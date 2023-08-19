在英國吃司康先放奶油還是果醬，或許比台灣南北粽之爭還炎上
我們想讓你知道的是
這是一個外人不懂，在英國卻長期備受爭議的主題——「吃司康時，應該先放果醬還是奶油？」爭論的程度已經幾乎成為國民話題，全民吵成一片，到底有沒有正確解答？英國人有令人佩服的傳承力量，像是這個果醬與奶油的議題，早在11世紀就開始了......
文：蔡曉萱
這是一個外人不懂，在英國卻長期備受爭議的主題——「吃司康時，應該先放果醬還是奶油？」爭論的程度已經幾乎成為國民話題，全民吵成一片，到底有沒有正確解答？
英國人有令人佩服的傳承力量，這個果醬與奶油的議題，從11世紀就開始了。以地域性來說，德文郡（Devon）的人通常會先塗奶油，然後再塗果醬，而康瓦爾郡（Cornwall）的傳統則是先果醬，後奶油。不過既然要討論的是所謂「正統」的吃法，當然應該看看皇室都怎麼吃，有一位皇室的前廚師便出面發言。
一位於1982年至1993年曾為英國皇室工作的前廚師，發了一篇母親節奶油茶活動中的司康照片，並以文字透露，女皇是英國傳統的典範，而關於司康，她總是先吃自製的Balmoral jam（巴爾莫勒爾果醬），再塗上奶油，結果這篇文竟引起群戰。
The Queen always had home-made Balmoral jam first ( @tiptree little scarlet when we ran out) with clotted cream on top at Buckingham Palace garden parties in the Royal tea tent and all Royal tea parties. https://t.co/fTAyuwGxcs— Darren McGrady (@DarrenMcGrady) March 15, 2018
事情是這樣的，住在康沃爾郡國家信託花園（Cornish National Trust property Lanhydrock House and Garden）地區的居民們，看到了這位皇室前廚師的發文後盛怒，他們認為司康是根據德文郡的傳統而不是康沃爾的傳統準備的，甚至有位網友在該文下評論：「你不值得國民信任，在康瓦爾郡的奶油茶活動上放一張德文郡奶油的照片是很噁心的。」
我想，這是不是有點像去參加品嚐台南牛肉湯的活動，卻選了一張金門牛肉湯的照片上傳？或許我可能永遠都不會懂英國人的點，不管如何，這個爭議延燒了非常長的時間，引來許多網友的認真留言：「你真丟臉」、「這是文化破壞」、「這不是康瓦爾郡的方式，這消息真不是開玩笑的」這或許比台灣的南北粽之爭還嚴重許多，但奶油跟果醬都非常無辜。
事情還沒結束，結果該名廚師後來公開向大眾道歉，負責的工作人員還被開除，廚師表示：「我們向康瓦爾郡的居民保證，我們的餐飲團隊永遠不會再犯如此令人髮指的錯誤，我們的果醬和奶油通常裝在小罐子裡，所以它們的使用順序不會出現錯誤，請放心，你的母親在這裡很安全。」廚師雖然用經典的英式幽默暫時化解危機，不過這也體現出了地域性在英國人心中，是一件不容混淆的重要之事。
不過既然整件事落幕後也並無標準答案，不如就客觀地來談，為什麼吃司康應該「先放果醬，再放奶油。」並用以下6個理由來證明：
#01：美觀
雖然好像很膚淺，不過五感中視覺的佔比最高，這就是人性，喜歡看美的事物，理論表示，將奶油放在表層，不旦增加了體積和口感，可以馬上把躺在超市保鮮櫃中的司康從悲傷變精緻。
#02：凝脂奶油是高級訂製服
凝脂奶油（Clotted cream）不是黃奶油（Butter），不應該得到相同的對待，如果把凝脂奶油放在果醬的下面，就好比你身穿一件Chanel訂製服，然後外面再用一件299台幣的牛仔外套蓋住它。
#03：口感更好
奶油在頂部的口感較佳，沒人願意把牙齒咬進一團黏稠的果醬裡面，咬一口輕如鴻毛的奶油是更棒的體驗。
#04：不會看起來一團糟
如果在司康頂部塗滿果醬，滿手都會留下薄膜狀的果醬，但是如果在上面覆蓋上奶油，這就不成問題了，應該沒有人希望在享用下午茶的時候看起來一團糟吧？
#05：想像自己是皇室
如前所言，皇室都是這樣吃的，已故女王伊麗莎白二世在面對司康時，總是先塗上果醬，再放奶油，這也是白金漢宮花園派對上的服務方式。
#06：烘焙女王也支持
烘焙女王瑪麗貝瑞（Mary Berry）可說是果醬第一夫人。2017 年，她理所當然地被要求參與這場辯論，這位前英國烘焙大賽評委便於劍橋大學報紙《Varsity》中表示：「就個人而言，我會先放果醬，然後在上面放奶油。但是你還是得做你想做的事，這始終是一種集體行為。」
看完這場果醬奶油之戰才知道，原來英國人對於司康禮儀是如此的重視，不知道身為台灣人，有沒有什麼你一定會起身捍衛的吃法？
參考資料
- The Queen settles scone debate on whether jam or cream should go first
- The right way to eat a scone is jam first, then cream — here are 6 highly scientific reasons to prove it
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標題：跟英國人聊天時請小心：吃司康先放奶油，再放果醬，可能會被集體炎上
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。