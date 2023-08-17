山道猴子的一生：你知道融資150萬的20歲年輕小夥子，面臨什麼樣的負債嗎？
我們想讓你知道的是
我被分發到的店，晚上就有停一輛BMW。沒過多久才知道是我們家大夜買的。他的薪水老實說還沒三萬，他還會常遲到，所以實領就2.7萬左右。買的是新車，聽同事說要200萬。嗯，你知道他有多慘嗎？
文：竹軒的理財筆記
這個其實我昨天就很想講了。因為有感。
最近兩週在YouTube迅速有60萬人觀看的「山道猴子的一生」（稍微有機車興趣的知道什麼是猴子），基本上特徵都是：
- 很年輕，了不起二十歲。
- 喜歡蝦趴車，無論是機車還是汽車。
- 重點都是沒有衡量自己的經濟能力。
我是來鞭的嗎？不是。而是想給不小心晃到這裡的朋友，年輕又沒有經濟基礎的朋友敲一下大腦。
有感在於，融資貸款買車不是現在年輕人才這樣，而是以前就這樣了，至少二十年前就有。因為我幾乎有親身經歷。
2000年左右台灣正在流行「現金卡」，廣告最紅的就是喬治與瑪麗。你知道這件事就代表我們是同年級了XD
我個人沒辦過現金卡，嗯，勉強來說有辦過一張，但是是為了朋友業績，收到卡就剪了。我算是幸運的，周遭滿多人就因此陷入現金卡與信用卡地獄。有的好幾年還清利息本金，有的我不知道他怎麼了......
記得現金卡主打方便借錢，但不管借多少手續費先扣100元。
以上扯遠了。大家也知道我退伍後第一份工作就是超商了。因為去超商，我才說我有身歷其境。
這也導致我直到現在絕不會融資，也不會什麼融資投資。
所以在CMoney訪談影片底下有人留言我融資投資，我第一時間就留言反映了。
2000年超商薪水不高，而且比現在還低啊！
但我被分發到的店，晚上就有停一輛BMW。沒過多久才知道是我們家大夜買的。
原以為大夜班是位大哥，結果我輪到上中班（15-23）時才知道他的確是哥，但只大我一歲而已。他的薪水老實說還沒三萬，他還會常遲到，所以實領就2.7萬左右。
買的是新車，聽同事說要200萬。
嗯，你知道他有多慘嗎？
- 他每天都吃過期食品麵包。
- 車子剛開始還會開來接著就不敢開了。
- 2000年他就開始加油只敢加200。
- 他不敢換工作。
- 什麼屎班甚至放假被叫回來，也不敢抱怨。
那一剎那讓我知道，有多大屁股就做多大的事。
我一直強調自己要的是財務自主而非財務自由，也是出自於此。
你知道這個融資150萬的20歲年輕小夥子面臨什麼樣的負債嗎？
這種毫無信用條件的，利息大概14％起跳。以最高84期貸款來說，怎麼算每個月連本帶利至少也要繳2.8萬，然後整整要繳七年。
光想就很可怕。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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