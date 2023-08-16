台灣美食在歐洲市場打出一片天，歐媒：民主的滋味與中國極權成鮮明對比
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《日內瓦論壇報》不僅特別介紹花枝丸等在地美食，更將台灣料理形容為「民主的滋味」，寫道：「混和與多元，台灣料理有著歷史、擁抱世界。它的民主文化和多元性遭嚴重控制的中國形成鮮明對比。」
（中央社）台灣美食在歐洲市場逐漸打出一片天，瑞士和法國媒體近日分別報導台灣料理如何成為國族認同的新支柱。瑞媒指出，台灣料理的多元歷史與開放，是民主的滋味，與中國極權成鮮明對比。
台灣料理在歐洲街頭越來越常見，從風靡全民的珍珠奶茶，到牛肉麵和刈包，以及這幾年躍上媒體的車輪餅，「台灣料理」招牌日益打響，受到歡迎。
瑞士最大媒體集團Tamedia旗下的《日內瓦論壇報》（La Tribune de Geneve）今（16）日以「台灣料理宣揚與中國的不同」為題，指出面對北京侵略性論述，台灣正凸顯認同上的差異，甚至在餐盤中。
《日內瓦論壇報》寫道，「料理是他們的戰場，以菜色作為獨立宣言，每個食材，都是地緣政治挑戰」。
報導首先引用《紐約時報》（The New York Times）日前對台北餐廳好嶼HoSu老闆李易晏的訪問，表示餐廳目的便是彰顯台灣擁有自己的文化、國家認同，與中國的並不相同。
文中引據國立政治大學最新民調，顯示超過60％的台灣人認為自己是台灣人，只有2.5%的人認為自己完全是中國人，「而10年前，有半數居民認為自己是中國人」。
好嶼HoSu的名菜包括靈感來自泰雅族的煙熏炭烤魚、知名街頭小吃鼎邊趖米粉湯成為主菜、模仿台灣梯田擺飾的芒果等，一切皆為強調台灣土地自身的傳統與食材。
李易晏告訴《紐約時報》，「我想透過講土地的故事讓大家看到台灣的好，看到台灣有什麼樣的生命力」。他表示受烏克蘭人對俄軍的奮力抵抗所激勵，「我們必須要讓大家有對這個土地的認同，才有辦法形成國家的認同。如果真的發生什麼事情，大家會願意為了這塊土地去抗爭」。
《日內瓦論壇報》寫道，在餐桌上努力探索國族認同的並非只有台灣餐廳，還有台裔美國獨立記者魏貝珊（Clarissa Wei），她的《台灣製造：島國的食譜與故事》（Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation，暫譯）將於9月出版。
她開心說，「我的首本食譜書是為了宣揚我稱為家鄉的島國」，書中描繪「島國獨特的料理認同，儘管中國政府拒絕承認其主權」。
此前，台灣出生、移居英國的洪惠文（Katy Hui-wen Hung）也著有《台北料理史》（Culinary History of Taipei，暫譯），探尋構成島嶼美食的多元影響，首先當然是16個文化各異的原住民族。
洪惠文指出，17世紀時，不少蔬果隨荷蘭殖民者經印尼引進台灣，同時中國南方的閩南與客家移民渡海來台，帶來不同菜系，部分也與原住民料理迸出新火花。
接著台灣被滿洲文化的清朝與日本殖民，後者也解釋了為何台灣料理隨處可見味噌湯，卻又與日本食用習慣大相逕庭。
報導詳述中華民國政權隨國民黨來台，不僅地方語言遭到禁止，台灣各地料理也有規範。直到2000年政黨輪替，台灣料理一躍成為國宴菜單。自此，原住民菜獲重視，日本影響也不再是禁忌。
魏貝珊表示，「就連中國移民帶來的菜餚也在過去70年間演變，成為島嶼上完全獨一無二的料理」。洪惠文也指出二戰後美國對台灣料理的影響，「日本人引進了食用牛肉的習慣，卻是美國人讓牛肉成為常見食材」。
《日內瓦論壇報》不僅特別介紹花枝丸等在地美食，更將台灣料理形容為「民主的滋味」，寫道：「混和與多元，台灣料理有著歷史、擁抱世界。它的民主文化和多元性遭嚴重控制的中國形成鮮明對比。」
無獨有偶，《法國地理旅遊月刊雜誌》（GEO）於9日也以「在台灣，當地料理成為面對中國威脅的前線」為標，指出「台海陡升的緊張情勢讓島嶼動員起來，無論是在國防或料理上」。
GEO指出，「該島嶼的料理在國外獲得越來越多認可，成為台灣認同新支柱」。報導寫道：「中華民國維持實質獨立，卻也避免特意提及，然而人民逐漸卻和中國文化自我區隔，許多台灣餐廳的老闆都在建構發展蓬勃的飲食傳承，與中國習俗分道揚鑣。」
最後法國月刊表示，面對可能的入侵，台灣不僅要準備自身軍力，也要強調構成與中國不同國家的特殊性，包括餐桌上的滋味。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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