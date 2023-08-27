《外界的聲音只是參考，你不開心就不參考》：祝世界繼續熱鬧，祝你還是你
我們想讓你知道的是
我想提醒你的是，孤獨並不來自四下無人的冷清，而是來自話不投機的熱鬧；不是沒有人聽自己講話，而是你不想說給某些人聽。這意味著，你不是被動地「獨來獨往」，而是主動選擇了「自己待著」。
文：老楊的貓頭鷹
1
大學考之後，我一直都在人海裡漂。遇上過節的日子，我也會覺得那月亮像是長了牙，把我這個異鄉人咬得發疼。
我也曾渴望過有一群人能夠一起玩，也曾想過要融入某個集體之中，也曾因為恐懼孤獨而渴望與人為伴。但是，每當我試著合群一次，我對孤獨的好感就會上漲一分。
有時候是，我想去自習，別人想去打遊戲；我想去跑步，別人想去逛街；我想週末去看個展，別人想週末看個劇。
有時候是，別人談的話題，我絲毫不感興趣；別人猛誇的明星，我根本就不認識；別人吐槽的某某，我竟然非常喜歡。
還有的時候是，我講得情真意切，對方卻表現得相當敷衍；我不吐不快，對方卻視若無睹。
這種感覺就像是，我掏心掏肺地跟你講我身上每個紋身的故事，它們分別代表了逝去的愛情、漸行漸遠的友情、無處安放的青春、遙不可及的夢想……而你開口的第一句是：「那你是不是不能考公務員了呀！」
久而久之，我習慣了一個人吃飯、一個人自習、一個人過生日、一個人看電影、一個人旅行……
不管是主動在週末枯坐於電腦前打字，還是被迫對著十幾萬字的稿子逐字逐句地推敲，當我一個人在異鄉經歷了無數個孤獨的日子，然後還能積極生活，努力工作，認真地去愛或者恨，不惹人不快，不求人施捨好感，不祈禱誰突然回心轉意，不盼著事業突然就平步青雲，我就越發確定：孤獨沒什麼好怕的。
遇到了麻煩的事，我就陪自己閒談許久，很溫柔地勸自己認清現實，很真誠地勸自己放下成見。
我不再急於跟誰解釋我的孤獨，也不想試圖說服誰，我的心態變得異常「強悍」：你信我也行，不信拉倒；你喜歡我也行，不喜歡就隨你的便。
我不用再照顧誰的情緒，也不必擔心被人猜忌，就像臨街的小店終於關了門，熄了燈，不用再歡迎誰的光臨，也不會再有人亂按門鈴。
我一個人吃飯也可以很詩意，就像是空出一個座位，舉杯邀請了明月。
我一個人碰見雨天也可以很浪漫，就撐起一把傘，陪這漫天大雨逛他個兩條街。
孤獨挺好的，誰也不虧欠，誰也不想念，誰也不連累。很清醒，知進退，有邊界。
那麼你呢？
坐車或者吃飯的時候，如果旁邊坐著陌生人，你就會轉頭看另一邊，就算脖子酸了，也不看對方一眼。
迎面有同事走過來，你的心裡就開始敲鑼打鼓：「我這樣直勾勾地看著他走過去是不是不太好？」、「假裝玩手機吧。」、「該怎麼自然且驚喜地打招呼？就好像突然才看到他那樣？」最後是非常不自然地跟人打了個招呼。
去買飲料的時候，碰見了別的部門的同事，你半生不熟地跟人尬聊，好不容易等到了自己的飲料，心裡想的是，「明天一定要換個時間來。」
去參加聚會，別人覺得你沒意思，你也覺得自己快要累死了。你既沒有享受到合群的樂趣，也沒有因為熱烈地參加社交而變得受歡迎，同時還把自己弄得緊張兮兮的。
你發的動態，就像古代懸賞放榜，掛了一個上午都無人問津。
你的圈子小得可憐，甚至是手機通知一響，就能猜到是誰找你。
你翻山越嶺，卻無人明白你的辛苦；你振臂高呼，卻無人理解你的喜悅。
你就像深夜懸立在森林裡的貓頭鷹，所有的動物都入睡了，牠們的夢境拒絕了你的加入，而醒著的世界又無人為你點燈。
但我想提醒你的是，孤獨是人生的常態，不要逼自己外向。勸安靜的自己過得熱鬧一點，無異於拿著槍逼自己的影子「離我遠一點」。
既然做不到虛偽迎合，乾脆就選擇自在獨行。
希望你能擁有的自由，是那種站在街頭誰也不等的自由，而不是站在十字路口不知道該往哪裡去的自由。
