鬼月神知識：城隍廟是陰廟嗎？鬼門關時好兄弟逾假未歸會怎樣？

文：海豚男

農曆的鬼月最常聯想到的相關神明，一定有城隍爺。城隍爺是城市的守護神，有人會誤會城隍廟是陰廟其實是誤解，城隍廟不是陰廟喔，只是城隍爺祂掌管守護陰陽兩界。

讓我們來了解城隍爺的一些神知識吧！

Photo Credit: 海豚男

城隍爺的權利等級身份像是現在的縣市長，在台灣民俗信仰裡面神明的地域，管理分工系統都很詳細，每個地方的神明管轄地區分的很清楚，城隍爺管轄再往下，沒有城牆的土地由境主公守護，再往下有里長級土地公，家庭則有戶長般的地基主。

城隍爺的地位等同於地方縣市長，古時候是朝廷敕封的正神，負責陰陽兩界的地方事務。明朝時朝廷就有開始規定，官員到地方就任時，要先到城隍廟祭拜才能上任的規定。

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張飛新的神職工作據說六十年只工作兩次，感覺工作壓力比較輕鬆，關二哥的神職，文武財神、護法神等等感覺就超忙的，我們軍師孔明則是去開派對咖了（機機～～棒棒～～搖）。開玩笑的，孔明也是有當神，在台灣也有孔明廟，趙子龍廟等三國武將的廟宇喔，突然很想開一篇介紹三國的名武將們的神明篇來介紹（挖坑）。

回到當城隍的人，也有像是傳說故事裡因善良，不願抓替死鬼害人的水鬼被升為城隍的故事，就算是鬼也都有機會成神，看得出道教主要還是有勸人多多行善幫助別人增加德行的意味。

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庫錢在民間習俗裡是一種紙錢，傳說是投胎轉世前，會跟陰間的庫官借來當投胎路上的盤纏好出發去投胎，過世後會還庫錢給庫官。民間習俗的燒庫錢儀式是給往生者有錢可還。

雖然城隍廟大小不同多少有影響，但城隍爺廟裡的下屬職務的分配編制，跟現代的警政署警察局公務機關單位一樣，廟裡的部門SOP超完整，像是判官、捕頭、護衛、班頭，捕快、招魂、押解，每個職位都有負責的。

二十四司的職務從人死後報到的登記的管理部門，到審理在世善惡功過，執行獎賞單位；行政部門負責記錄地方人口管理遷出、遷入的戶政事務。內部行政也有管理人間燒紙錢的轉帳財務，連陰間差爺的績效考核也全部都包、每個工作職位都能找到對應的司，是不是真的有如現在的政府公務機關單位。

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台灣很多城隍爺的民間故事非常多，後續我會再做城隍爺的其他集數分享喔。歡迎大家訂閱我的文章追蹤。

或是還想了解台灣有趣的神明知識也可以參考看看我的新書：《神明怎麼那麼可愛！》

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：神知識城隍爺篇：你知道鬼月結束時好兄弟逾假未歸會怎樣嗎？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航