台北國際成人展觀察：人人都可在現場滿足自己的慾望，氣氛之和諧就跟華山的藝文展差不多

2023「TRE台北國際成人展」於8月4日至8月6日，辦在新北工商展覽館的三天期間，每日觀展人數三萬人，門票全數售罄。新北工商展覽館的場地大小類似世貿三館，說大不大，所以有管制進場人數。現場目測，人潮最多的是8月5日星期六。早上10點開放前，排隊人潮就繞了好幾個街區，活動6點結束，到了下午4點外面還有人排隊，繞了兩條街。盛況可說空前，比前幾屆還要踴躍。

這難免令人不解。今年4月松菸也有「TAE台灣成人博覽會」，雖說參展女優的名氣陣容，不及「TRE台北國際成人展」，但也是因為疫情停辦以來，首次的成人展。TAE雖也有正常的曝光與行銷，但除了媒體報導與行銷文外，很少看到網友主動討論。反觀TRE從活動開始前，活動期間，到活動結束，除了四處可見的報導與廣告，許多網友更是主動討論。無論是批踢踢或Dcard都有多篇文章討論參與的過程與感受，留言數更是可觀，彷彿今年就只有TRE的成人展。

這樣的現場與網路現象，也凸顯了成人產業在台灣的特性。

「TRE台北國際成人展」之所以備受注目，是因為請來的全是日本當紅的AV女優，由即將引退的三上悠亞領軍，包括深田詠美、河北彩花、新有菜等頂級AV女優，排行榜前10名的幾乎皆出席參與。買票進場的民眾絕大多數是為目睹心中的女神，並付費購買近距離互動。三上悠亞即將退休，這次TRE等於是最後見到本人的機會，自然有很強的吸票效應。

然而，AV文化在台灣，畢竟是可說而不好宣揚的事。只要是異性戀男性，可能八成以上電腦D槽都存有心儀AV女優的影片。但在可以連結到個人所屬社群的社群帳號上，敢大方分享討論AV女優的人還是少數，性這件事，在華人社會裡總是可做而不可說，但不表示沒興趣。從道貌岸然的學者作家，到底層遊民，誰敢說自己不看A片的？而因為性慾或好奇，或個別理由觀看AV的女性，也不在少數，只是難宣於口而已。

但如果是可隱藏本人身分的網路論壇，無論是AV論壇或主流的批踢踢或Dcard，就可看到毫無顧忌，大方展露自己性癖好跟AV愛好的發文跟討論。食色性也，性是人類生存最大的誘因。過去的法律跟道德限制，讓台灣人對性愛的需求地下化，雖然從買春、牛肉場到色情錄影帶，都一樣禁之不絕，但網路匿名的效果，就可以讓人按圖索驥，分享樂趣。而合法的公開成人展，就讓人可以更大方地討論，或到場滿足慾望。即使沒去的人都可以在社群媒體上討論。

背景如此。而就現場狀況與網路討論，我也觀察到一些現象。