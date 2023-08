在英國吃司康先放奶油還是果醬，或許比台灣南北粽之爭還炎上

文:蔡曉萱

這是一個外人不懂,在英國卻長期備受爭議的主題——「吃司康時,應該先放果醬還是奶油?」爭論的程度已經幾乎成為國民話題,全民吵成一片,到底有沒有正確解答?

英國人有令人佩服的傳承力量,這個果醬與奶油的議題,從11世紀就開始了。以地域性來說,德文郡(Devon)的人通常會先塗奶油,然後再塗果醬,而康瓦爾郡(Cornwall)的傳統則是先果醬,後奶油。不過既然要討論的是所謂「正統」的吃法,當然應該看看皇室都怎麼吃,有一位皇室的前廚師便出面發言。

一位於1982年至1993年曾為英國皇室工作的前廚師,發了一篇母親節奶油茶活動中的司康照片,並以文字透露,女皇是英國傳統的典範,而關於司康,她總是先吃自製的Balmoral jam(巴爾莫勒爾果醬),再塗上奶油,結果這篇文竟引起群戰。

The Queen always had home-made Balmoral jam first ( @tiptree little scarlet when we ran out) with clotted cream on top at Buckingham Palace garden parties in the Royal tea tent and all Royal tea parties. https://t.co/fTAyuwGxcs