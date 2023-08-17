2023/08/17,
印太

中美菲三方較勁南海仁愛礁，中國外長王毅為什麼提議與東協國家合作？

中美菲三方較勁南海仁愛礁，中國外長王毅為什麼提議與東協國家合作？
Photo Credit: 中國外交部網頁

我們想讓你知道的是

中美菲的仁愛礁衝突，其本質便是菲律賓在中美間「過度選邊」的結果，東盟整體雖出於團結意識，不會對菲律賓大加譴責，卻也不可能為替菲律賓助陣，而令區域的大國平衡失序、並讓東盟分歧一發不可收拾。

文：劉燕婷

近期，中國與菲律賓因南海問題再起摩擦。

8月6日，菲方指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，並稱事發當下，菲方正在護送為駐紮在南沙群島（菲稱斯普拉特利群島）仁愛礁（菲稱阿雲津礁）的菲律賓軍事人員運送食品、水、燃料和其他物資的船隻；中國海警發言人則回應稱，菲方有2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻進行了攔截。

接著雙方持續過招。中方在8月7日敦促菲律賓拖走「坐灘」仁愛礁的軍艦，菲方則於同日召見中國駐菲律賓大使黃溪連，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也公開表示，菲律賓仍會繼續捍衛國家主權與領土，同時否認菲律賓曾向中方承諾拖走「坐灘」軍艦。10日，菲律賓政府宣布暫停由中國企業承包的馬尼拉灣（Manila Bay）22個填海項目，理由是評估項目對環境和社會的影響，以及是否符合法規，但有不少分析認為，中菲在仁愛礁的摩擦才是主因。

而與菲律賓互動密切的美國也不甘示弱，美方國務院公開表示「支持菲律賓的合法海洋活動」，引來中國國防部在8日反擊，稱「美國不是南海問題的當事方，無權在這個問題上指手劃腳」。8月12日，正在新加坡、馬來西亞訪問的中國外長王毅再發聲，點名美國唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美國自身的地緣政治戰略。王毅同時強調，中方願意與東協各國一同加快推進《南海行為準則》磋商，中國和東協國家完全有能力及智慧維護南海和平穩定。

情勢發展至今，中美菲三方的博弈取態已相當明確：在美國推進印太戰略的背景下，中方有意敲打愈發親美的菲律賓，美國則要藉南海議題拉攏菲律賓在內的東協國家，故北京強調了美國的「慫恿對抗」，避免將問題上升為中國與東協整體的結構性衝突；美國則表態支持菲律賓的「合法海洋活動」，希望強化華盛頓的威懾與承諾可信度。因此這一衝突雖是中美菲的三方較勁，卻也同時把球傳到了東協手中，王毅更是特別提及與東協國家的合作。

東協如何應對南海問題

觀察東協與南海問題的交集，菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼皆是相關國家。其中有部分國家在早年採取半軍事化的佔島行動，例如1999年的菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁，並在近年轉戰外交與法律場域，借聯合軍演、能源探勘，提高美國等域外大國在南海的話語權，或是例如菲律賓提出仲裁訴求、越南通過《越南海洋法》等。

但從東協的整體立場出發，其做法又與個別國家不盡相同。1992年，第二十五屆東協外長會通過《東協南海宣言》（ASEAN Declaration on the South China Sea），以此為基礎，東協逐步構建了外長擴大會議、地區論壇等一系列東協介入南海問題的機制與平台。多年以來，「東協模式」都是東協做為區域行為者，應對南海問題時的基礎思路，也就是以「集團方式」介入南海問題、以「多邊機制」掌控南海局勢、以「大國平衡」調控南海議程。

首先是以「集團方式」介入南海問題。這一原則體現在東協「協商一致」的行為模式上，也就是不論各國的個別立場如何，只要是以東協身分行動，就應在內部「協商一致」的基礎上，共同發出「一個聲音」。例如1996年召開的東協外長會議，便對建立「南海地區行為準則」的構思給予集體肯定；1999年11月，《南海地區行為準則》草案由菲律賓、越南起草完成，也得到東協第三次非正式領導人峰會的一致贊成。

第二是以「多邊機制」掌控南海形勢發展。而這一原則又與前述的「集團方式」相結合，形成了思想上多邊主義、行動上雙邊主義的互動方式，也就是東協內部多邊協商達成共識後，再由各種多邊機制，與中國就南海議題展開互動與博弈，而非以個別大國為代表。其中東協外長會議、東協地區論壇等，皆扮演了重要角色。

第三是以「大國平衡」調控南海議程。雖說東協時常強調「地區問題地區解決」，展現區域國家的自主意識，但從實際操作來看，東協並不總是排除大國干涉，反而會在某些特殊議題上借力使力、達成大國平衡，以求凍結衝突，例如1980年代東協主張召開柬埔寨問題國際會議，便是尋求將區域問題國際化的案例。而南海問題既涉中美博弈，又與東協多國相關，故部分國家會選擇犧牲「地區問題地區解決」的原則，似乎也是可以想像的發展。

但仔細觀察，前述三個行動邏輯並非完全契合。例如「大國平衡」就易與「集團方式」發生矛盾，因為東協國家並不全是南海問題的相關方，而相關方中也只有菲律賓、越南受到國內政治結構、民族情緒牽引，持較強的聲索立場，並想積極借美國進行「大國平衡」；但這一趨勢又受「集團方式」的牽制，因為東協在「協商一致」的前提下，極難做出特別親美、親中的集體決策，這就導致東協整體在南海問題的「大國平衡」舉動，與菲律賓、越南存在不小的溫差，前者更多是想凍結衝突，後者則期望「改變現狀」。

正因如此，近年的南海摩擦往往呈現菲律賓、越南以個別身分行動，東協對此既不背書、也不譴責的場景，包括此次的中菲仁愛礁摩擦。部分分析因此認為東協是「無效組織」，稱其只能產出不溫不火的共識，無法約束、干涉個別成員行為，更遑論轉型集體安全組織。

東協的生存之道與貢獻


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。