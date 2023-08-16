俄軍狂轟濫炸烏克蘭西部，俄國防部長：烏快耗盡軍事資源，西方武器無獨特之處
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但最近幾週這類攻擊的次數增加。《法新社》記者本週在烏克蘭西部伊凡諾－法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）目睹一家人將一名8歲男孩下葬，他死於上週俄國巡弋飛彈對西部空軍基地的空襲。
俄軍狂轟濫炸烏克蘭西部，至少3死
（中央社）烏克蘭西部遭遇空襲的次數增加，俄羅斯今（當地時間15日）晨發射飛彈攻擊烏克蘭盧茨克市（Kutsk），造成3人死亡，成為最新一起鎖定烏國西部的奪命空襲。
《法新社》報導，這波30多枚飛彈的轟炸行動，也擊中烏克蘭西部最大城市利維夫（Lviv）一處遊樂場並引發火災，導致一棟5層樓住宅變得焦黑，窗戶都被燒壞。
在俄羅斯以多型飛彈猛攻烏克蘭之際，俄國防長在莫斯科（Moscow）一場軍事會展上，宣稱烏克蘭就快耗盡軍事資源。與此同時，烏軍在戰場上的進展卻很緩慢。
盧茨克市長波利什查克（Igor Polishchuk）在社群媒體上宣布死亡人數，並稱救難單位正在尋找有無生還者。救難人員隨後表示，他們從瓦礫堆下拉出一名倖存的被害人。
盧茨克所在地伏林州（Volyn）的州長波古里艾科（Yuriy Poguliaiko）表示，防空部隊擊退夜間空襲，但他證實有一枚飛彈擊中盧茨克一處工業設施。
盧茨克戰前人口逾20萬人，距離烏克蘭與波蘭的邊界不到100公里。
烏克蘭總統的高級顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）事後形容這波攻擊時說：「（俄軍）故意大規模攻擊平民，只是為了殺戮和製造心理壓力。」
烏克蘭西部偶爾會遭遇俄軍的奪命空襲，去（2022）年3月俄國空襲盧茨克軍事機場，曾造成4名烏克蘭軍人死亡、6人受傷。
但最近幾週這類攻擊的次數增加。《法新社》記者本週在烏克蘭西部伊凡諾－法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）目睹一家人將一名8歲男孩下葬，他死於上週俄國巡弋飛彈對西部空軍基地的空襲。
利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示有數枚飛彈被擊落，但也證實數十棟建築物大範圍受損，還有4人受傷。
64歲退休經濟學家布拉（Olga Bura）在利維夫告訴《法新社》：「烏克蘭再也沒有地方是安全的。」
俄防長：烏快耗盡軍事資源，西方武器無獨特之處
在烏克蘭艱辛反攻試圖收復失土之際，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，烏克蘭的軍事資源「幾乎告罄」，並說西方武器「無獨特之處」。
《法新社》報導，蕭依古在莫斯科一場安全會議上說：「儘管有來自西方的全面支援，烏克蘭武裝部隊仍無法取得成果。」
「交戰初步結果顯示，烏克蘭軍事資源幾乎耗盡。」
他還說，西方武器無獨特之處，在戰場上對付俄國武器時並非無敵。
烏克蘭6月展開期盼已久的反攻，但烏方已承認戰況艱難，難以突破重兵把守的俄軍陣地。
雖然烏軍在飽受戰火蹂躪的東部城市巴赫姆特（Bakhmut）周邊取得戰績，俄軍也在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）庫皮揚斯克鎮（Kupiansk）周邊有所進展。
蕭依古是在莫斯科國際安全會議（Moscow Conference for International Security）中作上述發言。俄羅斯邀請100多個國家的代表與會，但排除西方國家。
瑞典：再供烏克蘭價值100億彈藥和零組件
瑞典政府今天表示，將對烏克蘭捐贈價值超過3億美元的彈藥和之前提供武器系統的零組件。
《法新社》報導，瑞典國防部長強生（Pal Jonson）今天在記者會上表示，這是瑞典第13度向烏克蘭提供軍援，其中包括價值約34億瑞典克朗（新台幣100億元）的彈藥和零組件。
這些彈藥和零組件將提供CV-90步兵戰車、阿契爾（Archer）火砲系統和豹2式（Leopard 2）坦克使用。
軍援計畫還將包括掃雷設備和防空系統彈藥。強生表示，防空系統對於阻止俄羅斯在烏克蘭獲得制空權至關重要。
瑞典1月曾宣布將提供烏克蘭50輛裝甲戰車、阿契爾自走砲系統和輕型反戰車武器（NLAW）；2月又表示，還將派遣「約10輛」豹2式坦克，以及IRIS-T和鷹式（HAWK）防空飛彈系統。
強生告訴媒體：「在春季和冬季，我們提供了大型物資，也就是許多系統。現在我們正在確保烏克蘭人從長遠來看，也能夠利用這些物資在戰場上取得成功。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。