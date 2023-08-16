印尼家務工舉辦絕食抗議，呼籲國會立即通過法案保障家務工權利
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印尼家務工與活動人士日前舉辦了絕食活動，以抗議議會延遲通過保護家務工的相關法案。印尼約有420萬家務工，是世界上最多家務工的國家，但這些家務工卻不受任何法律保障。活動人士指出，保護家務工的法案遲遲未通過的是因為立法者無法從中獲益。
綜合《美聯社》、《Time》報導，為了抗議國會延遲通過保護家務工的相關法案，印尼家務工與活動人士於本週一（14日）發起了絕食抗議。
抗議團體國家家務工倡導網絡（National Advocacy Network for Domestic Workers）的Lita Anggraini表示，抗議在首都雅加達以及其他主要城市同時舉行，包含棉蘭、坦格朗、三寶瓏、日惹和息江，而絕食活動的舉行時間為每天的日出到日落，並將持續進行直到該法案獲得通過。
「絕食抗議反映了國內許多沒有政府保護的家務工的處境。」Anggraini說，並呼籲：「立法者應該立即通過家務工的保護法案，因為延誤越多，遭受暴力和歧視的工人就越多。」
在雅加達的抗議活動中，大約40名絕食活動人士坐在議會大樓前的帳篷下。他們拿著鐘錶、嬰兒奶嘴、餐巾和其他清潔設備以及鍊子，活動人士表示這些鍊子象徵著印尼家務工所面臨的挑戰。
根據國際勞工組織和印尼大學2015年的一項調查，印尼約有420萬家務工，是世界上最多家務工的國家，其次則是印度（380萬）和菲律賓（260萬）。
在印尼家務工中，婦女佔84%，兒童佔14%。這些家務工協助中高收入家庭打理家庭事務，但卻不受印尼勞動法律和法規的保護，因此容易受到剝削和人口販運。
此外，國際勞工組織在2006年對印尼政策的審查中表示，印尼政府對該國主要勞動法《2003年第13號人力法》的解釋中，沒有明確承認家務工是正式的勞動部門，因此家務工得不到企業員工應有的保護，包括最低工資、社會保障、勞動爭議解決機制等。
印尼國會則在2004年首次提出保護家庭傭工（下簡稱PPRT）的法案，以解決歧視、虐待和羞辱問題。
支持者宣稱，《PPRT》將提供全面的措施，包含正式承認家務工為勞動者，並規定家務工的工作範圍、休息日和工資的書面合同等其他福利，也對那些因暴力侵害家務工而被定罪的人處以最高8年的監禁，並規定家務工作的最低年齡要求為18歲。
然而，該法案至今卻遲遲未通過。
2020年7月，國會同意在全體會議上批准《PPRT》，但眾議院領導層以「行政原因」為由拒絕批准。
2023年1月，總統佐科威呼籲立法者加快對《PPRT》的審議，並承諾為420萬家務工提供更好的保護，並表示：「我希望該法案能夠盡快頒布，為家務工、雇主和職業介紹所提供更好的保護。」
眾議院於3月份批准了《PPRT》，並將其列入「新擬議法案」清單，表明該法案可能會在今年優先進行討論。但到目前為止，《PPRT》推動進度依舊緩慢。
印尼法律援助基金會的人權律師Muhamad Isnur表示，立法者並不急於通過法案是因為他們無法從中獲益。
「許多法律都為寡頭、富人以及優勢階層提供了好處。」他說，並補充：「但是當我們談論人民權利的法律時，進展就變得很緩慢，因此推動家務工的法案需要來自人民的巨大壓力。」
此外，《日本時報》報導，印尼當地習俗模糊了「勞動力」與「榮譽服務」的界線，這也是《PPRT》無法通過的絆腳石，例如「Ngenger」是爪哇的一種傳統，富裕家庭照顧貧窮親戚的孩子，而貧窮人家則幫忙富裕家庭的家務工作為回報。
許多政策制定者擔心該法案會將從事此類行為的雇主定為犯罪，「Ngenger」倡導者則稱這種做法有助於貧困兒童通過與富裕親戚交往來攀登更高的社會階層。
法律和人權部副部長Edward Omar Sharif Hiariej曾表示：「在其他國家都找不到這種僱用親戚小孩作為家政工的文化。我們有一些與其他國家不同的當地習俗，適應這些文化很重要。」
但長期投身家務工權利的Lita Anggraini指出，政策制定者通常是中上階層，他們的家庭可能就有4到5名家務工。
「事實上，大多數立法者都是雇主，而他們更多地將自己視為雇主，而不是人民的代表，因此存在利益衝突。」她表示，同時也擔心隨著立法機構將注意力轉向2024年的全國大選，家務工可能會再次被置於邊緣地位。
「他們忘記了家政工人、忘記了法律，但若一個家裡沒有家務工，他們就無法工作。」她說。
新聞來源
- Indonesian protesters begin hunger strike as bill to protect domestic workers stalls in parliament（美聯社）
- Why Domestic Workers in Indonesia Are Hunger Striking（Time）
- Bill to protect Indonesia’s domestic workers won't cover 2 million of them（日本時報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航