鬼月神知識：城隍廟是陰廟嗎？鬼門關時好兄弟逾假未歸會怎樣？
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雖然城隍廟大小不同多少有影響，但城隍爺廟裡的下屬職務的分配編制，跟現代的警政署警察局公務機關單位一樣，廟裡的部門SOP超完整，像是判官、捕頭、護衛、班頭，捕快、招魂、押解，每個職位都有負責的。
文：海豚男
農曆的鬼月最常聯想到的相關神明，一定有城隍爺。城隍爺是城市的守護神，有人會誤會城隍廟是陰廟其實是誤解，城隍廟不是陰廟喔，只是城隍爺祂掌管守護陰陽兩界。
讓我們來了解城隍爺的一些神知識吧！
城隍爺的權利等級身份像是現在的縣市長，在台灣民俗信仰裡面神明的地域，管理分工系統都很詳細，每個地方的神明管轄地區分的很清楚，城隍爺管轄再往下，沒有城牆的土地由境主公守護，再往下有里長級土地公，家庭則有戶長般的地基主。
城隍爺的地位等同於地方縣市長，古時候是朝廷敕封的正神，負責陰陽兩界的地方事務。明朝時朝廷就有開始規定，官員到地方就任時，要先到城隍廟祭拜才能上任的規定。
張飛新的神職工作據說六十年只工作兩次，感覺工作壓力比較輕鬆，關二哥的神職，文武財神、護法神等等感覺就超忙的，我們軍師孔明則是去開派對咖了（機機～～棒棒～～搖）。開玩笑的，孔明也是有當神，在台灣也有孔明廟，趙子龍廟等三國武將的廟宇喔，突然很想開一篇介紹三國的名武將們的神明篇來介紹（挖坑）。
回到當城隍的人，也有像是傳說故事裡因善良，不願抓替死鬼害人的水鬼被升為城隍的故事，就算是鬼也都有機會成神，看得出道教主要還是有勸人多多行善幫助別人增加德行的意味。
庫錢在民間習俗裡是一種紙錢，傳說是投胎轉世前，會跟陰間的庫官借來當投胎路上的盤纏好出發去投胎，過世後會還庫錢給庫官。民間習俗的燒庫錢儀式是給往生者有錢可還。
雖然城隍廟大小不同多少有影響，但城隍爺廟裡的下屬職務的分配編制，跟現代的警政署警察局公務機關單位一樣，廟裡的部門SOP超完整，像是判官、捕頭、護衛、班頭，捕快、招魂、押解，每個職位都有負責的。
二十四司的職務從人死後報到的登記的管理部門，到審理在世善惡功過，執行獎賞單位；行政部門負責記錄地方人口管理遷出、遷入的戶政事務。內部行政也有管理人間燒紙錢的轉帳財務，連陰間差爺的績效考核也全部都包、每個工作職位都能找到對應的司，是不是真的有如現在的政府公務機關單位。
台灣很多城隍爺的民間故事非常多，後續我會再做城隍爺的其他集數分享喔。歡迎大家訂閱我的文章追蹤。
或是還想了解台灣有趣的神明知識也可以參考看看我的新書：《神明怎麼那麼可愛！》
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：神知識城隍爺篇：你知道鬼月結束時好兄弟逾假未歸會怎樣嗎？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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