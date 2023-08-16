2023/08/16,
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菲律賓發布最新國安政策文件，視台海衝突風險為「重大疑慮」

菲律賓發布最新國安政策文件，視台海衝突風險為「重大疑慮」
Photo Credit: 中央社

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由菲律賓國家安全委員會15日發布的這份政策文件寫道：「（台灣）海峽兩岸關係也存在重大疑慮，這有可能成為區域的衝突爆發點」、「菲律賓關切自身經濟穩定性、可能湧入的難民潮以及海外國人的福祉」。目前約有15萬菲公民在台灣。

（中央社）菲律賓15日發布的6年國家安全政策文件中表示，菲國尋求增強應對威脅的能力，在追求獨立外交政策同時，強調有必要加強與盟友關係。菲律賓並視台海衝突風險為「重大疑慮」。

路透社報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）最近批准的這份48頁國家安全政策文件，特別關注「美國和中國之間的戰略競爭加劇」，以及「主要強國間的對抗升高」正造成「地緣政治情勢更加緊張」。

由菲律賓國家安全委員會（National Security Council）發布的這份政策文件寫道：「（台灣）海峽兩岸關係也存在重大疑慮，這有可能成為區域的衝突爆發點。」「菲律賓關切自身經濟穩定性、可能湧入的難民潮以及海外國人的福祉。」

政策文件指出：「台海任何軍事衝突，無可避免會影響到菲律賓，因為台灣地理位置與菲律賓群島接近，並且有超過15萬菲律賓人身在台灣。」

根據這份最新國家安全計畫文件，菲律賓為了「達到可靠的防禦能力」，將加強與美國的菲美共同防禦條約（Mutual Defense Treaty），以及其他與區域夥伴之間的現存機制。

這份政策文件還提到菲律賓政府的糧食與能源安全優先性，並指明南海事務「依舊是首要國家利益」。

菲律賓表示，「不同主權聲索國維護立場的方式，持續構成戰略挑戰」，危及領土完整性及人民權利。

政策文件又說，菲律賓政府為讓國家達到能源安全，將探索開發外海資源，包括在南海，以有助降低對進口能源的依賴。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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