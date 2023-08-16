賴清德駁中國「疑賴論」企圖影響大選，美前國安官員：賴修正台獨立場使華府舒心

賴清德：中國文攻武嚇損人不利己，疑賴論是為影響大選

（中央社）副總統賴清德15日說，總統副總統過境行之有年，中國不必把過境做為文攻武嚇藉口，中國大可不必對台灣文攻武嚇，這是損人不利己；不管疑賴論或疑美論都是中國宣傳，目的是分化台美、創造錯誤認知，進而影響總統立委選舉。

賴副總統12日至18日以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，過境紐約、舊金山。他在巴拉圭與隨團媒體茶敘，媒體關注這次低調過境美國以及中共文攻武嚇相關議題。

賴副總統說，這次擔任總統蔡英文特使到巴拉圭傳達台灣人民祝福，他的身分是副總統，走的是國家任務，希望爭取國家利益，並不是以總統候選人身分過境美國或到巴拉圭。

他說，副總統過境美國行之有年，這次台灣與美國團隊討論過程，彼此默契信賴，過境順利，他也很高興、很難得到美國，並看了一場美國職棒大聯盟比賽。

賴副總統指出，美國政府已公開表示，總統副總統過境，行之有年，「中國不必把過境做為文攻武嚇的藉口」。

他說，如果中國以過境為藉口，再次展開文攻武嚇或其他威脅手段，剛好印證國際媒體不斷報導，中國企圖用軍事威脅介入台灣這場選舉，如果加上在地協力者的呼應，希望讓選舉結果符合中國需要，其實這樣非常不好，但他對全國民眾非常有信心。

賴副總統強調，這次過境相當穩健、負責任，符合美國秉持原則安全、舒適、便利、尊嚴；不管疑賴論或疑美論都是中國的宣傳，目的是要分化台灣與美國關係，在台灣社會創造錯誤認知，進而影響明年總統立委選舉。

他說，美國對台灣的支持、維護印太和平穩定的決心，無庸置疑，他也不斷多次強調會捍衛台灣主權、增進民主和平繁榮，維護印太和平穩定，他的主張與作法跟國際社會作法一致，不管疑賴論或疑美論，都是來自中國宣傳。

賴副總統說，出訪前，有些人說無法經過美國東部或沒有辦法去華府，所以規格降低，但這些都不是事實；有些人說大概只會有閉門僑宴，但其實不是閉門僑宴，而是公開可以報導，他還去看了棒球，並不是像他出發前，有些人刻意放出的消息。

這次過境有無接觸美方重要官員，賴副總統表示，這次是擔任特使，主要目的是祝賀巴拉圭新任總統就職，時間緊迫，要完成蔡總統交代任務就已經很不容易，沒有特別另外再去安排跟美國官員見面。

媒體關注，兩岸互信低、情勢如何扭轉。賴副總統說，兩岸交流互動或合作創造雙方共同利益，必須是雙方面，中國大可以不必對台灣進行文攻武嚇，這是損人不利己。

他希望，未來彼此都能認知到，台海和平穩定對中國、 對台灣、對國際社會都有好處，未來中國能夠做些改變 ，而合作方向不妨先從天災地變、傳染病如何建立互相合作的管道開始，因為這符合兩岸人民福祉，這部分應該可以先做。

美前國安官員：賴清德修正立場，華府舒心

美國喬治城大學研究員、前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder）接受日媒專訪時表示，台灣副總統賴清德過去曾發表讓人認為是台獨支持者的言論，但他已修正立場，並與過去言論保持距離，華府人士對此感到比較舒心。

日媒高度關注賴清德出訪巴拉圭並過境美國一事，《朝日新聞》電子版15日刊載專訪韋德寧的報導指出，台灣高官出訪並過境美國，這幾十年來都如此。

《朝日新聞》記者問到中國批評賴清德是「台獨派」，美國看法如何，韋德寧說，賴清德過去曾做出讓人認為是支持台獨的發言，但他現在已修正立場，要與過去的言論保持距離，這讓華府人士感到比較舒心。因為美國一貫的立場就是不支持台獨，認為不論哪一方（台灣或中國）都不應該片面改變現狀。

韋德寧表示，台灣執政黨民進黨內部有所謂的「淺綠」與「深綠」，看法大不同。淺綠派支持台獨，但認為台灣現狀已獨立，沒必要再更進一步有動作；而深綠派則認為台灣應明確做出進一步的動作，在國際上被承認是一個獨立的主權國家。

曾在美國前總統小布希（George W. Bush）政府擔任國安會官員的韋德寧表示，小布希政府與當時陳水扁政府之間曾相處不睦。前總統陳水扁有關台獨的動向為兩岸關係及台美關係帶來很大的困難。

他說，華府很關注若賴清德就任總統將採取淺綠或如陳水扁般的深綠立場；台灣如果朝獨立方向走，將無助於區域和平與安全。

對於美國總統拜登（Joe Biden）政府與台灣總統蔡英文政府的關係良好，韋德寧指出，蔡英文是非常賢明的領導人，不挑釁，與中國保持距離。蔡英文還推動台灣軍隊現代化，讓中國難以對台施以軍事壓力。蔡英文不僅是台灣，也是世界上民主主義的擁護者，面對俄羅斯侵略烏克蘭的國際問題，蔡英文的態度受到美國高度肯定。

關於中國認為美國對台軍售是在支持台獨，韋德寧指出，中國明知美國的立場，但中國卻不誠實。他認為，美國的領導階層還是有必要反覆對中國說明美國不支持台獨的立場。

韋德寧指出，美國對台灣軍售，中國感到不滿，但這並未違反美中兩國過去的協議。中國正在台灣周邊實施威脅性的飛行、航行，強化軍事行動，這違反美中協議的精神。挑起問題的是中國，美國是針對中國的行徑做出因應。

在兩岸關係上，韋德寧認為目前尚未到中國將犯台的急迫狀態，還有時間解決問題。他期待美國加強產能，儘早提供台灣更多武器。