2023/08/16,
訃聞

「黑人音樂教父」克拉倫斯艾旺特逝世享耆壽92歲，引起Jay-Z、比爾柯林頓等各界弔念

「黑人音樂教父」克拉倫斯艾旺特逝世享耆壽92歲，引起Jay-Z、比爾柯林頓等各界弔念
克拉倫斯艾旺特｜Photo Credit: GettyImages

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被譽為「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特，證實上週末離世，享耆壽92歲，此消息一出，立刻引起各界名人悼念，包含前美國總統比爾柯林頓。

被譽為「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特（Clarence Avant），家人昨（15）日發布聲明表示，他已經於上週末離世，享耆壽92歲，家人們指出，克拉倫斯艾旺特是在洛杉磯的家中，安詳離世。

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Photo Credit: GettyImages
克拉倫斯艾旺特

克拉倫斯艾旺特出生於1931年2月25日，來自北卡羅來納州一個小鎮，家中有8個孩子，克拉倫斯艾旺特身為長子，成長於單親家庭，從小是母親撫養長大。

1947年，克拉倫斯艾旺特還是個16歲青少年，在紐澤西的某間酒吧擔任經理期間，受到傳奇爵士樂經紀人喬葛拉瑟（Joe Glaser）的注意，將他納入麾下指導，試圖培養克拉倫斯艾旺特成為專業經紀人。克拉倫斯艾旺特後與搖滾樂製作人湯姆威爾森（Tom Wilson）合作並搬到洛杉磯，開啟傳奇音樂生涯。

此後，克拉倫斯艾旺特參與建立米高梅唱片公司資助的唱片公司「Venture Records」，這是黑人擁有的音樂公司和大型唱片公司之間的首間合資企業。1969年，克拉倫斯艾旺創立了另一間唱片公司「Sussex Records」，以「成功」（success）和「性」（sex）為宗旨，克拉倫斯艾旺認為，這是每個人都想要的東西。

這間唱片公司擁有比爾威德斯（Bill Withers）、席斯托羅德里格斯（Sixto Rodriguez）等音樂人，而席斯托羅德里格斯也在近期過世，關於席斯托羅德里格斯的紀錄片《尋找甜秘客》則拿下了2012年奧斯卡最佳紀錄片。

作為幕後人員，克拉倫斯艾旺特的成績相當廣泛。他於1993年接掌摩城唱片公司，帶領Boyz II Men、強尼吉爾（Johnny Gill ）等人取得成功，美國20世紀的音樂幾乎都受到克拉倫斯艾旺特的影響

除了上述的音樂人之外，克拉倫斯艾旺特曾幫助過的知名創作者，包含莎拉沃恩（Sarah Vaughan）、吉米史密斯 （Jimmy Smith）、拉羅希弗林（Lalo Schifrin）以及佛瑞迪哈伯（Freddie Hubbard）等人，甚至在80年代宣傳麥可傑克遜（Michael Jackson）的首次個人世界巡演《Bad》。

從克拉倫斯艾旺特的生涯軌跡也走出了音樂圈，他為許多知名黑人和藝術家進行職業規劃，包含美國國家橄欖球聯盟（NFL）明星吉姆布朗（Jim Brown）和棒球明星漢克亞倫（Hank Aaron）等人。

首位美國非裔總統歐巴馬（Barack Obama）曾說：「雖然克拉倫斯艾旺特不是家喻戶曉的名人，但他在電影界、音樂界和政界都有很大的影響力。克拉倫斯艾旺特這一代人，讓黑人從沒有機會的時代，進入為黑人開啟新時代的大門。他明白權力有不同種類，有些力量需要受到關注，但也有來自幕後的力量。」

2007年，克拉倫斯艾旺特被美國全國有色人種協進會（NAACP）授予瑟古德馬歇爾終身成就獎，並於2021年入選搖滾名人堂。樂壇大師及文化指標昆西瓊斯（Quincy Jones）就說過，「克拉倫斯艾旺特是沈默的推手，促成了很多交易，這一行的每個人，如果夠聰明的話，都曾在克拉倫斯艾旺特的辦公桌前坐過」。

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Photo Credit: GettyImages
克拉倫斯艾旺特出席2021年搖滾名人堂頒獎典禮

克拉倫斯艾旺特一生製作的專輯、推動的創作者無數，昨日，女兒妮可艾旺特（Nicole Avant）、女婿薩蘭多斯（Ted Sarandos）及兒子亞力克斯艾旺特（Alex Avant）證實，克拉倫斯艾旺特在洛杉磯家中安詳離世。

聲明表示：「艾旺特／薩蘭多斯家族懷著沉重心情宣布，克拉倫斯艾旺特已經逝世。克拉倫斯艾旺特的革命性商業領導力，在音樂、娛樂、政治及體育界，被譽為『黑人音樂教父』。克拉倫斯艾旺特留下了一個充滿愛的家庭和一群朋友以及同事，他們改變了世界，並將繼續改變子孫後代的世界，克拉倫斯艾旺特留下的遺產所帶來的喜悅，減輕了我們失去他的悲傷。

而克拉倫斯艾旺特的逝世，也引起許多名人的悼念。由知名音樂人Jay-Z創立的音樂廠牌及娛樂公司「Roc Nation」，就在社群平台X（前名稱為Twitter）表示：「克拉倫斯艾旺特不僅是黑人音樂教父，他還是我們的文化教父。他的一生，衝破大門、拆毀天花板，改變了生活，為幾代人提供了機會。克拉倫斯艾旺特是一位真正的先驅、導師和冠軍，他現在是，也永遠是我們當中的巨人。」

前美國總統比爾柯林頓（Bill Clinton）也於X指出：「希拉蕊和我，對我們的朋友克拉倫斯艾旺特的離世深感悲痛，克拉倫斯艾旺特傳奇的職業生涯，為數百萬人帶來了藝術家以及音樂。他還利用自己的成功，為新一代企業家打開了機會之門。他技術精湛、精明、熱情、睿智。與他相處後，你會更加積極，並想要效仿他。我們就是愛他。」

美國樂壇具有地位的音樂人Questlove則在社群平台Instagram表示：「如果我能像克拉倫斯艾旺特那樣，影響生命的十分之一，那麼我在這架飛機上的生命就沒有白費。他是如此有影響力，以至於受影響的人也開始影響未來。這就是生活的意義。堪稱典範的生活。願安息，感謝克拉倫斯艾旺特。」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questlove（@questlove）分享的貼文

根據《綜藝報》指出，昆西瓊斯在聲明中表示：「永遠無法用言語來表達克拉倫斯艾旺特對我的意義。60多年來，他是我最親愛的朋友、兄弟、知己、導師和顧問。克拉倫斯艾旺特總是在我生活的各個方面，告訴我真相，即使他知道我不想聽。在這個行業，我們都知道這是多麼罕見。永遠不會再有像克拉倫斯艾旺特這樣的人了，我每天都會想念他的存在。」

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Photo Credit: GettyImages
昆西瓊斯（左）、克拉倫斯艾旺特（右）出席2019年葛萊美晚會

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核稿編輯：邱宜君


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