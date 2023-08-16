俄軍狂轟濫炸烏克蘭西部，俄國防部長：烏快耗盡軍事資源，西方武器無獨特之處

俄軍狂轟濫炸烏克蘭西部，至少3死

（中央社）烏克蘭西部遭遇空襲的次數增加，俄羅斯今（當地時間15日）晨發射飛彈攻擊烏克蘭盧茨克市（Kutsk），造成3人死亡，成為最新一起鎖定烏國西部的奪命空襲。

《法新社》報導，這波30多枚飛彈的轟炸行動，也擊中烏克蘭西部最大城市利維夫（Lviv）一處遊樂場並引發火災，導致一棟5層樓住宅變得焦黑，窗戶都被燒壞。

在俄羅斯以多型飛彈猛攻烏克蘭之際，俄國防長在莫斯科（Moscow）一場軍事會展上，宣稱烏克蘭就快耗盡軍事資源。與此同時，烏軍在戰場上的進展卻很緩慢。

盧茨克市長波利什查克（Igor Polishchuk）在社群媒體上宣布死亡人數，並稱救難單位正在尋找有無生還者。救難人員隨後表示，他們從瓦礫堆下拉出一名倖存的被害人。

盧茨克所在地伏林州（Volyn）的州長波古里艾科（Yuriy Poguliaiko）表示，防空部隊擊退夜間空襲，但他證實有一枚飛彈擊中盧茨克一處工業設施。

盧茨克戰前人口逾20萬人，距離烏克蘭與波蘭的邊界不到100公里。

烏克蘭總統的高級顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）事後形容這波攻擊時說：「（俄軍）故意大規模攻擊平民，只是為了殺戮和製造心理壓力。」

烏克蘭西部偶爾會遭遇俄軍的奪命空襲，去（2022）年3月俄國空襲盧茨克軍事機場，曾造成4名烏克蘭軍人死亡、6人受傷。

但最近幾週這類攻擊的次數增加。《法新社》記者本週在烏克蘭西部伊凡諾－法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）目睹一家人將一名8歲男孩下葬，他死於上週俄國巡弋飛彈對西部空軍基地的空襲。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示有數枚飛彈被擊落，但也證實數十棟建築物大範圍受損，還有4人受傷。

64歲退休經濟學家布拉（Olga Bura）在利維夫告訴《法新社》：「烏克蘭再也沒有地方是安全的。」

俄防長：烏快耗盡軍事資源，西方武器無獨特之處

在烏克蘭艱辛反攻試圖收復失土之際，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，烏克蘭的軍事資源「幾乎告罄」，並說西方武器「無獨特之處」。

《法新社》報導，蕭依古在莫斯科一場安全會議上說：「儘管有來自西方的全面支援，烏克蘭武裝部隊仍無法取得成果。」

「交戰初步結果顯示，烏克蘭軍事資源幾乎耗盡。」

他還說，西方武器無獨特之處，在戰場上對付俄國武器時並非無敵。

烏克蘭6月展開期盼已久的反攻，但烏方已承認戰況艱難，難以突破重兵把守的俄軍陣地。

雖然烏軍在飽受戰火蹂躪的東部城市巴赫姆特（Bakhmut）周邊取得戰績，俄軍也在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）庫皮揚斯克鎮（Kupiansk）周邊有所進展。

蕭依古是在莫斯科國際安全會議（Moscow Conference for International Security）中作上述發言。俄羅斯邀請100多個國家的代表與會，但排除西方國家。

瑞典：再供烏克蘭價值100億彈藥和零組件

瑞典政府今天表示，將對烏克蘭捐贈價值超過3億美元的彈藥和之前提供武器系統的零組件。

《法新社》報導，瑞典國防部長強生（Pal Jonson）今天在記者會上表示，這是瑞典第13度向烏克蘭提供軍援，其中包括價值約34億瑞典克朗（新台幣100億元）的彈藥和零組件。

這些彈藥和零組件將提供CV-90步兵戰車、阿契爾（Archer）火砲系統和豹2式（Leopard 2）坦克使用。

軍援計畫還將包括掃雷設備和防空系統彈藥。強生表示，防空系統對於阻止俄羅斯在烏克蘭獲得制空權至關重要。

瑞典1月曾宣布將提供烏克蘭50輛裝甲戰車、阿契爾自走砲系統和輕型反戰車武器（NLAW）；2月又表示，還將派遣「約10輛」豹2式坦克，以及IRIS-T和鷹式（HAWK）防空飛彈系統。

強生告訴媒體：「在春季和冬季，我們提供了大型物資，也就是許多系統。現在我們正在確保烏克蘭人從長遠來看，也能夠利用這些物資在戰場上取得成功。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航