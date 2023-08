台灣美食在歐洲市場打出一片天，歐媒：民主的滋味與中國極權成鮮明對比

(中央社)台灣美食在歐洲市場逐漸打出一片天,瑞士和法國媒體近日分別報導台灣料理如何成為國族認同的新支柱。瑞媒指出,台灣料理的多元歷史與開放,是民主的滋味,與中國極權成鮮明對比。

台灣料理在歐洲街頭越來越常見,從風靡全民的珍珠奶茶,到牛肉麵和刈包,以及這幾年躍上媒體的車輪餅,「台灣料理」招牌日益打響,受到歡迎。

瑞士最大媒體集團Tamedia旗下的《日內瓦論壇報》(La Tribune de Geneve)今(16)日以「台灣料理宣揚與中國的不同」為題,指出面對北京侵略性論述,台灣正凸顯認同上的差異,甚至在餐盤中。

《日內瓦論壇報》寫道,「料理是他們的戰場,以菜色作為獨立宣言,每個食材,都是地緣政治挑戰」。

報導首先引用《紐約時報》(The New York Times)日前對台北餐廳好嶼HoSu老闆李易晏的訪問,表示餐廳目的便是彰顯台灣擁有自己的文化、國家認同,與中國的並不相同。

文中引據國立政治大學最新民調,顯示超過60%的台灣人認為自己是台灣人,只有2.5%的人認為自己完全是中國人,「而10年前,有半數居民認為自己是中國人」。

好嶼HoSu的名菜包括靈感來自泰雅族的煙熏炭烤魚、知名街頭小吃鼎邊趖米粉湯成為主菜、模仿台灣梯田擺飾的芒果等,一切皆為強調台灣土地自身的傳統與食材。

李易晏告訴《紐約時報》,「我想透過講土地的故事讓大家看到台灣的好,看到台灣有什麼樣的生命力」。他表示受烏克蘭人對俄軍的奮力抵抗所激勵,「我們必須要讓大家有對這個土地的認同,才有辦法形成國家的認同。如果真的發生什麼事情,大家會願意為了這塊土地去抗爭」。

《日內瓦論壇報》寫道,在餐桌上努力探索國族認同的並非只有台灣餐廳,還有台裔美國獨立記者魏貝珊(Clarissa Wei),她的《台灣製造:島國的食譜與故事》(Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation,暫譯)將於9月出版。

Photo Credit: Simon Element出版社 《台灣製造:島國的食譜與故事》(Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation,暫譯)將於9月出版

她開心說,「我的首本食譜書是為了宣揚我稱為家鄉的島國」,書中描繪「島國獨特的料理認同,儘管中國政府拒絕承認其主權」。

此前,台灣出生、移居英國的洪惠文(Katy Hui-wen Hung)也著有《台北料理史》(Culinary History of Taipei,暫譯),探尋構成島嶼美食的多元影響,首先當然是16個文化各異的原住民族。

洪惠文指出,17世紀時,不少蔬果隨荷蘭殖民者經印尼引進台灣,同時中國南方的閩南與客家移民渡海來台,帶來不同菜系,部分也與原住民料理迸出新火花。

接著台灣被滿洲文化的清朝與日本殖民,後者也解釋了為何台灣料理隨處可見味噌湯,卻又與日本食用習慣大相逕庭。

報導詳述中華民國政權隨國民黨來台,不僅地方語言遭到禁止,台灣各地料理也有規範。直到2000年政黨輪替,台灣料理一躍成為國宴菜單。自此,原住民菜獲重視,日本影響也不再是禁忌。

魏貝珊表示,「就連中國移民帶來的菜餚也在過去70年間演變,成為島嶼上完全獨一無二的料理」。洪惠文也指出二戰後美國對台灣料理的影響,「日本人引進了食用牛肉的習慣,卻是美國人讓牛肉成為常見食材」。

Photo Credit: 中央社 2019年總統蔡英文(右)宴請諾魯共和國總統安格明(Lionel Aingimea)(左2),台灣傳統美食 「臭豆腐」也登上餐桌 。

《日內瓦論壇報》不僅特別介紹花枝丸等在地美食,更將台灣料理形容為「民主的滋味」,寫道:「混和與多元,台灣料理有著歷史、擁抱世界。它的民主文化和多元性遭嚴重控制的中國形成鮮明對比。」

無獨有偶,《法國地理旅遊月刊雜誌》(GEO)於9日也以「在台灣,當地料理成為面對中國威脅的前線」為標,指出「台海陡升的緊張情勢讓島嶼動員起來,無論是在國防或料理上」。

GEO指出,「該島嶼的料理在國外獲得越來越多認可,成為台灣認同新支柱」。報導寫道:「中華民國維持實質獨立,卻也避免特意提及,然而人民逐漸卻和中國文化自我區隔,許多台灣餐廳的老闆都在建構發展蓬勃的飲食傳承,與中國習俗分道揚鑣。」

最後法國月刊表示,面對可能的入侵,台灣不僅要準備自身軍力,也要強調構成與中國不同國家的特殊性,包括餐桌上的滋味。

