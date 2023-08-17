中美菲三方較勁南海仁愛礁，中國外長王毅為什麼提議與東協國家合作？

文：劉燕婷

近期，中國與菲律賓因南海問題再起摩擦。

8月6日，菲方指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，並稱事發當下，菲方正在護送為駐紮在南沙群島（菲稱斯普拉特利群島）仁愛礁（菲稱阿雲津礁）的菲律賓軍事人員運送食品、水、燃料和其他物資的船隻；中國海警發言人則回應稱，菲方有2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻進行了攔截。

接著雙方持續過招。中方在8月7日敦促菲律賓拖走「坐灘」仁愛礁的軍艦，菲方則於同日召見中國駐菲律賓大使黃溪連，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也公開表示，菲律賓仍會繼續捍衛國家主權與領土，同時否認菲律賓曾向中方承諾拖走「坐灘」軍艦。10日，菲律賓政府宣布暫停由中國企業承包的馬尼拉灣（Manila Bay）22個填海項目，理由是評估項目對環境和社會的影響，以及是否符合法規，但有不少分析認為，中菲在仁愛礁的摩擦才是主因。

而與菲律賓互動密切的美國也不甘示弱，美方國務院公開表示「支持菲律賓的合法海洋活動」，引來中國國防部在8日反擊，稱「美國不是南海問題的當事方，無權在這個問題上指手劃腳」。8月12日，正在新加坡、馬來西亞訪問的中國外長王毅再發聲，點名美國唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美國自身的地緣政治戰略。王毅同時強調，中方願意與東協各國一同加快推進《南海行為準則》磋商，中國和東協國家完全有能力及智慧維護南海和平穩定。

情勢發展至今，中美菲三方的博弈取態已相當明確：在美國推進印太戰略的背景下，中方有意敲打愈發親美的菲律賓，美國則要藉南海議題拉攏菲律賓在內的東協國家，故北京強調了美國的「慫恿對抗」，避免將問題上升為中國與東協整體的結構性衝突；美國則表態支持菲律賓的「合法海洋活動」，希望強化華盛頓的威懾與承諾可信度。因此這一衝突雖是中美菲的三方較勁，卻也同時把球傳到了東協手中，王毅更是特別提及與東協國家的合作。

東協如何應對南海問題

觀察東協與南海問題的交集，菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼皆是相關國家。其中有部分國家在早年採取半軍事化的佔島行動，例如1999年的菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁，並在近年轉戰外交與法律場域，借聯合軍演、能源探勘，提高美國等域外大國在南海的話語權，或是例如菲律賓提出仲裁訴求、越南通過《越南海洋法》等。

但從東協的整體立場出發，其做法又與個別國家不盡相同。1992年，第二十五屆東協外長會通過《東協南海宣言》（ASEAN Declaration on the South China Sea），以此為基礎，東協逐步構建了外長擴大會議、地區論壇等一系列東協介入南海問題的機制與平台。多年以來，「東協模式」都是東協做為區域行為者，應對南海問題時的基礎思路，也就是以「集團方式」介入南海問題、以「多邊機制」掌控南海局勢、以「大國平衡」調控南海議程。

首先是以「集團方式」介入南海問題。這一原則體現在東協「協商一致」的行為模式上，也就是不論各國的個別立場如何，只要是以東協身分行動，就應在內部「協商一致」的基礎上，共同發出「一個聲音」。例如1996年召開的東協外長會議，便對建立「南海地區行為準則」的構思給予集體肯定；1999年11月，《南海地區行為準則》草案由菲律賓、越南起草完成，也得到東協第三次非正式領導人峰會的一致贊成。

第二是以「多邊機制」掌控南海形勢發展。而這一原則又與前述的「集團方式」相結合，形成了思想上多邊主義、行動上雙邊主義的互動方式，也就是東協內部多邊協商達成共識後，再由各種多邊機制，與中國就南海議題展開互動與博弈，而非以個別大國為代表。其中東協外長會議、東協地區論壇等，皆扮演了重要角色。

第三是以「大國平衡」調控南海議程。雖說東協時常強調「地區問題地區解決」，展現區域國家的自主意識，但從實際操作來看，東協並不總是排除大國干涉，反而會在某些特殊議題上借力使力、達成大國平衡，以求凍結衝突，例如1980年代東協主張召開柬埔寨問題國際會議，便是尋求將區域問題國際化的案例。而南海問題既涉中美博弈，又與東協多國相關，故部分國家會選擇犧牲「地區問題地區解決」的原則，似乎也是可以想像的發展。

但仔細觀察，前述三個行動邏輯並非完全契合。例如「大國平衡」就易與「集團方式」發生矛盾，因為東協國家並不全是南海問題的相關方，而相關方中也只有菲律賓、越南受到國內政治結構、民族情緒牽引，持較強的聲索立場，並想積極借美國進行「大國平衡」；但這一趨勢又受「集團方式」的牽制，因為東協在「協商一致」的前提下，極難做出特別親美、親中的集體決策，這就導致東協整體在南海問題的「大國平衡」舉動，與菲律賓、越南存在不小的溫差，前者更多是想凍結衝突，後者則期望「改變現狀」。

正因如此，近年的南海摩擦往往呈現菲律賓、越南以個別身分行動，東協對此既不背書、也不譴責的場景，包括此次的中菲仁愛礁摩擦。部分分析因此認為東協是「無效組織」，稱其只能產出不溫不火的共識，無法約束、干涉個別成員行為，更遑論轉型集體安全組織。

東協的生存之道與貢獻