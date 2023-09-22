為什麼很多蜂農都不用戴手套？養蜂第四代掌門人親自告訴你

文：恩典蜜蜂事業

大家好，我是養蜂第四代掌門人，好久不見。

Photo Credit: 恩典蜜蜂事業

因為我是蜂農，所以我只能回答蜜蜂這塊問題。

大家都知道，蜜蜂工蜂具有由產卵管特化而成的螫針，當遇到危險時，工蜂們會從屁股分泌螫腺分泌物，主要成份是乙酸異戊酯，激發其他工蜂排除外敵，保護蜂巢的行動。

另外，當工蜂螫刺時，會用大顎咬住敵人，從上顎分泌另一種警告費洛蒙，主要成分是2庚酮。

乙酸異戊酯和2庚酮聞起來就像是香蕉的味道，也像松香水的味道。當我們工作時聞到香蕉味，或是被叮到有殘留味道時，就會用水沖掉警告費洛蒙的味道，以免引起其他工蜂叮咬。

總之，如果各位在蜂巢附近聞到香蕉的味道，就先迴避一下，以免被當成是蜜蜂的敵人。

Photo Credit: 恩典蜜蜂事業 蜜蜂螫刺後，屁股與尾針和毒囊會脫落留在敵體，留下濃郁的警戒費洛蒙氣味，標記著你是蜜蜂敵人。

我們在開蜜蜂箱工作時，會先用檢查耙撬開被蜂膠黏住的蜂箱蓋，以免動靜太大讓蜜蜂不開心。

開箱後，輕輕放下箱蓋，蜜蜂是習慣在黑暗中築巢的昆蟲，如果開箱讓蜂巢見光，就會引起工蜂初步的警戒，集體振動翅膀發出「嗡」的聲音。這個時候用噴煙器先朝蜂框表層噴煙， 煙霧會讓蜜蜂暫時向下躲避，這樣我們開始工作時才不會不小心壓死蜜蜂，引起工蜂護巢攻擊。

Photo Credit: 恩典蜜蜂事業

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也有一說是，煙霧會喚醒蜜蜂刻畫在基因對於火災的恐懼，讓蜜蜂回到蜂巢中心，吸飽蜂蜜存糧，隨時可以集體棄巢逃到新的地點築巢。

如果將巢脾拿出來，繼續向內噴煙的話，反而會讓無處可躲的工蜂全部往上逃竄，讓場面混亂難以工作。所以噴煙器不能因為害怕而不停地噴，反而會造成反效果。

工作期間要隨時留意手指接觸的地方，避免不小心壓死蜜蜂，五指連心，手指被叮到不是普通的痛啊。

Photo Credit: 恩典蜜蜂事業

我爸媽常說，要養蜜蜂就不能怕蜜蜂叮。

剛開始我也是全副武裝，網帽、羊皮手套、襯衫、長褲、雨鞋。某一次採蜜過程中，因為手滑造成巢脾跌下來撞擊蜂箱，壓死不少工蜂，引發工蜂們釋放警戒費洛蒙，約20來隻工蜂因為護巢而試圖攻擊我。

因為戴網帽的關係，頭部沒有事，但是大腿、背部都被叮了幾針，手因為戴羊皮手套，20幾隻工蜂都叮在手套上，雖然手沒事，但是看到手套上留下的螫針代表20幾條生命都犧牲自己保護蜂巢，心中不免感到愧疚。從那次之後，我不再戴羊皮手套工作，而是以更輕柔的動作，與謹慎的心態照顧蜜蜂。

漸漸地我也不用穿長袖工作了，只是在主要採蜜期因為動作要迅速，還是會戴網帽以免影響工作進度。

跨越了對蜜蜂的恐懼，現在查看蜜蜂箱可以拖鞋、短袖、短褲加鴨舌帽，只要動作輕柔，偶爾用噴煙器恐嚇蜜蜂，這樣就很少被叮了。

Photo Credit: 恩典蜜蜂事業 後面是來幫忙的叔叔，會怕蜜蜂所以穿防蜂衣。

在蜂農業界中，使用全副武裝的防蜂衣，羊皮手套等等的裝備，代表著菜鳥新手，同時也會因為自己防禦點滿，而忽略了對蜜蜂的輕柔優雅，導致常常造成蜜蜂死亡。

蜂農還是會被蜜蜂叮，只是蜂農熟知蜜蜂習性，知道什麼時候沒事，什麼時候該閃躲。老一輩的蜂農在工作過程中就算被叮，也是咬牙拔針當作沒事，繼續工作。

Photo Credit: 恩典蜜蜂事業 我爸被叮的深邃眼眸

Photo Credit: 恩典蜜蜂事業 我家蜜蜂員工

不戴手套才能利用觸覺，小心翼翼地對待蜜蜂，畢竟每一隻都是我們企業的寶貴員工。熟知了習性，就不會害怕了。

本文經恩典蜜蜂事業授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九