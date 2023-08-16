賴清德駁中國「疑賴論」企圖影響大選，美前國安官員：賴修正台獨立場使華府舒心
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曾在美國前總統小布希政府擔任國安會官員的韋德寧表示，小布希政府與當時陳水扁政府之間曾相處不睦。前總統陳水扁有關台獨的動向為兩岸關係及台美關係帶來很大的困難。他說，華府很關注若賴清德就任總統將採取淺綠或如陳水扁般的深綠立場；台灣如果朝獨立方向走，將無助於區域和平與安全。
賴清德：中國文攻武嚇損人不利己，疑賴論是為影響大選
（中央社）副總統賴清德15日說，總統副總統過境行之有年，中國不必把過境做為文攻武嚇藉口，中國大可不必對台灣文攻武嚇，這是損人不利己；不管疑賴論或疑美論都是中國宣傳，目的是分化台美、創造錯誤認知，進而影響總統立委選舉。
賴副總統12日至18日以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，過境紐約、舊金山。他在巴拉圭與隨團媒體茶敘，媒體關注這次低調過境美國以及中共文攻武嚇相關議題。
賴副總統說，這次擔任總統蔡英文特使到巴拉圭傳達台灣人民祝福，他的身分是副總統，走的是國家任務，希望爭取國家利益，並不是以總統候選人身分過境美國或到巴拉圭。
他說，副總統過境美國行之有年，這次台灣與美國團隊討論過程，彼此默契信賴，過境順利，他也很高興、很難得到美國，並看了一場美國職棒大聯盟比賽。
賴副總統指出，美國政府已公開表示，總統副總統過境，行之有年，「中國不必把過境做為文攻武嚇的藉口」。
他說，如果中國以過境為藉口，再次展開文攻武嚇或其他威脅手段，剛好印證國際媒體不斷報導，中國企圖用軍事威脅介入台灣這場選舉，如果加上在地協力者的呼應，希望讓選舉結果符合中國需要，其實這樣非常不好，但他對全國民眾非常有信心。
賴副總統強調，這次過境相當穩健、負責任，符合美國秉持原則安全、舒適、便利、尊嚴；不管疑賴論或疑美論都是中國的宣傳，目的是要分化台灣與美國關係，在台灣社會創造錯誤認知，進而影響明年總統立委選舉。
他說，美國對台灣的支持、維護印太和平穩定的決心，無庸置疑，他也不斷多次強調會捍衛台灣主權、增進民主和平繁榮，維護印太和平穩定，他的主張與作法跟國際社會作法一致，不管疑賴論或疑美論，都是來自中國宣傳。
賴副總統說，出訪前，有些人說無法經過美國東部或沒有辦法去華府，所以規格降低，但這些都不是事實；有些人說大概只會有閉門僑宴，但其實不是閉門僑宴，而是公開可以報導，他還去看了棒球，並不是像他出發前，有些人刻意放出的消息。
這次過境有無接觸美方重要官員，賴副總統表示，這次是擔任特使，主要目的是祝賀巴拉圭新任總統就職，時間緊迫，要完成蔡總統交代任務就已經很不容易，沒有特別另外再去安排跟美國官員見面。
媒體關注，兩岸互信低、情勢如何扭轉。賴副總統說，兩岸交流互動或合作創造雙方共同利益，必須是雙方面，中國大可以不必對台灣進行文攻武嚇，這是損人不利己。
他希望，未來彼此都能認知到，台海和平穩定對中國、 對台灣、對國際社會都有好處，未來中國能夠做些改變 ，而合作方向不妨先從天災地變、傳染病如何建立互相合作的管道開始，因為這符合兩岸人民福祉，這部分應該可以先做。
美前國安官員：賴清德修正立場，華府舒心
美國喬治城大學研究員、前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder）接受日媒專訪時表示，台灣副總統賴清德過去曾發表讓人認為是台獨支持者的言論，但他已修正立場，並與過去言論保持距離，華府人士對此感到比較舒心。
日媒高度關注賴清德出訪巴拉圭並過境美國一事，《朝日新聞》電子版15日刊載專訪韋德寧的報導指出，台灣高官出訪並過境美國，這幾十年來都如此。
《朝日新聞》記者問到中國批評賴清德是「台獨派」，美國看法如何，韋德寧說，賴清德過去曾做出讓人認為是支持台獨的發言，但他現在已修正立場，要與過去的言論保持距離，這讓華府人士感到比較舒心。因為美國一貫的立場就是不支持台獨，認為不論哪一方（台灣或中國）都不應該片面改變現狀。
韋德寧表示，台灣執政黨民進黨內部有所謂的「淺綠」與「深綠」，看法大不同。淺綠派支持台獨，但認為台灣現狀已獨立，沒必要再更進一步有動作；而深綠派則認為台灣應明確做出進一步的動作，在國際上被承認是一個獨立的主權國家。
曾在美國前總統小布希（George W. Bush）政府擔任國安會官員的韋德寧表示，小布希政府與當時陳水扁政府之間曾相處不睦。前總統陳水扁有關台獨的動向為兩岸關係及台美關係帶來很大的困難。
他說，華府很關注若賴清德就任總統將採取淺綠或如陳水扁般的深綠立場；台灣如果朝獨立方向走，將無助於區域和平與安全。
對於美國總統拜登（Joe Biden）政府與台灣總統蔡英文政府的關係良好，韋德寧指出，蔡英文是非常賢明的領導人，不挑釁，與中國保持距離。蔡英文還推動台灣軍隊現代化，讓中國難以對台施以軍事壓力。蔡英文不僅是台灣，也是世界上民主主義的擁護者，面對俄羅斯侵略烏克蘭的國際問題，蔡英文的態度受到美國高度肯定。
關於中國認為美國對台軍售是在支持台獨，韋德寧指出，中國明知美國的立場，但中國卻不誠實。他認為，美國的領導階層還是有必要反覆對中國說明美國不支持台獨的立場。
韋德寧指出，美國對台灣軍售，中國感到不滿，但這並未違反美中兩國過去的協議。中國正在台灣周邊實施威脅性的飛行、航行，強化軍事行動，這違反美中協議的精神。挑起問題的是中國，美國是針對中國的行徑做出因應。
在兩岸關係上，韋德寧認為目前尚未到中國將犯台的急迫狀態，還有時間解決問題。他期待美國加強產能，儘早提供台灣更多武器。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。