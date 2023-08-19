台北國際成人展觀察：人人都可在現場滿足自己的慾望，氣氛之和諧就跟華山的藝文展差不多
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成人展辦得如此聲勢浩大，討論度高，也顯示台灣社會真正的民主化。只要不犯法，人可以透過各種方式滿足自己的慾望，包括性。台灣性產業專區尚未設置，但讓AV女優比照一般商展，公開辦大型活動，也已經成為風氣。
2023「TRE台北國際成人展」於8月4日至8月6日，辦在新北工商展覽館的三天期間，每日觀展人數三萬人，門票全數售罄。新北工商展覽館的場地大小類似世貿三館，說大不大，所以有管制進場人數。現場目測，人潮最多的是8月5日星期六。早上10點開放前，排隊人潮就繞了好幾個街區，活動6點結束，到了下午4點外面還有人排隊，繞了兩條街。盛況可說空前，比前幾屆還要踴躍。
這難免令人不解。今年4月松菸也有「TAE台灣成人博覽會」，雖說參展女優的名氣陣容，不及「TRE台北國際成人展」，但也是因為疫情停辦以來，首次的成人展。TAE雖也有正常的曝光與行銷，但除了媒體報導與行銷文外，很少看到網友主動討論。反觀TRE從活動開始前，活動期間，到活動結束，除了四處可見的報導與廣告，許多網友更是主動討論。無論是批踢踢或Dcard都有多篇文章討論參與的過程與感受，留言數更是可觀，彷彿今年就只有TRE的成人展。
這樣的現場與網路現象，也凸顯了成人產業在台灣的特性。
「TRE台北國際成人展」之所以備受注目，是因為請來的全是日本當紅的AV女優，由即將引退的三上悠亞領軍，包括深田詠美、河北彩花、新有菜等頂級AV女優，排行榜前10名的幾乎皆出席參與。買票進場的民眾絕大多數是為目睹心中的女神，並付費購買近距離互動。三上悠亞即將退休，這次TRE等於是最後見到本人的機會，自然有很強的吸票效應。
然而，AV文化在台灣，畢竟是可說而不好宣揚的事。只要是異性戀男性，可能八成以上電腦D槽都存有心儀AV女優的影片。但在可以連結到個人所屬社群的社群帳號上，敢大方分享討論AV女優的人還是少數，性這件事，在華人社會裡總是可做而不可說，但不表示沒興趣。從道貌岸然的學者作家，到底層遊民，誰敢說自己不看A片的？而因為性慾或好奇，或個別理由觀看AV的女性，也不在少數，只是難宣於口而已。
但如果是可隱藏本人身分的網路論壇，無論是AV論壇或主流的批踢踢或Dcard，就可看到毫無顧忌，大方展露自己性癖好跟AV愛好的發文跟討論。食色性也，性是人類生存最大的誘因。過去的法律跟道德限制，讓台灣人對性愛的需求地下化，雖然從買春、牛肉場到色情錄影帶，都一樣禁之不絕，但網路匿名的效果，就可以讓人按圖索驥，分享樂趣。而合法的公開成人展，就讓人可以更大方地討論，或到場滿足慾望。即使沒去的人都可以在社群媒體上討論。
背景如此。而就現場狀況與網路討論，我也觀察到一些現象。
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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