「黑人音樂教父」克拉倫斯艾旺特逝世享耆壽92歲，引起Jay-Z、比爾柯林頓等各界弔念
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被譽為「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特，證實上週末離世，享耆壽92歲，此消息一出，立刻引起各界名人悼念，包含前美國總統比爾柯林頓。
被譽為「黑人音樂教父」的克拉倫斯艾旺特（Clarence Avant），家人昨（15）日發布聲明表示，他已經於上週末離世，享耆壽92歲，家人們指出，克拉倫斯艾旺特是在洛杉磯的家中，安詳離世。
克拉倫斯艾旺特出生於1931年2月25日，來自北卡羅來納州一個小鎮，家中有8個孩子，克拉倫斯艾旺特身為長子，成長於單親家庭，從小是母親撫養長大。
1947年，克拉倫斯艾旺特還是個16歲青少年，在紐澤西的某間酒吧擔任經理期間，受到傳奇爵士樂經紀人喬葛拉瑟（Joe Glaser）的注意，將他納入麾下指導，試圖培養克拉倫斯艾旺特成為專業經紀人。克拉倫斯艾旺特後與搖滾樂製作人湯姆威爾森（Tom Wilson）合作並搬到洛杉磯，開啟傳奇音樂生涯。
此後，克拉倫斯艾旺特參與建立米高梅唱片公司資助的唱片公司「Venture Records」，這是黑人擁有的音樂公司和大型唱片公司之間的首間合資企業。1969年，克拉倫斯艾旺創立了另一間唱片公司「Sussex Records」，以「成功」（success）和「性」（sex）為宗旨，克拉倫斯艾旺認為，這是每個人都想要的東西。
這間唱片公司擁有比爾威德斯（Bill Withers）、席斯托羅德里格斯（Sixto Rodriguez）等音樂人，而席斯托羅德里格斯也在近期過世，關於席斯托羅德里格斯的紀錄片《尋找甜秘客》則拿下了2012年奧斯卡最佳紀錄片。
作為幕後人員，克拉倫斯艾旺特的成績相當廣泛。他於1993年接掌摩城唱片公司，帶領Boyz II Men、強尼吉爾（Johnny Gill ）等人取得成功，美國20世紀的音樂幾乎都受到克拉倫斯艾旺特的影響。
除了上述的音樂人之外，克拉倫斯艾旺特曾幫助過的知名創作者，包含莎拉沃恩（Sarah Vaughan）、吉米史密斯 （Jimmy Smith）、拉羅希弗林（Lalo Schifrin）以及佛瑞迪哈伯（Freddie Hubbard）等人，甚至在80年代宣傳麥可傑克遜（Michael Jackson）的首次個人世界巡演《Bad》。
從克拉倫斯艾旺特的生涯軌跡也走出了音樂圈，他為許多知名黑人和藝術家進行職業規劃，包含美國國家橄欖球聯盟（NFL）明星吉姆布朗（Jim Brown）和棒球明星漢克亞倫（Hank Aaron）等人。
首位美國非裔總統歐巴馬（Barack Obama）曾說：「雖然克拉倫斯艾旺特不是家喻戶曉的名人，但他在電影界、音樂界和政界都有很大的影響力。克拉倫斯艾旺特這一代人，讓黑人從沒有機會的時代，進入為黑人開啟新時代的大門。他明白權力有不同種類，有些力量需要受到關注，但也有來自幕後的力量。」
2007年，克拉倫斯艾旺特被美國全國有色人種協進會（NAACP）授予瑟古德馬歇爾終身成就獎，並於2021年入選搖滾名人堂。樂壇大師及文化指標昆西瓊斯（Quincy Jones）就說過，「克拉倫斯艾旺特是沈默的推手，促成了很多交易，這一行的每個人，如果夠聰明的話，都曾在克拉倫斯艾旺特的辦公桌前坐過」。
克拉倫斯艾旺特一生製作的專輯、推動的創作者無數，昨日，女兒妮可艾旺特（Nicole Avant）、女婿薩蘭多斯（Ted Sarandos）及兒子亞力克斯艾旺特（Alex Avant）證實，克拉倫斯艾旺特在洛杉磯家中安詳離世。
聲明表示：「艾旺特／薩蘭多斯家族懷著沉重心情宣布，克拉倫斯艾旺特已經逝世。克拉倫斯艾旺特的革命性商業領導力，在音樂、娛樂、政治及體育界，被譽為『黑人音樂教父』。克拉倫斯艾旺特留下了一個充滿愛的家庭和一群朋友以及同事，他們改變了世界，並將繼續改變子孫後代的世界，克拉倫斯艾旺特留下的遺產所帶來的喜悅，減輕了我們失去他的悲傷。」
而克拉倫斯艾旺特的逝世，也引起許多名人的悼念。由知名音樂人Jay-Z創立的音樂廠牌及娛樂公司「Roc Nation」，就在社群平台X（前名稱為Twitter）表示：「克拉倫斯艾旺特不僅是黑人音樂教父，他還是我們的文化教父。他的一生，衝破大門、拆毀天花板，改變了生活，為幾代人提供了機會。克拉倫斯艾旺特是一位真正的先驅、導師和冠軍，他現在是，也永遠是我們當中的巨人。」
前美國總統比爾柯林頓（Bill Clinton）也於X指出：「希拉蕊和我，對我們的朋友克拉倫斯艾旺特的離世深感悲痛，克拉倫斯艾旺特傳奇的職業生涯，為數百萬人帶來了藝術家以及音樂。他還利用自己的成功，為新一代企業家打開了機會之門。他技術精湛、精明、熱情、睿智。與他相處後，你會更加積極，並想要效仿他。我們就是愛他。」
美國樂壇具有地位的音樂人Questlove則在社群平台Instagram表示：「如果我能像克拉倫斯艾旺特那樣，影響生命的十分之一，那麼我在這架飛機上的生命就沒有白費。他是如此有影響力，以至於受影響的人也開始影響未來。這就是生活的意義。堪稱典範的生活。願安息，感謝克拉倫斯艾旺特。」
根據《綜藝報》指出，昆西瓊斯在聲明中表示：「永遠無法用言語來表達克拉倫斯艾旺特對我的意義。60多年來，他是我最親愛的朋友、兄弟、知己、導師和顧問。克拉倫斯艾旺特總是在我生活的各個方面，告訴我真相，即使他知道我不想聽。在這個行業，我們都知道這是多麼罕見。永遠不會再有像克拉倫斯艾旺特這樣的人了，我每天都會想念他的存在。」
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核稿編輯：邱宜君
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航