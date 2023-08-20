【國際新聞圖輯】敘利亞難民的帆布泳池、墨西哥「世界之光」大型彌撒、俄羅斯歡慶西瓜節

本週世界各地有許多「紀念日」。

自1945年8月15日，日本昭和天皇向全國國民廣播，表達投降之意，並發布《終戰詔書》，正式結束日本在二戰的行動。也因此，日本政府將這一天訂為「終戰紀念日」，每年都在日本武道館舉行「全國戰歿者追悼式」。

今（2023）年，日本天皇德仁與雅子皇后一同出席紀念活動，弔念為日本而死的士兵和平民。

在印度，8月15日，也是他們紀念從大英帝國中獨立的日子。當年，首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）在首都洪堡（Red Fort）升旗的，之後歷任總理都會依照慣例，讓升旗成為獨立紀念日的傳統。

現任總理莫迪（Narendra Modi）在演說中展現決心，宣稱要讓印度再獨立100週年時，成為已開發國家。

過去一週，世界各國還有發生什麼事？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！

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敘利亞長期內戰摧毀許多地區，其中，在西北部遭反叛軍控制的伊德利布省（Idlib）北部農村查達那（Zardana），有一座為無家可歸的居民所搭建的臨時營區。

一名住在營區的居民告訴《法新社》，近日當地的室外氣溫約45度，帳篷內部更飆升到48度，加上在帳篷內煮飯，使得內部的體感溫度更高。他也提到，因為高溫的緣故，有些剛出生的嬰兒甚至因此失去意識。

8月14日，難以忍受熱氣的民眾，利用帆布和磚塊搭建簡易泳池，讓孩子們戲水降溫。同時，也開出灑水車、拉長水管，在帳篷頂上和路面澆水，希望可以藉此緩解高溫帶來的不適。

德仁天皇（右）和雅子皇后（左）一同上前弔念｜Photo Credit: GettyImages

8月15日，日本迎來第78個「終戰紀念日」，日本天皇德仁、皇后雅子，以及首相岸田文雄，皆出席在東京日本武道館舉辦的全國戰歿者追悼儀式。在正中午報時過後，進行1分鐘的默哀，悼念在戰場上逝去的230萬士兵，和受波及的80萬平民。

德仁天皇發表演說：「回首戰後和平，銘記悔恨之心、深刻反省，衷心的希望世界上不再有戰爭發生。」首相岸田文雄也重申，日本不會參加國際戰爭的論述，並說到：「日本決心與國際站在一起，致力於解決世界所面臨的各種挑戰。」

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印度在1947年8月15日脫離英國至今已邁入第76年，印度政府將8月15日訂為印度獨立紀念日。通常紀念日的慶祝會伴隨一系列的文化活動，像是升旗儀式等等。這一天，在印度、巴基斯坦邊界地區瓦加（Wagah），兩位印度邊境安全部隊的士兵，為了慶祝獨立紀念日，互相為對方吃糖果。

不僅在印度，世界各國的印度使館前，也聚集了不少印度裔民眾，穿著華麗的傳統服飾共襄盛舉。

男信徒們正在進行彌撒｜Photo Credit: GettyImages

8月17日，是墨西哥非三位一體教派（Nontrinitarianism）「世界之光」（La Luz del Mundo）一年一度的大型彌撒活動。過去三年因為疫情而停辦，今年在世界之光的總部（教堂）所在地，墨西哥瓜達拉哈拉省（Guadalajara）舉辦為期一週的彌撒活動。

《BBC》曾報導，世界之光宣稱有將近500萬人在該教會受洗。發源於墨西哥的世界之光教會，影響力越趨強大，除了墨西哥國內，世界之光教會領袖加西亞（Naason Joaquin Garcia）時常造訪的加州，也有越來越多西語人士加入。

不過，在2022年，加西亞就因涉嫌性虐待遭美國洛杉磯的法院判處16年8個月，入獄服刑。《HBO》更將發生在大教堂裡的性虐待事件，拍攝成紀錄片《Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo》。

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2023年英國車展（British Motor Show 2023）在當地時間8月17日上午10點盛大開幕。活動期間，將有超跑遊行、特技表演和現場拍賣，也有專家會提供永續車款的專業建議，以及最新車款的試乘體驗。車展中展示的車種很多，包含轎車、摩托車、卡車和跑車等等，各個車廠也同步在會場中設置攤位。

開幕第一天，尼克斯（Kevin Nicks）駕駛著他自己打造的「廂型車」進入會場。

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俄羅斯首都莫斯科的國營百貨商場（GUM），是莫斯科最大的百貨公司。8月17日，攝影師拍下在百貨公司內，裝滿西瓜的噴水池。為了迎接西瓜產季的到來，他們在噴水池中放入大約五頓重的夏季水果，像是西瓜、年瓜等來裝飾。同時，賣場中也販售切成塊狀的「西瓜杯」、「甜瓜杯」。

今（2023）年8月3日，是俄羅斯的西瓜節（National Watermelon Day），旨在紀念這個夏日消暑的甜美果實。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航