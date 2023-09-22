為什麼很多蜂農都不用戴手套？養蜂第四代掌門人親自告訴你
我們想讓你知道的是
我爸媽常說，要養蜜蜂就不能怕蜜蜂叮。剛開始我也是全副武裝，網帽、羊皮手套、襯衫、長褲、雨鞋。某一次採蜜過程中，因為手滑造成巢脾跌下來撞擊蜂箱，壓死不少工蜂，引發工蜂們釋放警戒費洛蒙，約20來隻工蜂因為護巢而試圖攻擊我。
文：恩典蜜蜂事業
如題，網路上常常有養蜜蜂的或除蜂窩的影片，養蜜蜂的人常常拿蜂巢蜂蜜展示時都不戴手套，感覺被螫也不會怎樣......他們都不怕嗎？ :我記得有個蜜蜂大師在板上，可以解惑嗎？
大家好，我是養蜂第四代掌門人，好久不見。
因為我是蜂農，所以我只能回答蜜蜂這塊問題。
大家都知道，蜜蜂工蜂具有由產卵管特化而成的螫針，當遇到危險時，工蜂們會從屁股分泌螫腺分泌物，主要成份是乙酸異戊酯，激發其他工蜂排除外敵，保護蜂巢的行動。
另外，當工蜂螫刺時，會用大顎咬住敵人，從上顎分泌另一種警告費洛蒙，主要成分是2庚酮。
乙酸異戊酯和2庚酮聞起來就像是香蕉的味道，也像松香水的味道。當我們工作時聞到香蕉味，或是被叮到有殘留味道時，就會用水沖掉警告費洛蒙的味道，以免引起其他工蜂叮咬。
總之，如果各位在蜂巢附近聞到香蕉的味道，就先迴避一下，以免被當成是蜜蜂的敵人。
我們在開蜜蜂箱工作時，會先用檢查耙撬開被蜂膠黏住的蜂箱蓋，以免動靜太大讓蜜蜂不開心。
開箱後，輕輕放下箱蓋，蜜蜂是習慣在黑暗中築巢的昆蟲，如果開箱讓蜂巢見光，就會引起工蜂初步的警戒，集體振動翅膀發出「嗡」的聲音。這個時候用噴煙器先朝蜂框表層噴煙， 煙霧會讓蜜蜂暫時向下躲避，這樣我們開始工作時才不會不小心壓死蜜蜂，引起工蜂護巢攻擊。
也有一說是，煙霧會喚醒蜜蜂刻畫在基因對於火災的恐懼，讓蜜蜂回到蜂巢中心，吸飽蜂蜜存糧，隨時可以集體棄巢逃到新的地點築巢。
如果將巢脾拿出來，繼續向內噴煙的話，反而會讓無處可躲的工蜂全部往上逃竄，讓場面混亂難以工作。所以噴煙器不能因為害怕而不停地噴，反而會造成反效果。
工作期間要隨時留意手指接觸的地方，避免不小心壓死蜜蜂，五指連心，手指被叮到不是普通的痛啊。
我爸媽常說，要養蜜蜂就不能怕蜜蜂叮。
剛開始我也是全副武裝，網帽、羊皮手套、襯衫、長褲、雨鞋。某一次採蜜過程中，因為手滑造成巢脾跌下來撞擊蜂箱，壓死不少工蜂，引發工蜂們釋放警戒費洛蒙，約20來隻工蜂因為護巢而試圖攻擊我。
因為戴網帽的關係，頭部沒有事，但是大腿、背部都被叮了幾針，手因為戴羊皮手套，20幾隻工蜂都叮在手套上，雖然手沒事，但是看到手套上留下的螫針代表20幾條生命都犧牲自己保護蜂巢，心中不免感到愧疚。從那次之後，我不再戴羊皮手套工作，而是以更輕柔的動作，與謹慎的心態照顧蜜蜂。
漸漸地我也不用穿長袖工作了，只是在主要採蜜期因為動作要迅速，還是會戴網帽以免影響工作進度。
跨越了對蜜蜂的恐懼，現在查看蜜蜂箱可以拖鞋、短袖、短褲加鴨舌帽，只要動作輕柔，偶爾用噴煙器恐嚇蜜蜂，這樣就很少被叮了。
在蜂農業界中，使用全副武裝的防蜂衣，羊皮手套等等的裝備，代表著菜鳥新手，同時也會因為自己防禦點滿，而忽略了對蜜蜂的輕柔優雅，導致常常造成蜜蜂死亡。
蜂農還是會被蜜蜂叮，只是蜂農熟知蜜蜂習性，知道什麼時候沒事，什麼時候該閃躲。老一輩的蜂農在工作過程中就算被叮，也是咬牙拔針當作沒事，繼續工作。
不戴手套才能利用觸覺，小心翼翼地對待蜜蜂，畢竟每一隻都是我們企業的寶貴員工。熟知了習性，就不會害怕了。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
本文章內容由「幸福空間」提供