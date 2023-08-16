「黑人音樂教父」克拉倫斯艾旺特逝世享耆壽92歲，引起Jay-Z、比爾柯林頓等各界弔念

被譽為「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特（Clarence Avant），家人昨（15）日發布聲明表示，他已經於上週末離世，享耆壽92歲，家人們指出，克拉倫斯艾旺特是在洛杉磯的家中，安詳離世。

Photo Credit: GettyImages 克拉倫斯艾旺特

克拉倫斯艾旺特出生於1931年2月25日，來自北卡羅來納州一個小鎮，家中有8個孩子，克拉倫斯艾旺特身為長子，成長於單親家庭，從小是母親撫養長大。

1947年，克拉倫斯艾旺特還是個16歲青少年，在紐澤西的某間酒吧擔任經理期間，受到傳奇爵士樂經紀人喬葛拉瑟（Joe Glaser）的注意，將他納入麾下指導，試圖培養克拉倫斯艾旺特成為專業經紀人。克拉倫斯艾旺特後與搖滾樂製作人湯姆威爾森（Tom Wilson）合作並搬到洛杉磯，開啟傳奇音樂生涯。

此後，克拉倫斯艾旺特參與建立米高梅唱片公司資助的唱片公司「Venture Records」，這是黑人擁有的音樂公司和大型唱片公司之間的首間合資企業。1969年，克拉倫斯艾旺創立了另一間唱片公司「Sussex Records」，以「成功」（success）和「性」（sex）為宗旨，克拉倫斯艾旺認為，這是每個人都想要的東西。

這間唱片公司擁有比爾威德斯（Bill Withers）、席斯托羅德里格斯（Sixto Rodriguez）等音樂人，而席斯托羅德里格斯也在近期過世，關於席斯托羅德里格斯的紀錄片《尋找甜秘客》則拿下了2012年奧斯卡最佳紀錄片。

作為幕後人員，克拉倫斯艾旺特的成績相當廣泛。他 於1993年接掌摩城唱片公司，帶領 Boyz II Men、強尼吉爾（Johnny Gill ）等人取得成功， 美國20世紀的音樂幾乎都受到 克拉倫斯艾旺特的影響 。

除了上述的音樂人之外，克拉倫斯艾旺特曾幫助過的知名創作者，包含莎拉沃恩（Sarah Vaughan）、吉米史密斯 （Jimmy Smith）、拉羅希弗林（Lalo Schifrin）以及佛瑞迪哈伯（Freddie Hubbard）等人，甚至在80年代宣傳麥可傑克遜（Michael Jackson）的首次個人世界巡演《Bad》。

從克拉倫斯艾旺特的生涯軌跡也走出了音樂圈，他為許多知名黑人和藝術家進行職業規劃，包含美國國家橄欖球聯盟（NFL）明星吉姆布朗（Jim Brown）和棒球明星漢克亞倫（Hank Aaron）等人。

首位美國非裔總統歐巴馬（Barack Obama）曾說：「雖然克拉倫斯艾旺特不是家喻戶曉的名人，但他在電影界、音樂界和政界都有很大的影響力。克拉倫斯艾旺特這一代人，讓黑人從沒有機會的時代，進入為黑人開啟新時代的大門。他明白權力有不同種類，有些力量需要受到關注，但也有來自幕後的力量。」

2007年，克拉倫斯艾旺特被美國全國有色人種協進會（NAACP）授予瑟古德馬歇爾終身成就獎，並於2021年入選搖滾名人堂。樂壇大師及文化指標昆西瓊斯（Quincy Jones）就說過，「克拉倫斯艾旺特是沈默的推手，促成了很多交易，這一行的每個人，如果夠聰明的話，都曾在克拉倫斯艾旺特的辦公桌前坐過」。

Photo Credit: GettyImages 克拉倫斯艾旺特出席2021年搖滾名人堂頒獎典禮

克拉倫斯艾旺特一生製作的專輯、推動的創作者無數，昨日，女兒妮可艾旺特（Nicole Avant）、女婿薩蘭多斯（Ted Sarandos）及兒子亞力克斯艾旺特（Alex Avant）證實，克拉倫斯艾旺特在洛杉磯家中安詳離世。

聲明表示：「艾旺特／薩蘭多斯家族懷著沉重心情宣布，克拉倫斯艾旺特已經逝世。克拉倫斯艾旺特的革命性商業領導力，在音樂、娛樂、政治及體育界，被譽為『黑人音樂教父』。克拉倫斯艾旺特 留下了一個充滿愛的家庭和一群朋友以及同事，他們改變了世界，並將繼續改變子孫後代的世界， 克拉倫斯艾旺特留下的遺產所帶來的喜悅， 減輕了我們失去他的悲傷。 」

而克拉倫斯艾旺特的逝世，也引起許多名人的悼念。由知名音樂人Jay-Z創立的音樂廠牌及娛樂公司「Roc Nation」，就在社群平台X（前名稱為Twitter）表示：「克拉倫斯艾旺特不僅是黑人音樂教父，他還是我們的文化教父。他的一生，衝破大門、拆毀天花板，改變了生活，為幾代人提供了機會。克拉倫斯艾旺特是一位真正的先驅、導師和冠軍，他現在是，也永遠是我們當中的巨人。」

Clarence Avant isn’t just the “Godfather Of Black Music,” he is our cultural Godfather. Throughout his life, he burst through doors and tore down ceilings, changing lives and providing opportunities for generations. A true pioneer, a mentor and a champion, Clarence Avant is and… pic.twitter.com/nZYc311Wh3 — Roc Nation (@RocNation) August 14, 2023

前美國總統比爾柯林頓（Bill Clinton）也於X指出：「希拉蕊和我，對我們的朋友克拉倫斯艾旺特的離世深感悲痛，克拉倫斯艾旺特傳奇的職業生涯，為數百萬人帶來了藝術家以及音樂。他還利用自己的成功，為新一代企業家打開了機會之門。他技術精湛、精明、熱情、睿智。與他相處後，你會更加積極，並想要效仿他。我們就是愛他。」

It was impossible to spend time with Clarence Avant and not come away feeling more positive and wanting to follow his example. Hillary and I just loved him. Our full statement on his passing: pic.twitter.com/qvNx5ncGtk — Bill Clinton (@BillClinton) August 14, 2023

美國樂壇具有地位的音樂人Questlove則在社群平台Instagram表示：「如果我能像克拉倫斯艾旺特那樣，影響生命的十分之一，那麼我在這架飛機上的生命就沒有白費。他是如此有影響力，以至於受影響的人也開始影響未來。這就是生活的意義。堪稱典範的生活。願安息，感謝克拉倫斯艾旺特。」

根據《綜藝報》指出，昆西瓊斯在聲明中表示：「 永遠無法用言語來表達 克拉倫斯艾旺特 對我的意義。60多年來，他是我最親愛的朋友、兄弟、知己、導師和顧問。 克拉倫斯艾旺特 總是在我生活的各個方面，告訴我真相，即使他知道我不想聽。在這個行業，我們都知道這是多麼罕見。永遠不會再有像 克拉倫斯艾旺特 這樣的人了，我每天都會想念他的存在。」

Photo Credit: GettyImages 昆西瓊斯（左）、克拉倫斯艾旺特（右）出席2019年葛萊美晚會

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核稿編輯：邱宜君