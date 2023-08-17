「訂閱服務」取代買斷，公部門筆電、平板「產品服務化」採購合約預計年底出爐
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去年12月環保署邀集主計總處、工程會及專家學者研商，定調產品服務化模式雖有租用設備，但本質仍是一種服務，因此實務上可依勞務採購辦理，並採用「最有利標」的方式進行，如此能鼓勵廠商提出更多創新及利於循環的作法。
環境資訊中心記者 陳昭宏報導
你是否也有這樣的經驗，筆電過了保固期維修不划算，不如直接換新的？政府機關每年投注大量經費採購，近年來注意到「產品服務化」（Product-as-a-Service）的趨勢，比起設備買斷，租賃還能享有維修、管理、回收等服務，延伸使用壽命。
環保署最快今（2023）年底將訂出公部門筆電、平板的產品服務化採購合約，預計能延長電子產品壽命50%，每年降低2.67公噸電子廢棄物。
「訂閱服務」取代買斷，筆電、平板產品服務化公版契約先行
根據歐盟「循環經濟公共採購範例與指引」，循環採購指的是採購工程、產品、服務時，向業者訂出要求，引導資源在封閉系統中循環使用，避免負面影響。常見的要求包含使用再生料、容易維修、負起回收責任，以及產品服務化。
循環台灣基金會倡議總監董敏筑解釋，產品服務化可以想成是訂閱服務，例如桃園社宅中心就向業者「訂閱」逾3000部冷氣機，業者除了供應設備，還包下管理、維修、汰換及回收等服務，公部門省下人力成本，更延長設備壽命。
環保署廢管處技正吳筱婷表示，廢管處目前已針對公部門初步草擬「循環採購指南」，納入循環採購案例及法規適用情境，能讓各機關採購、會計單位按圖索驥。不過，因涉及《採購法》規範，公開時間尚未確定。
吳筱婷表示，環保署將針對筆電及平板優先訂出產品服務化公版契約，最快年底就會出爐，讓公部門及早投入循環採購。環保署估計，若政府部門利用循環採購取得商品或服務，產品壽命平均可延長50%，並每年減少排碳量252公噸、電子廢棄物量2.67公噸。
台糖：循環採購模式應以勞務採購為主
工研院綠能所今年初和環保署配合，試辦筆電及平板循環採購，綠能所副組長方孟德在昨（14）日環保署舉辦的「循環採購國際趨勢及推動實務會議」坦言，由於產品服務化觀念較新，會計部門需要時間適應，過程中確實花較多時間溝通。
方孟德分享，當初曾天真以為，循環採購只是單純的「以租代買」。直到擬定合約的階段才發現，推動資源循環還須考量廠商如何延長生命週期（如提供維修），或負起末端回收責任。
台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區也是導入以租代買、產品服務化的案例。但台糖土木工程師蘇建儒表示，由於當初是採購財務（設備）而非勞務，過程中須訂定繁瑣規格要求。未來若要落實循環採購，模式應以勞務採購為主。
吳筱婷說明，去年12月環保署邀集主計總處、工程會及專家學者研商，定調產品服務化模式雖有租用設備，但本質仍是一種服務，因此實務上可依勞務採購辦理，並採用「最有利標」的方式進行；最有利標不以低價為最主要考量，如此能鼓勵廠商提出更多創新及利於循環的作法。
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：筆電、平板循環不買斷 公部門「產品服務化」採購合約預計年底出爐
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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