在英國吃司康先放奶油還是果醬，或許比台灣南北粽之爭還炎上

文：蔡曉萱

這是一個外人不懂，在英國卻長期備受爭議的主題——「吃司康時，應該先放果醬還是奶油？」爭論的程度已經幾乎成為國民話題，全民吵成一片，到底有沒有正確解答？

英國人有令人佩服的傳承力量，這個果醬與奶油的議題，從11世紀就開始了。以地域性來說，德文郡（Devon）的人通常會先塗奶油，然後再塗果醬，而康瓦爾郡（Cornwall）的傳統則是先果醬，後奶油。不過既然要討論的是所謂「正統」的吃法，當然應該看看皇室都怎麼吃，有一位皇室的前廚師便出面發言。

一位於1982年至1993年曾為英國皇室工作的前廚師，發了一篇母親節奶油茶活動中的司康照片，並以文字透露，女皇是英國傳統的典範，而關於司康，她總是先吃自製的Balmoral jam（巴爾莫勒爾果醬），再塗上奶油，結果這篇文竟引起群戰。

The Queen always had home-made Balmoral jam first ( @tiptree little scarlet when we ran out) with clotted cream on top at Buckingham Palace garden parties in the Royal tea tent and all Royal tea parties. https://t.co/fTAyuwGxcs — Darren McGrady (@DarrenMcGrady) March 15, 2018

事情是這樣的，住在康沃爾郡國家信託花園（Cornish National Trust property Lanhydrock House and Garden）地區的居民們，看到了這位皇室前廚師的發文後盛怒，他們認為司康是根據德文郡的傳統而不是康沃爾的傳統準備的，甚至有位網友在該文下評論：「你不值得國民信任，在康瓦爾郡的奶油茶活動上放一張德文郡奶油的照片是很噁心的。」

我想，這是不是有點像去參加品嚐台南牛肉湯的活動，卻選了一張金門牛肉湯的照片上傳？或許我可能永遠都不會懂英國人的點，不管如何，這個爭議延燒了非常長的時間，引來許多網友的認真留言：「你真丟臉」、「這是文化破壞」、「這不是康瓦爾郡的方式，這消息真不是開玩笑的」這或許比台灣的南北粽之爭還嚴重許多，但奶油跟果醬都非常無辜。

事情還沒結束，結果該名廚師後來公開向大眾道歉，負責的工作人員還被開除，廚師表示：「我們向康瓦爾郡的居民保證，我們的餐飲團隊永遠不會再犯如此令人髮指的錯誤，我們的果醬和奶油通常裝在小罐子裡，所以它們的使用順序不會出現錯誤，請放心，你的母親在這裡很安全。」廚師雖然用經典的英式幽默暫時化解危機，不過這也體現出了地域性在英國人心中，是一件不容混淆的重要之事。

不過既然整件事落幕後也並無標準答案，不如就客觀地來談，為什麼吃司康應該「先放果醬，再放奶油。」並用以下6個理由來證明：

#01：美觀

Photo Credit：Shutterstock / 達志影像

雖然好像很膚淺，不過五感中視覺的佔比最高，這就是人性，喜歡看美的事物，理論表示，將奶油放在表層，不旦增加了體積和口感，可以馬上把躺在超市保鮮櫃中的司康從悲傷變精緻。

#02：凝脂奶油是高級訂製服

Photo Credit：Shutterstock / 達志影像

凝脂奶油（Clotted cream）不是黃奶油（Butter），不應該得到相同的對待，如果把凝脂奶油放在果醬的下面，就好比你身穿一件Chanel訂製服，然後外面再用一件299台幣的牛仔外套蓋住它。

#03：口感更好

奶油在頂部的口感較佳，沒人願意把牙齒咬進一團黏稠的果醬裡面，咬一口輕如鴻毛的奶油是更棒的體驗。

#04：不會看起來一團糟

如果在司康頂部塗滿果醬，滿手都會留下薄膜狀的果醬，但是如果在上面覆蓋上奶油，這就不成問題了，應該沒有人希望在享用下午茶的時候看起來一團糟吧？

#05：想像自己是皇室

如前所言，皇室都是這樣吃的，已故女王伊麗莎白二世在面對司康時，總是先塗上果醬，再放奶油，這也是白金漢宮花園派對上的服務方式。

#06：烘焙女王也支持

Photo Credit：Shutterstock / 達志影像

烘焙女王瑪麗貝瑞（Mary Berry）可說是果醬第一夫人。2017 年，她理所當然地被要求參與這場辯論，這位前英國烘焙大賽評委便於劍橋大學報紙《Varsity》中表示：「就個人而言，我會先放果醬，然後在上面放奶油。但是你還是得做你想做的事，這始終是一種集體行為。」

看完這場果醬奶油之戰才知道，原來英國人對於司康禮儀是如此的重視，不知道身為台灣人，有沒有什麼你一定會起身捍衛的吃法？

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標題：跟英國人聊天時請小心：吃司康先放奶油，再放果醬，可能會被集體炎上

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九