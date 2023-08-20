【國際新聞圖輯】敘利亞難民的帆布泳池、墨西哥「世界之光」大型彌撒、俄羅斯歡慶西瓜節
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炎炎夏日，誰是你心中第一名的消暑聖品？在俄羅斯首都莫斯科的國家百貨商場（GUM）中，一座巨大的噴水池裡，放滿又大又圓的西瓜和甜瓜。為了迎接西瓜產季，商場用了5頓的水果佈置噴水池，讓民眾可以一邊享用「西瓜杯」，一邊看著噴水池消消暑。
本週世界各地有許多「紀念日」。
自1945年8月15日，日本昭和天皇向全國國民廣播，表達投降之意，並發布《終戰詔書》，正式結束日本在二戰的行動。也因此，日本政府將這一天訂為「終戰紀念日」，每年都在日本武道館舉行「全國戰歿者追悼式」。
今（2023）年，日本天皇德仁與雅子皇后一同出席紀念活動，弔念為日本而死的士兵和平民。
在印度，8月15日，也是他們紀念從大英帝國中獨立的日子。當年，首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）在首都洪堡（Red Fort）升旗的，之後歷任總理都會依照慣例，讓升旗成為獨立紀念日的傳統。
現任總理莫迪（Narendra Modi）在演說中展現決心，宣稱要讓印度再獨立100週年時，成為已開發國家。
過去一週，世界各國還有發生什麼事？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！
敘利亞長期內戰摧毀許多地區，其中，在西北部遭反叛軍控制的伊德利布省（Idlib）北部農村查達那（Zardana），有一座為無家可歸的居民所搭建的臨時營區。
一名住在營區的居民告訴《法新社》，近日當地的室外氣溫約45度，帳篷內部更飆升到48度，加上在帳篷內煮飯，使得內部的體感溫度更高。他也提到，因為高溫的緣故，有些剛出生的嬰兒甚至因此失去意識。
8月14日，難以忍受熱氣的民眾，利用帆布和磚塊搭建簡易泳池，讓孩子們戲水降溫。同時，也開出灑水車、拉長水管，在帳篷頂上和路面澆水，希望可以藉此緩解高溫帶來的不適。
8月15日，日本迎來第78個「終戰紀念日」，日本天皇德仁、皇后雅子，以及首相岸田文雄，皆出席在東京日本武道館舉辦的全國戰歿者追悼儀式。在正中午報時過後，進行1分鐘的默哀，悼念在戰場上逝去的230萬士兵，和受波及的80萬平民。
德仁天皇發表演說：「回首戰後和平，銘記悔恨之心、深刻反省，衷心的希望世界上不再有戰爭發生。」首相岸田文雄也重申，日本不會參加國際戰爭的論述，並說到：「日本決心與國際站在一起，致力於解決世界所面臨的各種挑戰。」
印度在1947年8月15日脫離英國至今已邁入第76年，印度政府將8月15日訂為印度獨立紀念日。通常紀念日的慶祝會伴隨一系列的文化活動，像是升旗儀式等等。這一天，在印度、巴基斯坦邊界地區瓦加（Wagah），兩位印度邊境安全部隊的士兵，為了慶祝獨立紀念日，互相為對方吃糖果。
不僅在印度，世界各國的印度使館前，也聚集了不少印度裔民眾，穿著華麗的傳統服飾共襄盛舉。
8月17日，是墨西哥非三位一體教派（Nontrinitarianism）「世界之光」（La Luz del Mundo）一年一度的大型彌撒活動。過去三年因為疫情而停辦，今年在世界之光的總部（教堂）所在地，墨西哥瓜達拉哈拉省（Guadalajara）舉辦為期一週的彌撒活動。
《BBC》曾報導，世界之光宣稱有將近500萬人在該教會受洗。發源於墨西哥的世界之光教會，影響力越趨強大，除了墨西哥國內，世界之光教會領袖加西亞（Naason Joaquin Garcia）時常造訪的加州，也有越來越多西語人士加入。
不過，在2022年，加西亞就因涉嫌性虐待遭美國洛杉磯的法院判處16年8個月，入獄服刑。《HBO》更將發生在大教堂裡的性虐待事件，拍攝成紀錄片《Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo》。
2023年英國車展（British Motor Show 2023）在當地時間8月17日上午10點盛大開幕。活動期間，將有超跑遊行、特技表演和現場拍賣，也有專家會提供永續車款的專業建議，以及最新車款的試乘體驗。車展中展示的車種很多，包含轎車、摩托車、卡車和跑車等等，各個車廠也同步在會場中設置攤位。
開幕第一天，尼克斯（Kevin Nicks）駕駛著他自己打造的「廂型車」進入會場。
俄羅斯首都莫斯科的國營百貨商場（GUM），是莫斯科最大的百貨公司。8月17日，攝影師拍下在百貨公司內，裝滿西瓜的噴水池。為了迎接西瓜產季的到來，他們在噴水池中放入大約五頓重的夏季水果，像是西瓜、年瓜等來裝飾。同時，賣場中也販售切成塊狀的「西瓜杯」、「甜瓜杯」。
今（2023）年8月3日，是俄羅斯的西瓜節（National Watermelon Day），旨在紀念這個夏日消暑的甜美果實。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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