「訂閱服務」取代買斷，公部門筆電、平板「產品服務化」採購合約預計年底出爐

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

你是否也有這樣的經驗，筆電過了保固期維修不划算，不如直接換新的？政府機關每年投注大量經費採購，近年來注意到「產品服務化」（Product-as-a-Service）的趨勢，比起設備買斷，租賃還能享有維修、管理、回收等服務，延伸使用壽命。

環保署最快今（2023）年底將訂出公部門筆電、平板的產品服務化採購合約，預計能延長電子產品壽命50%，每年降低2.67公噸電子廢棄物。

「訂閱服務」取代買斷，筆電、平板產品服務化公版契約先行

根據歐盟「循環經濟公共採購範例與指引」，循環採購指的是採購工程、產品、服務時，向業者訂出要求，引導資源在封閉系統中循環使用，避免負面影響。常見的要求包含使用再生料、容易維修、負起回收責任，以及產品服務化。

循環台灣基金會倡議總監董敏筑解釋，產品服務化可以想成是訂閱服務，例如桃園社宅中心就向業者「訂閱」逾3000部冷氣機，業者除了供應設備，還包下管理、維修、汰換及回收等服務，公部門省下人力成本，更延長設備壽命。

環保署廢管處技正吳筱婷表示，廢管處目前已針對公部門初步草擬「循環採購指南」，納入循環採購案例及法規適用情境，能讓各機關採購、會計單位按圖索驥。不過，因涉及《採購法》規範，公開時間尚未確定。

吳筱婷表示，環保署將針對筆電及平板優先訂出產品服務化公版契約，最快年底就會出爐，讓公部門及早投入循環採購。環保署估計，若政府部門利用循環採購取得商品或服務，產品壽命平均可延長50%，並每年減少排碳量252公噸、電子廢棄物量2.67公噸。

環保署表示，循環採購比起買斷更能延長產品壽命 | 擷取自環保署簡報

台糖：循環採購模式應以勞務採購為主

工研院綠能所今年初和環保署配合，試辦筆電及平板循環採購，綠能所副組長方孟德在昨（14）日環保署舉辦的「循環採購國際趨勢及推動實務會議」坦言，由於產品服務化觀念較新，會計部門需要時間適應，過程中確實花較多時間溝通。

方孟德分享，當初曾天真以為，循環採購只是單純的「以租代買」。直到擬定合約的階段才發現，推動資源循環還須考量廠商如何延長生命週期（如提供維修），或負起末端回收責任。

台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區也是導入以租代買、產品服務化的案例。但台糖土木工程師蘇建儒表示，由於當初是採購財務（設備）而非勞務，過程中須訂定繁瑣規格要求。未來若要落實循環採購，模式應以勞務採購為主。

吳筱婷說明，去年12月環保署邀集主計總處、工程會及專家學者研商，定調產品服務化模式雖有租用設備，但本質仍是一種服務，因此實務上可依勞務採購辦理，並採用「最有利標」的方式進行；最有利標不以低價為最主要考量，如此能鼓勵廠商提出更多創新及利於循環的作法。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：筆電、平板循環不買斷 公部門「產品服務化」採購合約預計年底出爐

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航