

《路透社》：美日韓大衛營峰會料發表維持台海穩定聲明

（中央社）《路透社》引述華府高級官員披露，美國、日本和韓國領導人18日齊聚大衛營峰會，將發表一項聯合聲明，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。

隨著日韓兩國修補雙方破碎的外交關係，以應對中國崛起和北韓帶來的區域威脅之際，美國總統拜登邀請日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅前往位於馬里蘭州（Maryland）卡托克丁山（Catoctin Mountains）的總統度假勝地大衛營。

《路透社》報導，一名官員表示，美日韓峰會的聯合聲明將把維持台海和平穩定的字眼納入。確切措辭還將持續協商。

但目前考量的相關用詞，將與美國先前在該議題的立場一致，避免與北京在言辭上的對立急遽升級。在拜登與中國國家主席習近平今年稍後可望舉行會談之前，華府設法緩解緊張局勢。

未具名消息人士表示，這次大衛營峰會雖不太可能達成讓各國致力於彼此防禦的正式安全協議，但他們將同意就區域責任達成相互理解，並建立一條三方熱線，在危機時進行溝通。

華府官員希望此次峰會是美日韓領袖舉行年度會議的開端，正式確定三國之間的關係和合作。

今年3月，韓國和日本舉行了12年來首次的峰會，並針對多年來關於日本在1910到1945年占領朝鮮半島期間的爭端，採取緩和緊張局勢的措施。

美國與日韓之間已有正式的共同防禦協議，但鑑於中國勢力不斷擴張及其意圖令人日益憂心，華府希望日韓之間能夠更密切合作。

一名美國官員表示，「我們預計將採取一些措施，讓我們在安全領域更緊密合作」，「提升集體安全」。

不過，美國官員也表示：「要在完全符合美日韓各自要求下達到三方安全合作框架，這個要求太過樂觀。然而，我們正在採取措施，使各國了解區域安全上的責任，並正在彈道飛彈防禦、科技等領域，推進到新的合作層次。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航