2
因為受不了媽媽的死纏爛打，朱小姐不得不去相親了。原本以為隨便吃頓飯就可以交差了事，結果這個相親對象把她氣得夠嗆。
男的條件還不錯，名校畢業，外商上班，一百八十幾的身高，長相也是中上等。但朱小姐對他的印象很不好，因為對方直接省略了寒暄，非常沒教養地問：「你家打算要多少聘金？」
還沒等朱小姐回答，他又擺出了一副居高臨下的姿態，說什麼嫁到他家就必須辭職，孩子必須生兩個，就算請了保姆也必須由孩子媽媽親自帶，末了又補了一句：「下個月就可以結婚，這樣我就算尊重爸媽的意願了。」
朱小姐嘴都氣歪了，回覆道：「就算我一輩子都不結婚，我也不願意跟你這種人將就。」
說完就起身離開了。
是的，除非你的加入比我的獨處更加宜人，否則大可不必。
在很多人眼裡，大齡單身就像是一種病。
遇到條件差的，你說不喜歡，就會被人指責：「你的要求也太高了。」
遇到條件好的，但對方不喜歡你，就會被人嘲諷：「你看，你都這個年紀了，條件好的都看不上你。」
然後，你就會被堂而皇之地介紹給一堆條件更差的人。
可問題是，你認真經營自己這麼多年，憑什麼要隨隨便便地送出去呢？
我想說的是，大齡單身沒有問題。因為你深知美好的愛情從來不會遍地都是，所以你才如此小心翼翼、精挑細選，甚至不惜用帶刺的鎧甲把自己包圍起來，只讓人看到你對愛情和婚姻的挑剔。
不隨便將就是因為你覺得自己的意見、感受和愛情特別重要，所以不輕易戀愛、結婚，而是選擇寧缺勿濫。
不是早就有人說了嗎？結婚是為了幸福，離婚是，不隨便結婚也是！
所以，不要因為被人說三道四就覺得自己貶值了，不要在意別人問的「你覺得自己老了沒？」、「你沒發現你的身材走樣了嗎？」、「你的皮膚開始鬆弛了吧？」、「你該生小孩了吧？」這類的問題。
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餐旅數位轉型新局面：思想科技如何讓Google解決方案落地場景，解決產業缺工難題
我們想讓你知道的是
作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
疫情過後百業復甦，各行各業也都面臨到缺工潮襲來。根據104人力銀行最新出具的《民生消費產業人才白皮書》中可以發現，五大民生消費產業今年第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中餐飲業每月短少17.1萬人位居第一，而住宿服務業每月短少2.7萬人也緊追在後。
試想，當第一線的服務人員必須在現場提供顧客服務時，又要滿足線上等候客人的需求，接著還有各式行銷文案必須處理，焦頭爛額之際卻沒有多餘的夥伴能一起幫忙，你的餐廳／旅宿也有同樣的問題嗎？面對國境重啟、餐飲旅宿業爆發的此刻，人手不足之下，企業究竟能如何應戰？
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思想科技發揮神隊友價值，助餐旅業善用Google工具成功轉型
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Google Workspace：一鍵幫你完成各式行銷素材的煩惱
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產業先進齊聚，9/22論壇為餐旅業轉型揭開新局
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活動資訊：
日期：9/22 (五）10:00-16:30
地點：大倉久和 久和廳 I （台北市中山區南京東路一段9號）
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