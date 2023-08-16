印尼家務工舉辦絕食抗議，呼籲國會立即通過法案保障家務工權利

綜合《美聯社》、《Time》報導，為了抗議國會延遲通過保護家務工的相關法案，印尼家務工與活動人士於本週一（14日）發起了絕食抗議。

抗議團體國家家務工倡導網絡（National Advocacy Network for Domestic Workers）的Lita Anggraini表示，抗議在首都雅加達以及其他主要城市同時舉行，包含棉蘭、坦格朗、三寶瓏、日惹和息江，而絕食活動的舉行時間為每天的日出到日落，並將持續進行直到該法案獲得通過。

「絕食抗議反映了國內許多沒有政府保護的家務工的處境。」Anggraini說，並呼籲：「立法者應該立即通過家務工的保護法案，因為延誤越多，遭受暴力和歧視的工人就越多。」

Photo Credit:GettyImages 活動人士Lita Anggraini在雅加達議會大樓外做出絕食抗議，要求國會通過保護家務工的法案。

在雅加達的抗議活動中，大約40名絕食活動人士坐在議會大樓前的帳篷下。他們拿著鐘錶、嬰兒奶嘴、餐巾和其他清潔設備以及鍊子，活動人士表示這些鍊子象徵著印尼家務工所面臨的挑戰。

根據國際勞工組織和印尼大學2015年的一項調查，印尼約有420萬家務工，是世界上最多家務工的國家，其次則是印度（380萬）和菲律賓（260萬）。

在印尼家務工中，婦女佔84%，兒童佔14%。這些家務工協助中高收入家庭打理家庭事務，但卻不受印尼勞動法律和法規的保護，因此容易受到剝削和人口販運。

此外，國際勞工組織在2006年對印尼政策的審查中表示，印尼政府對該國主要勞動法《2003年第13號人力法》的解釋中，沒有明確承認家務工是正式的勞動部門，因此家務工得不到企業員工應有的保護，包括最低工資、社會保障、勞動爭議解決機制等。

印尼國會則在2004年首次提出保護家庭傭工（下簡稱PPRT）的法案，以解決歧視、虐待和羞辱問題。

支持者宣稱，《PPRT》將提供全面的措施，包含正式承認家務工為勞動者，並規定家務工的工作範圍、休息日和工資的書面合同等其他福利，也對那些因暴力侵害家務工而被定罪的人處以最高8年的監禁，並規定家務工作的最低年齡要求為18歲。

然而，該法案至今卻遲遲未通過。

2020年7月，國會同意在全體會議上批准《PPRT》，但眾議院領導層以「行政原因」為由拒絕批准。

2023年1月，總統佐科威呼籲立法者加快對《PPRT》的審議，並承諾為420萬家務工提供更好的保護，並表示：「我希望該法案能夠盡快頒布，為家務工、雇主和職業介紹所提供更好的保護。」

眾議院於3月份批准了《PPRT》，並將其列入「新擬議法案」清單，表明該法案可能會在今年優先進行討論。但到目前為止，《PPRT》推動進度依舊緩慢。

印尼法律援助基金會的人權律師Muhamad Isnur表示，立法者並不急於通過法案是因為他們無法從中獲益。

「許多法律都為寡頭、富人以及優勢階層提供了好處。」他說，並補充：「但是當我們談論人民權利的法律時，進展就變得很緩慢，因此推動家務工的法案需要來自人民的巨大壓力。」

此外，《日本時報》報導，印尼當地習俗模糊了「勞動力」與「榮譽服務」的界線，這也是《PPRT》無法通過的絆腳石，例如「Ngenger」是爪哇的一種傳統，富裕家庭照顧貧窮親戚的孩子，而貧窮人家則幫忙富裕家庭的家務工作為回報。

許多政策制定者擔心該法案會將從事此類行為的雇主定為犯罪，「Ngenger」倡導者則稱這種做法有助於貧困兒童通過與富裕親戚交往來攀登更高的社會階層。

法律和人權部副部長Edward Omar Sharif Hiariej曾表示：「在其他國家都找不到這種僱用親戚小孩作為家政工的文化。我們有一些與其他國家不同的當地習俗，適應這些文化很重要。」

但長期投身家務工權利的Lita Anggraini指出，政策制定者通常是中上階層，他們的家庭可能就有4到5名家務工。

「事實上，大多數立法者都是雇主，而他們更多地將自己視為雇主，而不是人民的代表，因此存在利益衝突。」她表示，同時也擔心隨著立法機構將注意力轉向2024年的全國大選，家務工可能會再次被置於邊緣地位。

「他們忘記了家政工人、忘記了法律，但若一個家裡沒有家務工，他們就無法工作。」她說。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